Українські журналісти отримали спеціальну відзнаку Пулітцерівської премії-2022

Оргкомітет Пулітцерівської премії оголосив про спеціальну відзнаку для всіх українських журналістів у 2022 році.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці премії у твітері.

Як зазначили в оргкомітеті премії, українських журналістів відзначено “за відвагу, витривалість та відданість правдивому висвітленню під час безжального вторгнення Володимира Путіна до їхньої країни та його пропагандистської війни в Росії”.

“Попри бомбардування, викрадення, окупацію та навіть смерть у їхніх лавах, вони доклали наполегливих зусиль для створення чіткої картини жахливої реальності, що було честю для України та для журналістів з усього світу”, – відзначила Рада Пулітцера.

Congratulations to the journalists of #Ukraine. #Pulitzer pic.twitter.com/jDP90egbgT

— The Pulitzer Prizes (@PulitzerPrizes) May 9, 2022