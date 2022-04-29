Укрпошта анонсувала продаж мерчу із “рускім корабльом”

Фото з ФБ Смілянського

Із неділі, 1 травня, Укрпошта запускає інтернет-продаж мерч (футболки, світшоти та магніти) із зображенням марки із із “рускім корабльом”, а також інші марки з минулих тематичних випусків.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у п’ятницю, 29 квітня.

Магніти вже доступні для продажу на Головпоштамті на Майдані, а згодом будуть доступні по всій країні. Частина коштів з продажу всього мерчу буде спрямована на потреби ЗСУ.

“Нагадуємо іншим продавцям – не треба порушувати права інтелектуальної власності Укрпошти та автора картини. Ми не давали згоду на використання зображення марки жодному продавцю. Тобто весь інший мерч із зображенням марки – це «контрабанда з Малой Арнаутской»”, – зазначив гендиректор Укрпошти.

Смілянський запевнив, що всі, хто замовив та оплатив марки у новому та старому інтернет-магазинах, їх отримають. Усього планують відправити 14 тис. замовлень, а саме 86 тис. марок. За день відправляють до 2-2,5 тис. замовлень.

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