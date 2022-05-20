Росіяни виклали в загальний доступ дані щодо українських полонених та контакти їхніх родичів

Українські військовослужбовці в полоні. Фото з росЗМІ

Російське урядове інформагентство “РИА Новости” виклало в загальний доступ низку документів, названих “списками українських військових, які загинули, зникли безвісти і потрапили в російський полон”. Серед іншого, один зі списків містить контактні дані родичів полонених.

Як передає “Новинарня“, файли оприлюднено в телеграм-каналі “РИА Новости” в п’ятницю, 20 травня.

Пропагандистське медіа зазначає, що отримало списки від “російських силовиків”, і йдеться про дані з “південного напрямку”. Однак значною мірою матеріали охоплюють також дані з деяких підрозділів ЗСУ, що діють на Донбасі, на півночі тощо.

Два документи нібито мають походження з в/ч А4583-ІІІ. Перелік зниклих безвісти налічує 484 особи, перелік полонених – 158. Як можна зрозуміти, йдеться про військовослужбовців ЗСУ й НГУ, які зникли або потрапили в полон на Донбасі.

Ще один список містить чотири десятки осіб, які не з’явилися в розташування частин, місце знаходження яких невідоме, щодо яких триває розслідування та ін.

Найбільшу увагу привертає файл із назвою “взятые в плен на Змеином”. Він налічує 1298 позицій: імена полонених, дати народження, підрозділи, посади, дату й місце потрапляння в полон або зникнення, а також імена й контакти родичів, що розшукують цих військовослужбовців.

За оцінкою “Новинарні“, цей список має ознаки справжності. Так, у ньому є реальні імена українських військових, які ймовірно перебувають у полоні, та контактні дані їхніх родичів, зокрема тих, які під час пошуків звертаються до нашої редакції.

Розголошені персональні дані можуть бути підставою для шантажу родичів полонених та тиску на них. Тому “Новинарня” не дає посилання на цей файл.

Як повідомило нам компетентне джерело в ЗСУ, дотичне до роботи із рідними полонених, “не виключено, список справжній, але давній”.

Насправді у списку – дані близько пів сотні військовослужбовців з острова Зміїний, з якими втрачено зв’язок ще 24 лютого. Однак, крім цього, перелік охоплює ймовірних полонених та зниклих із багатьох інших напрямків – від зони ООС і Маріуполя до Київської області – у лютому-квітні 2022 року.

Список вочевидь укладений (переважно) зі слів родичів.

Російські пропагандисти в підписі заявляють, що “Київ на рівні внутрішніх документів визнав попадання в полон на початку спецоперації РФ військових з острова Зміїний, яких українське керівництво тоді публічно назвало загиблими та представило до високих нагород”. Проте насправді українська влада не заперечувала факт потрапляння в полон частини воїнів зі Зміїного. Деяких із них уже обміняли, як Романа Грибова (ще 1 квітня).

Оприлюднений документ містить інформацію про те, що 18 його фігурантів уже звільнені з полону.

Водночас список полонених не містить багатьох відомих прізвищ, зокрема тих, хто опинився в російській неволі в середині квітня й пізніше.

Читайте також:

Комбриг 36-ї бригади морської піхоти Баранюк із Маріуполя потрапив у полон живим, є відео