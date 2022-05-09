Українські журналісти отримали спеціальну відзнаку Пулітцерівської премії-2022

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Оргкомітет Пулітцерівської премії оголосив про спеціальну відзнаку для всіх українських журналістів у 2022 році.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці премії у твітері.

Як зазначили в оргкомітеті премії, українських журналістів відзначено “за відвагу, витривалість та відданість правдивому висвітленню під час безжального вторгнення Володимира Путіна до їхньої країни та його пропагандистської війни в Росії”.

“Попри бомбардування, викрадення, окупацію та навіть смерть у їхніх лавах, вони доклали наполегливих зусиль для створення чіткої картини жахливої реальності, що було честю для України та для журналістів з усього світу”, – відзначила Рада Пулітцера.

Під час нагородженні-2022 було вручено й інші колективні нагороди. Зокрема, за суспільну діяльність відзначено редакцію американського видання Washington Post, за випуски екстрених новин нагороду отримала команда Miami Herald, а за висвітлення загальнонаціональної тематики – The New York Times.

Повний перелік нагороджених – тут.

Пулітцерівська премія – найпрестижніша щорічна журналістська премія в США.

Загалом це відзнака також у галузі літератури, музики й театру, заснована видавцем Джозефом Пулітцером. Нагороду вручають з 1917 року у Нью-Йорку. До 2017 року розмір премії становив 10 тисяч доларів, від 2017-го – 15 тисяч.

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