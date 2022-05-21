Фотографи заблокованого Маріуполя Чернов і Малолєтка стали лауреатами Премії Ґонґадзе-2022

Лауреатами Премії імені Георгія Ґонґадзе 2022 року оголошено фотографів Мстислава Чернова та Євгена Малолєтку, які працюють у тандемі та відзначилися вражаючим репортажем із заблокованого Маріуполя.

Про це стало відомо в день нагородження лавреатів – у суботу, 21 травня.

Захід відбувся в Національному музеї Тараса Шевченка в Києві.

“Це дуже важливо для нас. Дуже важливо, що ми вижили, дуже важливо, що ми можемо розказувати світу історію України, яка твориться зараз”, сказав Мстислав Чернов під час церемонії, яку транслював канал UA: Культура.

“Я хочу сказати, що українська армія здивувала світ цього року і ще буде дивувати. І так само українська журналістика теж здивувала світ. І весь світ дивиться на українських журналістів, щоб побачити їхню перспективу: як вони бачать війну у своєму домі. І сподіваюся, що те, що ми робимо, те, що роблять всі, хто працює з нами пліч-о-пліч, допоможе Україні”, – зазначив лавреат.

Євген Малолєтка своєю чергою поділився словами героїв їхніх фотографій

“Те, що ми робимо, і те, що ми робили, ми робимо для людей і задля людей, розказуючи правду, що відчувають люди. Як вони це переживають у цьому горі, в цьому страхітті, в цих злиднях; під авіаударами, під бомбардуваннями артилерії й під усіма тими жахіттями.

Хочу зачитати декілька цитат наших героїв, які ми пам’ятаємо. Я часто ставлю собі те саме питання: “Чому? Чому? Чому?” — так само кричить зі сльозами на очах Марина Яцко, ніжно торкаючись пальцями рук до вбитого сина Кирила, якому навіть не виповнилося двох років. Лікарі боролися за його життя, але не змогли врятувати.

“Хто нам дітей поверне, хто?” — ридаючи, сидячи на підлозі в коридорі з дитиною на руках, казала Анастасія Ярошова. Ховаючись від обстрілів у підвалі вбило її дитину та дитину її брата.

9 березня авіаударом було зруйновано пологовий будинок №3. 31-річна Ірина — поранена вагітна жінка, яку несли на руках рятувальники та поліцейські на ношах з червоною ковдрою під спиною, — я пам’ятаю — вона була жива. Вони швидко віднесли її до карети швидкої, вибігаючи крізь уламки будівлі, розбиті автомобілі та повалені дерева. Наступного дня фотографії були всюди, але Ірина не вижила, її дитина теж…

Знаєте, ми дуже багато бачили за всі ці роки війни, але такого болю і такої кількості дитячих смертей ми не бачили, я не бачив ніколи…” – зізнався Євген Малолєтка.

“Будемо сподіватися, що це темрява перед яскравим днем”, – додав Чернов.

Про лавреатів

Мстислав Чернов — журналіст Associated Press, фотограф, військовий кореспондент. іПрезидент Української асоціації професійних фотографів. Разом з Євгеном Малолєткою був єдиним журналістом, який висвітлював блокаду Маріуполя російськими військами для міжнародних видань.

Євген Малолєтка — фотокореспондент. Почав публікувати фотографії 2009 року. Як фрілансер співпрацював з Associated Press, Al Jazeera та Der Spiegel. Напередодні повномасштабного вторгнення росіян прибув до Маріуполя. Понад два тижні разом з Мстиславом Черновим документував наслідки обстрілів міста.

Іншими двома фіналістами Премії Гонгадзе-2022 були Сергій Сидоренко (“Європейська правда”) і Тетяна Трощинська (“Громадське радіо”).

2022 року вперше в історії Премії імені Георгія Ґонґадзе була вручена спеціальна відзнака, якою капітула премії посмертно відзначила фотожурналіста Максима Левіна “за визначний внесок у розвиток української фотографії, відданість професії і відвагу”. Відзнаку отримала Максова мама – Валентина Левіна.

Премія імені Георгія Ґонґадзе — нагорода для незалежних журналістів, заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві з Асоціацією випускників kmbs, Києво-Могилянською бізнес-школою та сайтом “Українська правда”.

Оголошення лауреата традиційно відбувається у день народження журналіста Георгія Ґонґадзе, вбитого режимом президента Кучми — 21 травня.

У 2021 році цю премію отримала Мирослава Барчук.

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