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Росіяни зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом

21/05/2022 18:19

Російські війська в Луганській області зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом.

Про це вдень у суботу, 21 травня, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

“Орки зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Це вже вдруге. У липні 2014 року під час визволення Лисичанська бойовики підірвали проліт мосту під час відступу. Відтоді сполучення між двома стотисячними містами було ускладнене. Міст відновили у 2016 році. Сьогодні історія повторилася”, – розповів голова Луганщини в телеграмі, поширивши фото зруйнованої конструкції.

“Сполучення між містами є”, – додав він.

Як відомо, російські окупаційні війська в Україні в травні зосередили основні сили для наступу в Луганській області, намагаючись оточити частину зони ООС із Сєвєродонецьком та Лисичанськом та вийти на адмінкордони Луганщини.
Голова ОВА Сергій Гайдай уранці 21 травня вже повідомляв, що на околиці Сєвєродонецька точаться бої, місто піддається важким артобстрілам з боку ворога.

Сєвєродонецьк (фактичний адміністративний центр Луганської області) та Лисичанськ розділяє річка Сєвєродонецьк.

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