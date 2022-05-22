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Ворог намагається прорвати оборону та вийти на адмінкордон Луганщини, – ГШ

22/05/2022 18:41

На Донецькому напрямку противник намагається прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 неділі, 22 травня.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог вів бойові дії в районі населеного пункту Прудівка. Підрозділи окупантів також намагалися вести наступ з метою захоплення населеного пункту Олександрівка, успіху не мали.
Із мінометів та ствольної артилерії ворог продовжив обстріли позицій Сил оборони України вздовж лінії зіткнення на зазначеному напрямку.

На Лиманському напрямку росіяни обстріляли населені пункти Лиман, Закітне, Озерне та Діброва. Продовжували вогневий вплив на позиції підрозділів Сил оборони.

На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, окупанти намагалися покращити тактичне положення своїх підрозділів. Вели бойові дії в районі населених пунктів Тошківка, Комишуваха, Трипілля та Василівка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксується зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог здійснює перегрупування для посилення окремих напрямків.

На Слов’янському напрямку окупанти основні зусилля зосередили на створенні умов для відновлення наступу. Продовжили обстріли населених пунктів по лінії зіткнення. На окремих ділянках намагалися провести розвідку боєм, зазнали втрат та відступили.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює систематичні артилерійські обстріли позицій наших військ. Для підвищення оперативності перекидання військ та вантажів проводяться заходи з відновлення залізничної інфраструктури у районі населеного пункту Куп’янськ.

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