“Оборона Маріуполя закінчилася. Але це не кінець історії оборонців Маріуполя”

Евакуація українських військових з "Азовсталі" 17 травня. Фото: Reuters

Дмитро Лиховій

журналіст, головний редактор “Новинарні“

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Найбільш героїчна наразі сторінка великої війни – оборона Маріуполя і “Азовсталі” зокрема – закінчилася.

За таких розкладів колись це мало статися. Це трохи схоже за сприйняттям на ДАП у першій кампанії, але це в рази більше за ДАП, і фінал інакший.

Я завжди казав, що неправильно ототожнювати героїв і загиблих. Герої нам потрібні насамперед живі. Захисники “Азовсталі” в будь-якому разі увійшли в історію України як герої. Гарнізон Маріуполя своє завдання виконав уже давно.

Але це далеко не кінець історії оборонців Маріуполя. Крім однієї спільної військової операції, є ще тисячі людських доль і трагедій. Азовців, просто гвардійців, морпіхів, прикордонників, поліції, тероборонівців та інших. Живих і мертвих, поранених, із травматичними ампутаціями, хворобами.

Ми маємо бути готові, що ворог буде намагатися максимально скомпрометувати, дегероїзувати полонених.

Я не знаю, в чому полягають домовленості в цій “операції з порятунку” і наскільки вони справдяться. Не будуватиму якихось припущень, що буде з українським гарнізоном Маріуполя далі, на наступній сторінці.

Коли буде обмін і як до нього дожити.

При цьому давайте враховувати, що тепер наших полонених на окупованих територіях і в Росії точно більше (можливо, в рази), ніж полонених росіян – у нас. Це велика проблема, що сковує наші можливості.

Але, як і в багатьох інших великих проблем, її розв’язання “просте”. Україні потрібно перемагати по ходу, диктувати ініціативу і зрештою перемогти в цій війні. Всього-то.

Втім, іншого варіанту в нас і немає.

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