“Виманили і знищили”: в НГУ розповіли, як на Луганщині вдалося уразити російський “Тюльпан”

З’явилося продовження (тобто пояснення) вчорашньої історії, як українська армія на Луганщині знищила самохідний міномет “Тюльпан” противника за “наводкою” російських відеографів.

Пресслужба НГУ поширила відеосюжет від бригади швидкого реагування Нацгвардії, що виконує завдання на Луганщині.

“Відеоісторія яскравої ліквідації 240-мм самохідного міномета “Тюльпан”. З його допомогою окупанти знищили міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом і руйнували будинки Сєвєродонецька.

Артилерія Бригади швидкого реагування НГУ та 24 ОМБр імені Короля Данила спочатку виманила його з ангару, а потім знищила.

Дякуємо російським пропагандистам за наводку :)”, – сказано в підписі до відео.

Камера безпілотника зафіксувала, як російську техніку спершу виманили з ангару ударами по його даху, а потім завдали прицільного ураження власне 2С4 “Тюльпан” уже на відкритому просторі.

Як зазначили нацгвардійці, також знищено автопарк із технікою противника.

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