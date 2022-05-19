Home / Війна / У Вінниці поховали 25-річного льотчика-штурмовика Сергія Пархоменка, на рахунку якого – 20 знищених танків і кількасот рашистів

У Вінниці поховали 25-річного льотчика-штурмовика Сергія Пархоменка, на рахунку якого – 20 знищених танків і кількасот рашистів

19/05/2022 03:07

У Вінниці прощались із ще одним українським героєм – льотчиком штурмової авіації. Капітан Сергій Пархоменко, командир авіаційної ланки 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова, героїчно загинув 14 травня під час виконання бойового завдання на Запоріжжі.

Йому було лише 25. Сергій Ігорович Пархоменко народився 14 січня 1997 року в місті Харкові, в сім’ї військових авіаторів.
З дитинства мріяв про небо та бажав пов’язати своє життя з авіацією. Закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна.

У той час, коли батько у 2014 році виконував бойові завдання у повітрі, Сергій вступив на льотний факультет Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Успішно закінчив ХНУПС у 2019 році, здобувши кваліфікацію льотчика 3-го класу.

Наслідуючи свого батька та діда, Сергій виявив бажання проходити службу в миколаївській бригаді тактичної авіації, літати на літаках Су-25.

Попри молодий вік, на момент вторгнення військ Російської Федерації в Україну, Сергій уже обіймав посаду командира авіаційної ланки.

“В боях з російським агресором капітан Пархоменко проявив себе звитяжним воїном, достойним сином українського народу і гідним нащадком своєї родини військових льотчиків. Він був душею авіаційного підрозділу, командиром-лідером, та чудовою людиною”, – розповідає пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Молодий льотчик виконав 38 бойових вильотів у складних умовах протидії ворожих засобів ППО та винищувальної авіації. Знищив більше ніж 20 ворожих танків, понад 50 бойових броньованих машин, 55 транспортних засобів, 20 цистерн з пальним та кількасот солдатів і офіцерів рашистської армії. Неодноразово уміло виводив літак з-під ракетних ударів ворога.

За мужність і патріотизм, проявлені під час захисту Батьківщини від російської агресії, указом Президента України капітан Сергій Пархоменко нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Виконуючи бойове завдання в Запорізькій області в районі населеного пункту Гуляйполе, 14 травня Сергій Пархоменко героїчно загинув, до останнього залишаючись відданим та непохитним захисником українського народу.

Оскільки у регіоні, звідки родом Сергій, наразі тривають бойові дії, в останню путь героя провели 18 травня у Вінниці, “столиці” військової авіації України.

Вшановуючи бойового побратима, льотчики ПС ЗСУ виконали в небі Вінниці проліт на честь героя.

У березні 2022 року в Сергія Пархоменка народився син…

Читайте також:
У Повітряних силах розповіли, як з’явилася легенда про “Привида Києва”

У бою з окупантами загинув головний авіатор ВМС ЗС України Ігор Бедзай

Унікальних переглядів: 7
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Майже 90 українських військовополонених із Маріуполя перевезли до Росії, – ЗМІ

Частину українських військовополонених із гарнізону Маріуполя після їхнього виходу із заводу “Азовсталь” вивезли на територію Росії – в місто Таганрог. Про це 18 травня повідомило російське видання 161.RU (“Ростов-на-Дону...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse