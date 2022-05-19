Укрпошта анонсувала продаж нової серії марок про “рускій воєнний корабль”

“Укрпошта” анонсувала старт продажів другої серії марок, присвяченого відсічі “русскому воєнному кораблю”. Однак уже після того, як українські військові його потопили.

Про це в четвер, 19 травня, повідомила пресслужба “Укрпошти”.

“23 травня, в День морської піхоти України, а також на 40 день після трагічної загибелі російського військового крейсеру “Москва”, “Укрпошта” випустить марку “Русскій воєнний корабль … ВСЬО!”, – йдеться в повідомленні.

Марка вийде накладом у п’ять млн примірників у двох номіналах: “Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Смерть ворогам!” F для відправлень по Україні та “Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Слава нації!” W для міжнародних відправлень.

Вартість аркуша (3 марки і 3 купони) становитиме 69 грн та $4,5 відповідно.

Придбати марку можна буде у понад 1500 відділеннях Укрпошти, зокрема – у райцентрах. Щоб уникнути спекуляцій, на продаж марок введено ліміт: 2 блоки по 3 марки будь якого номіналу одному покупцю.

Крім того, марки і мерч будуть представлені на п’яти онлайн-майданчиках, зокрема міжнародних.

На всіх майданчиках буде реалізована можливість благодійних пожертв на підтримку армії і тих, хто постраждав від воєнних дій.

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