“Сьогодні від 50 до 100 гинуть”: Зеленський відповів на петицію щодо заборони чоловікам на виїзд за кордон

Володимир Зеленський у Верховній Раді. Фото: пресслужба ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що петиція про скасування заборони на виїзд за кордон чоловікам призовного віку має адресуватися не йому, а батькам полеглих українських воїнів.

Про це він сказав під час спільної з президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконференції в неділю, 22 травня.

“Ви знаєте, я, напевно, не до кінця розумію, до кого ця петиція. До мене? А може, ця петиція повинна адресуватися до батьків тих воїнів, яких втратили через те, що вони захистили ціною свого життя Україну, ту чи іншу область, той чи інший регіон, те чи інше місто. Ви знаєте, що у більшості своїй [загиблі захищали] не своє місто, де народилися”, – сказав Зеленський, якого цитує “Укрінформ”.

“Сьогодні від 50 до 100 людей можуть гинути на найскладнішому напрямку сходу нашої держави, вони захищають нашу державу й нашу незалежність”, – заявив президент.

На сайті президента електронна петиція з вимогою скасувати заборону виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років і запровадити пріоритет призову під час мобілізації добровольців була розміщена 18 травня та швидко набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

Формально, Зеленський уже відповів на неї.

Відповідно до розпоряджень керівництва держави, ДПСУ закрила виїзд за кордон чоловікам до 60 років ще 25 лютого, наступного дня після повномасштабного вторгнення РФ.

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