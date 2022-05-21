“Нашою перемогою буде повернення на позиції до 24 лютого, – Зеленський

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Президент Володимир Зеленський вважає, що на даному етапі війни з Росією перемогою України буде повернення на позиції станом до повномасштабного вторгнення 24 лютого, а далі все одно все вирішиться за столом переговорів.

Про це він сказав в інтерв’ю каналу ICTV з нагоди третьої річниці своєї інавгурації, яке вийшло в ефір 21 травня.

“Який би апетит не був у різних прошарків нашого населення, я вважаю, що найцінніше – зберегти більше людей. Військових. Це сміливі люди, які готові віддати життя. Вважаю, що це наша велика цінність і скарб, як показав результат цього вторгнення.

Тому не треба бути дуже жадібними на цей момент – незважаючи на те, що це не до кінця справедливо. Тому що справедливість – це коли ми заберемо все”, – підкреслив президент.

Він запевнив, що “наша держава точно все поверне. Точно”. Але сьогодні, за його словами, важливо передусім зберегти життя десятків тисяч людей – “бо просто так ніхто нічого не віддає”.

“Є земля, де вони зайшли і окупували. А є земля, де вони вже вкопувалися, де вони стоять, сидять, вони вже глибоко в деяких територіях… І без зайвих втрат вийти на цю лінію, яка була до 24 лютого – це, я вважаю, вже перемога”, – наголосив Зеленський.

“Так, [у такому випадку буде так, що] ми не до кінця повернули всі території. Але ми ж повинні дивитися на ціну цієї війни. І ціну кожної деокупації.

Все одно все повернеться. Це вже абсолютно точно. Ми зламали хребет найбільшої або однієї з найсильніших армій світу. Ми вже це зробили. І психологічно ми це теж зробили. Вони не стануть на ноги в найближчі декілька років.

Але не забуваймо, що всі наші військові так само хочуть жити. Просто в них така складна робота. Але вони так само хочуть жити – у них такі самі діти, вони так само дивляться на сонце… Тому для мене було б дуже важливо, щоб ми розуміли цінність кожного цього кроку. Як уперед, так і назад. Бо кроки назад – це не так просто. Все це дорого”, – зауважив глава держави.

“Розмежування – тимчасова лінія. І це буде перемога. Я впевнений, що буде перемога. Це буде говорити про те, що ми відстояли нашу землю. І тоді ми перейдемо до другої частини.

Я б хотів, щоб розуму в цієї країни (у Росії) було достатньо, щоб другу частину ми проговорили за столом перемовин. Щоб результатом цієї розмови стала остаточна справедливість”, – сказав Зеленський.

Він також зауважив, що війна буде завершена дипломатичним шляхом, але формат цих мирних переговорів буде гібридним.

Як визнав Зеленський, раніше він вважав, що війну можна закінчити діалогом. І підтвердив, що й тепер може повторити слова, сказані ним три роки тому після обрання президентом: “Не ми починали цю війну, але нам її закінчувати”. Але тепер ці слова мають інший зміст.

“Я справді думав, що закінчити війну можна діалогом. Але, на жаль, я гадав, що це діалог, у якого є відповідні терміни, що в ньому можна буде знайти відповіді на багато питань і багато рішень з російською стороною. Я справді так вважав.

А зараз це – як автомобіль, не бензиновий і не електрокар, а гібрид. Тому і війна така, складна. І перемога буде дуже складна, вона буде і кривава. Вона точно буде в бою. Але закінчення точно буде в дипломатії. Я впевнений в цьому”, – сказав Зеленський.

Він пояснив, що деякі питання між Україною і Росією не можна буде вирішити ніде, крім столу переговорів.

“Тому що ми хочемо повернути все, а Російська федерація хоче все не віддати, іншими словами – нічого не віддати”.

“Це війна не проти Росії – це війна з Росією за Україну. А за своє не можна програти”, – підсумував Зеленський.

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