У Вінниці поховали 25-річного льотчика-штурмовика Сергія Пархоменка, на рахунку якого – 20 знищених танків і кількасот рашистів

У Вінниці прощались із ще одним українським героєм – льотчиком штурмової авіації. Капітан Сергій Пархоменко, командир авіаційної ланки 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова, героїчно загинув 14 травня під час виконання бойового завдання на Запоріжжі.

Йому було лише 25. Сергій Ігорович Пархоменко народився 14 січня 1997 року в місті Харкові, в сім’ї військових авіаторів.

З дитинства мріяв про небо та бажав пов’язати своє життя з авіацією. Закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна.

У той час, коли батько у 2014 році виконував бойові завдання у повітрі, Сергій вступив на льотний факультет Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Успішно закінчив ХНУПС у 2019 році, здобувши кваліфікацію льотчика 3-го класу.

Наслідуючи свого батька та діда, Сергій виявив бажання проходити службу в миколаївській бригаді тактичної авіації, літати на літаках Су-25.

Попри молодий вік, на момент вторгнення військ Російської Федерації в Україну, Сергій уже обіймав посаду командира авіаційної ланки.

“В боях з російським агресором капітан Пархоменко проявив себе звитяжним воїном, достойним сином українського народу і гідним нащадком своєї родини військових льотчиків. Він був душею авіаційного підрозділу, командиром-лідером, та чудовою людиною”, – розповідає пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Молодий льотчик виконав 38 бойових вильотів у складних умовах протидії ворожих засобів ППО та винищувальної авіації. Знищив більше ніж 20 ворожих танків, понад 50 бойових броньованих машин, 55 транспортних засобів, 20 цистерн з пальним та кількасот солдатів і офіцерів рашистської армії. Неодноразово уміло виводив літак з-під ракетних ударів ворога.

За мужність і патріотизм, проявлені під час захисту Батьківщини від російської агресії, указом Президента України капітан Сергій Пархоменко нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Виконуючи бойове завдання в Запорізькій області в районі населеного пункту Гуляйполе, 14 травня Сергій Пархоменко героїчно загинув, до останнього залишаючись відданим та непохитним захисником українського народу.

Оскільки у регіоні, звідки родом Сергій, наразі тривають бойові дії, в останню путь героя провели 18 травня у Вінниці, “столиці” військової авіації України.

Вшановуючи бойового побратима, льотчики ПС ЗСУ виконали в небі Вінниці проліт на честь героя.

У березні 2022 року в Сергія Пархоменка народився син…

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