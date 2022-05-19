Home / Україна / Політика / Укрпошта анонсувала продаж нової серії марок про “рускій воєнний корабль”

Укрпошта анонсувала продаж нової серії марок про “рускій воєнний корабль”

19/05/2022 13:09

“Укрпошта” анонсувала старт продажів другої серії марок, присвяченого відсічі “русскому воєнному кораблю”. Однак уже після того, як українські військові його потопили.

Про це в четвер, 19 травня, повідомила пресслужба “Укрпошти”.

“23 травня, в День морської піхоти України, а також на 40 день після трагічної загибелі російського військового крейсеру “Москва”, “Укрпошта” випустить марку “Русскій воєнний корабль … ВСЬО!”, – йдеться в повідомленні.

Марка вийде накладом у п’ять млн примірників у двох номіналах: “Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Смерть ворогам!” F для відправлень по Україні та “Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Слава нації!” W для міжнародних відправлень.

Вартість аркуша (3 марки і 3 купони) становитиме 69 грн та $4,5 відповідно.

Придбати марку можна буде у понад 1500 відділеннях Укрпошти, зокрема – у райцентрах. Щоб уникнути спекуляцій, на продаж марок введено ліміт: 2 блоки по 3 марки будь якого номіналу одному покупцю.

Крім того, марки і мерч будуть представлені на п’яти онлайн-майданчиках, зокрема міжнародних.

На всіх майданчиках буде реалізована можливість благодійних пожертв на підтримку армії і тих, хто постраждав від воєнних дій.

Читайте також:
Укрпошта анонсувала продаж мерчу із “рускім корабльом”

Унікальних переглядів: 3
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Укрпошта анонсувала продаж нової серії марок про “рускій воєнний корабль”

“Укрпошта” анонсувала старт продажів другої серії марок, присвяченого відсічі “русскому воєнному кораблю”. Однак уже після того, як українські військові його потопили. Про це в четвер, 19 травня, повідомила пресслужба...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse