Українські журналісти отримали спеціальну відзнаку Пулітцерівської премії-2022

Оргкомітет Пулітцерівської премії оголосив про спеціальну відзнаку для всіх українських журналістів у 2022 році.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці премії у твітері.
Як зазначили в оргкомітеті премії, українських журналістів відзначено “за відвагу, витривалість та відданість правдивому висвітленню під час безжального вторгнення Володимира Путіна до їхньої країни та його пропагандистської війни в Росії”.
“Попри бомбардування, викрадення, окупацію та навіть смерть у їхніх лавах, вони доклали наполегливих зусиль для створення чіткої картини жахливої реальності, що було честю для України та для журналістів з усього світу”, – відзначила Рада Пулітцера.
Congratulations to the journalists of #Ukraine. #Pulitzer pic.twitter.com/jDP90egbgT
— The Pulitzer Prizes (@PulitzerPrizes) May 9, 2022
Під час нагородженні-2022 було вручено й інші колективні нагороди. Зокрема, за суспільну діяльність відзначено редакцію американського видання Washington Post, за випуски екстрених новин нагороду отримала команда Miami Herald, а за висвітлення загальнонаціональної тематики – The New York Times.
Повний перелік нагороджених – тут.
Пулітцерівська премія – найпрестижніша щорічна журналістська премія в США.
Загалом це відзнака також у галузі літератури, музики й театру, заснована видавцем Джозефом Пулітцером. Нагороду вручають з 1917 року у Нью-Йорку. До 2017 року розмір премії становив 10 тисяч доларів, від 2017-го – 15 тисяч.
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