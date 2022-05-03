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Президент нагородив понад 600 військових. Посмертно – 110

03/05/2022 22:59

На офіційному сайті президента опубліковано тексти трьох указів глави держави про відзначення державними нагородами, підписані 2 травня.

Героєм України став старший лейтенант Дмитро Тодоров, який б’є окупантів у Донецькій області.

Указом №292 відзначені 180 осіб у війську (14 – посмертно) та 7 – у НАБУ. Указом №293 нагороджені одразу 437 армійців у ЗСУ (96 – посмертно).

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №291/2022
Про присвоєння Д.Тодорову звання Герой України

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, постановляю:

Присвоїти звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” ТОДОРОВУ Дмитру Руслановичу – старшому лейтенанту.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2 травня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №292/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

у Збройних Силах України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БАСАНЬКА Сергія Вікторовича — штаб-сержанта

ГОЛУБЦОВА Сергія Миколайовича — бригадного генерала

ГРИЩУКА Сергія Миколайовича — полковника

ЗУЄВА Василя Владиславовича — лейтенанта

КАРПЕНКА Сергія Михайловича — полковника

КОЛЄСНІКОВА Валерія В’ячеславовича — підполковника

КУЗЬМЕНКА Сергія Васильовича — підполковника

ЛИТВИНЕНКА Івана Васильовича — підполковника

НАГУЛЯКА Богдана Михайловича — старшого лейтенанта

ПАРХОМЕНКА Сергія Ігоровича — капітана

ПОДКОПАЄВА Михайла Вячеславовича — полковника

СУХАРЄВА Ігоря Валерійовича — полковника

ФЕСЕНКА Арсена Васильовича — майора

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ГОЛІКОВА Олександра Вікторовича — старшого лейтенанта

ЛУЦЕНКА Андрія Сергійовича — старшого солдата

СЕРГІЙЧУКА Юрія Петровича — старшого солдата

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АНДРІЇВА Володимира Васильовича — капітана

БАБЕНКА Миколу Вадимовича — майора

БАЙДІНОВА Дмитра Вікторовича — старшого солдата

БАНДОЛЮ Андрія Григоровича — сержанта

БАРАБАНОВА Василя Васильовича — старшого солдата

БАРАНА Віталія Ярославовича — солдата

БЕКЕШУ Валентина Йосиповича — старшого солдата

БЕЛЬЗЕЦЬКОГО Андрія Ігоровича — лейтенанта

БЄЛОУСОВА Артема Андрійовича — старшого солдата

БОГАТОВА Володимира Володимировича — солдата

БУДАСОВА Олега Володимировича — сержанта

БУНЯ Юрія Андрійовича — старшого лейтенанта

ВИНАРЯ Романа Дмитровича — солдата

ВОДЯНОВА Сергія Сергійовича — солдата

ГАЛУШКУ Владислава Вікторовича (посмертно) — солдата

ГАРЬКАВЦЯ Олександра Олександровича — старшого солдата

ГЛЕБОВА Олександра Володимировича — старшого солдата

ГОЦУЛЯКА Сергія Олександровича — солдата

ГРЕХА Артура Михайловича — старшого солдата

ГРИБА Олега Володимировича — старшого матроса

ГРОНСЬКОГО Станіслава Станіславовича — підполковника

ГУЛЯЄВА Ігоря Руслановича — сержанта

ГУМЕНЮКА Володимира Володимировича — солдата

ДИКУНА Миколу Миколайовича — старшого солдата

ДОЛГІХ Дмитра Олександровича — матроса

ЄМЧИКА Олександра Михайловича (посмертно) — сержанта

ЖИРОВА Дениса Сергійовича — молодшого сержанта

ЗАХАРЧУКА Андрія Васильовича — молодшого сержанта

ЗВЄРЄВА Андрія Валерійовича — головного сержанта

ІМРЕ Володимира Григоровича — лейтенанта

ЙОРКІНА Віталія Борисовича (посмертно) — солдата

КАРАМАЧА Василя Анатолійовича — головного сержанта

КАРАПІНКУ Романа Орестовича — сержанта

КАЧУРА Сергія Володимировича — капітана

КВИЛІЙЧУКА Віталія Миколайовича — солдата

КІБАЛЯ Володимира Юрійовича (посмертно) — солдата

КІРІЄНКА Геннадія Валерійовича — старшого солдата

КЛІЩА Сергія Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

КНЯЗЮКА Сергія Сергійовича — сержанта

КОВАЛЬЧУКА Олександра Вікторовича (посмертно) — солдата

КОМАНА Михайла Юрійовича — старшого солдата

КОРЕНЧУКА Валентина Івановича — підполковника

КОСИНСЬКОГО Івана Степановича — старшого сержанта

КОСТЮКА Віталія Олександровича (посмертно) — солдата

КОТА Миколу Станіславовича — солдата

КОТОВА Владислава Олеговича — капітана

КОХАНСЬКОГО Володимира Михайловича (посмертно) — підполковника

КРАСУНА Олексія Миколайовича — солдата

КУЗЬМІНА Олександра Віталійовича — солдата

КУТИЦЬКОГО Єгора Євгеновича — сержанта

ЛАЗАРЕНКА Іоана Артуровича — матроса

ЛУБА Мар’яна Володимировича — старшого солдата

ЛЯШЕНКА Юрія Миколайовича — старшого сержанта

МАГНИЧА Дмитра Михайловича — старшого лейтенанта

МАЗУРЕНКА Дмитра Олександровича — лейтенанта

МАНДОВСЬКОГО Володимира Анатолійовича — лейтенанта

МАТЯШУКА Матвія Ігоревича — солдата

МУЛЯРА Сергія Олександровича — старшого сержанта

НАДТОЧОГО Руслана Леонідовича — солдата

НЕПОМЯЩОГО Анатолія Анатолійовича — старшого матроса

ОЛІЙНИКА Олександра Юрійовича — підполковника

ПАКА Анатолія Валерійовича — старшого солдата

ПАЦКАНА Юрія Вікторовича — підполковника

ПЕТРІВА Романа Ігоровича — старшого солдата

ПЛАСКОНОСА Володимира Богдановича — старшого сержанта

РЕВУ Юрія Ярославовича — старшого солдата

РИКОВА Владислава Миколайовича — майора

РОГУЛЬЧИКА Віктора Анатолійовича — солдата

СЕМЕНЮКА Віталія Миколайовича — старшого сержанта

СЕМЕНЮКА Олександра Анатолійовича — солдата

СЕНАТОРА Юрія Леонідовича — майстер-сержанта

СІМОНОВА Олександра Вікторовича — старшого солдата

СКОЧКА Тараса Юрійовича — молодшого сержанта

СЛАБІЯ Євгенія Юрійовича — старшого солдата

СОЛЕВИЧА Василя Йосиповича — капітана

ТАРАНЕНКА Олександра Володимировича — штаб-сержанта

ТРИНОСА Григорія Вячеславовича — старшого солдата

ТРИНОСА Дениса Вячеславовича — старшого солдата

ТРОФІМЮКА Ігоря Сергійовича — старшого солдата

ФЕЩУКА Петра Васильовича — молодшого сержанта

ФОМІНА Романа Петровича — солдата

ФРОЛОВА Ігоря Володимировича — солдата

ХОМЕНКА Олега Васильовича — старшого солдата

ХРИСТЕНКА Олександра Олександровича — сержанта

ЦЕЛЮХА Назара Петровича — старшого солдата

ШАНДИБУ Романа Олександровича — старшого солдата

ШАХОВА Сергія Миколайовича — молодшого сержанта

ШИЯНА Максима Васильовича — старшого лейтенанта

ШПОТЮКА Сергія Володимировича — капітана

ЯКІЛЮНАСА Віталія Євгеновича — старшого солдата

ЯКІМУКА Богдана Анатолійовича — старшого солдата

ЯРЕМКА Юрія Ігоровича — старшого лейтенанта

ЯЦЕНКА Дмитра Олексійовича — старшого лейтенанта

ЯЦИШИНА Руслана Анатолійовича — солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

БАРЧИШИНА Андрія Мирославовича — підполковника

БЕРДИЧІВСЬКОГО Павла Павловича — полковника

ВАЛЯНІНА Сергія Васильовича — підполковника

ГЕНОВА Бориса Анатолійовича — бригадного генерала

ДЗЯНОГО Андрія Анатолійовича — полковника

ДОНЧЕНКА Михайла Миколайовича — бригадного генерала

КРИВОНОСА Володимира Олександровича — підполковника

КУШНІРА Ігоря Юрійовича — майора

ЛИСТОПАДА Валентина Антоновича — бригадного генерала

ХОМЕНКА Євгена Валентиновича — майора

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АНДРУСИШЕНА Олександра Івановича — майстер-сержанта

БАДЗЮНЯ Валерія Васильовича (посмертно) — старшого сержанта

БАСЮКА Віктора Васильовича — майора

ГАЛЕТУ Юрія Івановича — старшого лейтенанта

ГЕНОВА Єгора Борисовича — старшого лейтенанта

ГЛАЗОВА Максима Ігоровича (посмертно) — лейтенанта

ГЛУХА Юрія Юрійовича (посмертно) — солдата

ГРУЗДЄВА Романа Олександровича — молодшого сержанта

ДУГАРЯ Віталія Леонідовича — підполковника

ЗАЇКІНА Юрія Олександровича — підполковника

КЛИМЕНКА Дмитра Юрійовича — лейтенанта

КОВАЛЕВСЬКОГО Романа Вячеславовича — майора

КОВАЛЬЧУКА Володимира Вікторовича — молодшого сержанта

КОЖУХАРЯ Ігоря Васильовича — старшого солдата

КОЗУБА Юрія Володимировича — майора

КОЛТОВСЬКОГО Василя Володимировича — молодшого сержанта

ЛЯШЕНКА Олександра Олександровича — молодшого сержанта

ЛЯШКА Дмитра Романовича — солдата

МАЙСТРУКА Олександра Олександровича — капітана

МАКСИМЛЮКА Сергія Анатолійовича — солдата

МАР’ЮСІКА Дмитра Валерійовича — молодшого сержанта

НЕСТЕРЕНКА Івана Васильовича — старшого солдата

НІКІТІНА Андрія Андрійовича — старшого солдата

НІКІТІНА Василя Сергійовича — солдата

НОВОСАДА Бориса Ігоровича — старшого солдата

ОГІЯ Сергія Вікторовича — молодшого сержанта

ОЛЕКСІЄНКА Івана Андрійовича — головного сержанта

ОЛЄЙНИКА Дмитра Олександровича — лейтенанта

ПАВЛЮЧИКА Сергія Володимировича — підполковника

ПАСЛАВСЬКОГО Михайла Степановича — сержанта

ПЛУЖНИКА Руслана Анатолійовича — підполковника

ПОЛЯКА Дмитра Анатолійовича — старшого солдата

ПОНОМАРЕНКА Сергія Миколайовича — молодшого сержанта

ПОНОМАРЬОВА Андрія Олександровича — старшого лейтенанта

ПРИЙМАКА Богдана Васильовича — солдата

РАТУШНЯКА Петра Адамовича — старшого сержанта

СОЛОДІЛОВА Віктора Сергійовича — капітана

СТОЛЯРУКА Олександра Віталійовича — молодшого сержанта

ХИЖНЯКА Миколу Миколайовича — солдата

ХОМИЧА Петра Петровича — молодшого сержанта

ЧЕРКЕВИЧА Сергія Петровича — сержанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БОЙКА Сергія Олександровича — молодшого сержанта

ГОЛЕНКА Дениса Юрійовича — підполковника

КОЖУШКА Олександра Валерійовича — старшого солдата

КОЛОДІЯ Романа Івановича — солдата

ЛАГЕРНОГО Олександра Ігоровича (посмертно) — старшого лейтенанта

МАРТИНЮКА Андрія Володимировича — капітана

НИГАЮКА Олександра Михайловича (посмертно) — старшого сержанта

ОКСОВА Дмитра Анатолійовича — капітана

ПУШКАРЯ Віктора Анатолійовича — лейтенанта

РЕВАЦЬКОГО Сергія Олександровича — сержанта

СВІНЦОВА Олега Миколайовича — майстер-сержанта

ТИЩЕНКА Костянтина Валерійовича — лейтенанта

ТРЕТЯКА Іллю Андрійовича — солдата

ТРИСТАНА Віталія Анатолійовича — старшого сержанта

ЧЕРНИШОВА Володимира Володимировича (посмертно) — капітана

ШАБАНА Ігоря Івановича — капітана

ЮРЧЕНКА Дмитра Миколайовича — солдата

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

КАПАРОВА Миколу Миколайовича — штаб-сержанта

НІКОЛАЄВА Володимира Михайловича — підполковника медичної служби

у Національному антикорупційному бюро України:

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

КОВАЛЕНКО Ларису Анатоліївну — капітана Національного антикорупційного бюро України

Нагородити орденом Данила Галицького

ШТИКА Олександра Олександровича — полковника Національного антикорупційного бюро України

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

ТАЛЬКА Сергія Анатолійовича — полковника Національного антикорупційного бюро України

ЧЕРВОНОГО Бориса Михайловича — полковника Національного антикорупційного бюро України

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

ЛИТВИНЕНКА Дмитра Івановича — майора Національного антикорупційного бюро України

ОЛІЙНИКА Федора В’ячеславовича — старшого детектива Національного антикорупційного бюро України

УСТИМЕНКО Вікторію Федорівну — капітана Національного антикорупційного бюро України.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2 травня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №293/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

БОДНАРЕНКА Миколу Павловича — майора

ДМУХОВСЬКОГО Юрія Юрійовича — майора

ДОВГАЛЯ Віктора Сергійовича — майора

КУЛІША Юрія Олександровича — капітана

НЕЧИПОРЕНКА Віталія Сергійовича — підполковника

РОГАНЧУКА Віталія Вікторовича — майора

САМОЙЛЕНКА Вадима Петровича — полковника

СЕРДЮКА Віталія Григоровича — підполковника

ЦАПКА Віталія Анатолійовича — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

АНДРІЯЩЕНКА Віталія Павловича — капітана

БРАНИЦЬКОГО Дениса Олеговича — капітана

БУЛІКА Ярослава Миколайовича — підполковника

БУРАКА Віктора Михайловича — майора

ГАВРАСЯ Василя Сергійовича — лейтенанта

ГАРБОВСЬКОГО Романа Миколайовича — лейтенанта

ГЕСЯ Олега Анатолійовича — бригадного генерала

ГНАТИШИНА Олександра Володимировича — майора

ГРУШКА Віталія Миколайовича — капітана

ЖЕРДЄВА Владислава Кириловича — лейтенанта

ЗУБКА Віктора Григоровича (посмертно) — молодшого лейтенанта

КВАШУ Назарія Олександровича — старшого лейтенанта

КГАЄВСЬКОГО Олега Валерійовича — капітана

КОЛЄСНІЧЕНКА Олега Олександровича — майора

КОСТІНА Сергія Сергійовича — капітана

КОТІКА Олександра Франковича — капітана

ЛУЦЕНКА Євгена Володимировича — підполковника

МАЗУРА Ярослава Вячеславовича — лейтенанта

МЕЛЬНИЧЕНКА Віктора Леонідовича (посмертно) — старшого лейтенанта

НАСІННИКА Олександра Сергійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта

НИЧИПОРУКА Валерія Олександровича — підполковника

РЕЗНІКОВА Сергія Юрійовича — капітана

РИМАРЕНКА Костянтина Вадимовича — старшого лейтенанта

СІЧЕВСЬКОГО Сергія Валерійовича — старшого лейтенанта

СЛОБОДЯНА Василя Петровича — капітана

ТАРАСЕНКА Юрія Володимировича (посмертно) — майора

ТЕРЕБУХУ Івана Миколайовича — генерал-майора

ТИМОФЄЄВА Олега Романовича — старшого лейтенанта

ТКАЧА Олега Миколайовича — підполковника

ТКАЧУКА Олександра Анатолійовича — полковника

ТОФАНА Назарія Ілліча — капітана

ФРОЛОВА Яна Олександровича — старшого лейтенанта

ЦИГАНЮКА Василя Івановича — капітана

ЧЕРВЯКОВА Олександра Миколайовича — полковника

ЧЕРНІЯ Вадима Олеговича — майора

ШУБУ Сергія Сергійовича (посмертно) — лейтенанта

ЩИРСЬКОГО Володимира Олександровича — майора

ЯРОВОГО Дмитра Миколайовича — майора

ЯЦКЕВИЧА Юрія Ярославовича — підполковника

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ГРАЖДАНІНОВА Станіслава Вікторовича — старшого сержанта

ДИБЛЕНКА Артема Костянтиновича — прапорщика

КОЦЮБУ Олега Миколайовича — старшого солдата

МАТЕЙЧУКА Максима Григоровича — старшого солдата

МАШКА Максима Миколайовича — старшого сержанта

ПЕНЬКОВА Владислава Андрійовича — солдата

ПОПЦОВА Ростислава Олександровича — молодшого сержанта

ПОТРОГОША Юрія Олександровича — майора

СУПОНІНА Олександра Анатолійовича — старшого сержанта

ШАРАНДАКА Олексія Олеговича — солдата

ШЕРЕМЕТУ Владислава Сергійовича — старшого сержанта

ЩЕРБАКА Сергія Сергійовича — капітана

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АБДУЛГАФАРОВА Меджита Марленовича — старшого лейтенанта

АГАФОНОВА Олександра Геннадійовича (посмертно) — солдата

АЛІЄВА Рагіфа Вагіфа-огли — молодшого сержанта

АНАНЬЄВУ Євгенію Дмитрівну (посмертно) — солдата

АНДРІЄНКА Олега Миколайовича — солдата

АРЗУХАНОВА Євгенія Руслановича — лейтенанта

БАБЕНКА Віталія Дмитровича — старшого солдата

БЕРШОВА Олега Олександровича — солдата

БЛИЗНЮКА Олега Олександровича — старшого сержанта

БОГДАНЦЯ Олега Олеговича (посмертно) — молодшого сержанта

БОГОВОДА Анатолія Михайловича (посмертно) — старшого солдата

БОЙКА Степана Івановича — майора

БОНДАРЕНКА Антона Володимировича — старшого солдата

БОНДАРЕНКА Ігоря Вікторовича — старшого матроса

БОНДАРЕНКА Романа Володимировича — молодшого сержанта

БОРИСЛАВСЬКОГО Семена Олександровича — матроса

БОРИСЮКА Олега Володимировича — старшого лейтенанта

БРАКОВЦЯ Олександра Васильовича — солдата

БУЛАВКУ Миколу Володимировича (посмертно) — прапорщика

БУНЧУКА Миколу Олеговича (посмертно) — солдата

ВАЙДИЧА Мирослава Петровича — старшого сержанта

ВАСІЛЬЄВА Кирила Олександровича — старшого матроса

ВАЩУКА Павла Васильовича (посмертно) — солдата

ВЕЛИЧКА Василя Олександровича (посмертно) — солдата

ВОЗНЯКА Сергія Ігоревича — солдата

ВОЙТОВИЧА Василя Васильовича (посмертно) — штаб-сержанта

ВОЛОШКА Ігоря Олександровича — капітана

ВОРОНУ Юрія Сергійовича (посмертно) — солдата

ВРУБЛЕВСЬКОГО Олександра Михайловича (посмертно) — старшого сержанта

ГАВРИЛЮКА Віталія Сергійовича (посмертно) — солдата

ГЕРАСИМЕНКА Юрія Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта

ГЛУХОДІДА Павла Миколайовича — старшого лейтенанта

ГОЛОДЮКА Валерія Віталійовича — майора запасу

ГОРБУНОВА Олександра Леонідовича (посмертно) — молодшого сержанта

ГОРЛАЧУКА Віктора Анатолійовича (посмертно) — сержанта

ГОРОХОВА Сергія Миколайовича — старшого сержанта

ГРИБОВА Ігоря Романовича — матроса

ГРИГОРЕНКА Володимира Юрійовича (посмертно) — старшого солдата

ГРИНЕВИЧА Олексія Миколайовича — солдата

ГРИЦИШИНА Михайла Степановича — капітана

ГУРИНА Романа Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта

ДАЦЕНКА Олександра Миколайовича — солдата

ДЕРЕЙЧУКА Володимира Ігоровича — солдата

ДЕРЕЧУ Дмитра Сергійовича — матроса

ДМИТРУКА Олександра Степановича (посмертно) — солдата

ДОВГАЛЯ Едуарда Григоровича — молодшого сержанта

ДРАГУНОВСЬКОГО Валерія Миколайовича — солдата

ДУДАРЕНКА Віктора Івановича (посмертно) — старшого сержанта

ДЯКУНОВИЧА Сергія Сергійовича (посмертно) — солдата

ЄРМОЛАЄВА Іллю Івановича (посмертно) — солдата

ЄСЬКОВА Анатолія Володимировича — солдата

ЖУКОВА Олексія Віталійовича — старшого сержанта

ЗАВИДІВСЬКОГО Романа Степановича — капітана

ЗАЙЦЕВА Аркадія Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта

ЗАМОЦЬКОГО Ігоря Вадимовича — старшого солдата

ЗАРІЧАНСЬКОГО Олега Борисовича (посмертно) — старшого солдата

ЗАХАРОВА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта

ЗАХАРЧЕНКА Максима Григоровича — капітана

ЗВОЛЬСЬКОГО Руслана Володимировича — майора

ЗІМИЧА Володимира Степановича (посмертно) — солдата

ЗІНІЧА Дмитра Вікторовича — лейтенанта

ЗУБАРЯ Анатолія Олександровича (посмертно) — капітана

ЗУБКОВА Дмитра Павловича — солдата

ІВАНЕНКА Сергія Михайловича (посмертно) — солдата

ІВАНОЧКА Андрія Тарасовича (посмертно) — молодшого сержанта

КАЙГОРОДОВА Віталія Сергійовича (посмертно) — солдата

КАЛЬЧУКА Василя Володимировича (посмертно) — солдата

КАПЛАНА Павла Олексійовича — солдата

КАРИЧАКА Віктора Ярославовича (посмертно) — солдата

КАРПЦЯ Віталія Борисовича (посмертно) — молодшого сержанта

КЄТКОВА Андрія Вікторовича — штаб-сержанта

КИНАЛЯ Віталія Валерійовича (посмертно) — молодшого сержанта

КІНДРАТИШИНА Юрія Мироновича (посмертно) — солдата

КЛИМЕНКА Максима Сергійовича — старшого сержанта

КОБЕЛЬКОВА Валерія Миколайовича — матроса

КОБІКА Леоніда Олександровича — старшого сержанта

КОВАЛЯ Андрія Петровича — прапорщика

КОДРИКА Володимира Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

КОЗЛОВА Юрія Андрійовича — старшого лейтенанта

КОЛЕСНІКОВА Богдана Юрійовича — солдата

КОЛЬЧЕНКА Євгенія Олеговича — молодшого сержанта

КОНДРАТОВИЧА Максима Михайловича — солдата

КОНОПЛІЦЬКОГО Андрія Максимовича — солдата

КОРЖИНСЬКОГО Олексія Євгенійовича — старшого лейтенанта

КОРНІЙЧУКА Миколу Володимировича (посмертно) — старшого солдата

КОРПАНА Івана Тарасовича — старшого солдата

КОСТРОВА Давида Олеговича (посмертно) — солдата

КОСЬМІНА Юрія Вадимовича (посмертно) — старшого матроса

КРАСЕВИЧА Ярослава Павловича — старшого лейтенанта

КРИВОВ’ЯЗОВА Миколу Володимировича (посмертно) — солдата

КРИКЛЮ Валентина Ігоровича — старшого солдата

КРОПИВНОГО Євгена Васильовича — старшого солдата

КУПРІЄНКА Михайла Олександровича (посмертно) — сержанта

КУРАСОВА Олександра Івановича — старшого солдата

КУРИЛА Сергія Васильовича (посмертно) — сержанта

КУХАРЧУКА Михайла Зіновійовича (посмертно) — солдата

ЛАНЧУКОВСЬКОГО Андрія Володимировича — солдата

ЛЕБЕДЄВА Олега Олеговича (посмертно) — старшого солдата

ЛЕМЕШЕВА Сергія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

ЛЕЦЯ Михайла Івановича — старшого матроса

ЛИХОГУБА Володимира Валентиновича — старшого лейтенанта

ЛИШТВАНА Сергія Миколайовича — молодшого лейтенанта

ЛІЩИНУ Михайла Сергійовича (посмертно) — солдата

ЛОЗОВОГО Богдана Віталійовича — старшого лейтенанта

ЛУБЕНЦЯ Вадима Олександровича (посмертно) — солдата

ЛЮДНОГО Володимира Павловича — солдата

МАКАРЕНКА Костянтина Костянтиновича — старшого солдата

МАКСИМЕНКА Віктора Михайловича (посмертно) — старшого сержанта

МАЛОГО Дмитра Леонідовича (посмертно) — старшого сержанта

МАЛЯВУ Костянтина Володимировича — сержанта

МАРТИНЮКА Олександра Андрійовича (посмертно) — старшого солдата

МАТВІЙЧУКА Сергія Васильовича — солдата

МАХАНЬКОВА Григорія Івановича — старшого лейтенанта

МЕЩЕРЯКОВА Вадима Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта

МИХАЙЛОВА Василя Савича (посмертно) — старшого сержанта

МОВЧАНА Євгенія Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта

МОВЧАНА Миколу Володимировича — старшого солдата

МОВЧАНА Юрія Сергійовича — старшого солдата

МОДІНА Ігоря Васильовича (посмертно) — старшого солдата

МОРОЗА Миколу Володимировича (посмертно) — старшого солдата

МУРАХОВСЬКОГО Артема Олександровича (посмертно) — старшого солдата

НЄДЄЛКОВА Костянтина Миколайовича (посмертно) — головного сержанта

НОСКОВА Кліма Володимировича — солдата

ОВАДЮКА Ігоря Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта

ОКСЕНЧУКА Миколу Петровича (посмертно) — солдата

ОЛЬХОВСЬКОГО Сергія Васильовича — старшого солдата

ОНІЩУКА Владислава Івановича (посмертно) — солдата

ОНУФРІЯ Віктора Вадимовича — капітана

ОРЛОВА Олега Валерійовича (посмертно) — солдата

ОСАДЧОГО Андрія Федоровича (посмертно) — солдата

ПАВЛЕНКА Сергія Володимировича — солдата

ПЕЛЕШАНКА Руслана Валентиновича — солдата

ПЕТРУКА Дениса Дмитровича (посмертно) — солдата

ПЕШКОВА Данила Олеговича — солдата

ПИРОГОВА Іллю Аркадійовича — старшого солдата

ПІЛЬЩИКОВА Андрія Борисовича — капітана

ПІТЕЛЯКА Сергія Олеговича — старшого солдата

ПЛУЖНИКА Святослава Павловича — солдата

ПОГОДІНА Артема Євгенійовича — молодшого сержанта

ПОПОВА Станіслава Анатолійовича — старшого лейтенанта

ПОТАПЕНКА Сергія Вікторовича — молодшого сержанта

ПОТЄХІНА Андрія Геннадійовича — старшого сержанта

ПРИДЮКА Івана Івановича (посмертно) — матроса

ПРИСОХУ Василя Федоровича (посмертно) — солдата

ПРОХОРЕНКА Сергія Володимировича (посмертно) — старшого сержанта

ПРЯДКА Владислава Володимировича — солдата

ПУГАЧА Віталія Миколайовича — солдата

ПУГАЧА Сергія Олександровича — старшого сержанта

ПУЗИРНОГО Руслана Васильовича (посмертно) — матроса

ПУХАЛЬСЬКОГО Володимира Юрійовича (посмертно) — солдата

ПЯНТКОВСЬКОГО Сергія Григоровича (посмертно) — солдата

РАДОВЕНЧИКА Антона Миколайовича (посмертно) — солдата

РОЖЕНКА Артура Андрійовича (посмертно) — солдата

РУДЕНКА Олександра Валерійовича (посмертно) — солдата

РУДІНА Андрія Валентиновича (посмертно) — сержанта

РУСНАКА Івана Миколайовича (посмертно) — солдата

САВЧЕНКА Артура Юрійовича (посмертно) — солдата

САВЧЕНКА Романа Павловича — лейтенанта

САВЧУКА Олександра Тихоновича — молодшого сержанта

САГАНОВСЬКОГО Олександра Володимировича — солдата

САМОЙЛЕНКА Олександра Володимировича — солдата

САРАПАНЮКА Миколу Володимировича — старшого сержанта

САХНЮКА Романа Сергійовича — старшого солдата

САЦКІВА Ігоря Ігоровича — майора

СВОЯКА Максима Рідвановича — старшого солдата

СЕРІЯ Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата

СІКАНА Віталія Миколайовича (посмертно) — солдата

СКОРОГО Віктора Ігоровича — сержанта

СЛАДІКА Дмитра Анатолійовича — старшого солдата

СНІГУРА Володимира Івановича — старшого сержанта

СТЕПАНЮКА Олександра Сергійовича — старшого сержанта

СТРУНЦЯ Сергія Марковича (посмертно) — старшого солдата

СУШКОВА Михайла Сергійовича — молодшого сержанта

ТАРАСЕНКА Олександра Вікторовича (посмертно) — солдата

ТАТАРЕНКА Максима Олександровича — матроса

ТЕЛЕУЦУ Олексія Олександровича — старшого лейтенанта

ТИКВЕНКА Сергія Олександровича — молодшого сержанта

ТИХОЛОЗА Юрія Павловича (посмертно) — старшого солдата

ТІМЦА Леоніда Миколайовича (посмертно) — солдата

ТКАЧА Дмитра Олеговича — лейтенанта

ТУПІЦИНА Сергія Борисовича — солдата

УКРАЇНЦЯ Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата

УСЕНКА Андрія Володимировича — капітана

УСОВА Миколу Вікторовича — солдата

УХАТОГО Ігоря Сергійовича — капітана

ФЕДОРЯКА Євгена Андрійовича — майора

ФОНТОША Максима Мироновича (посмертно) — солдата

ХІЛАЯ Владислава Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ХМЕЛЯРА Максима Петровича (посмертно) — молодшого сержанта

ХОЛОДА Олега Руслановича — старшого лейтенанта

ХОМІКА Сергія Ярославовича — підполковника

ЦИБА Олександра Володимировича — головного сержанта

ЦУКАНОВА Олексія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта

ЧАЙКУ Сергія Вікторовича (посмертно) — сержанта

ЧЕРВІНСЬКОГО Іллю Ярославовича — старшого матроса

ЧЕРНОБАЯ Юрія Олександровича — старшого лейтенанта

ШАЛАЯ Андрія Олександровича — молодшого сержанта

ШЕВЧУКА Андрія Григоровича — солдата

ШЕРЕМЕТА Артема Валерійовича (посмертно) — старшого солдата

ШИЛА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта

ШКОЛУ Сергія Владиславовича — старшого солдата

ШЛІХТУ Юрія Миколайовича (посмертно) — головного сержанта

ШУЛЬГУ Ярослава Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта

ШУМАКОВА Дениса Юрійовича — солдата

ЩЕРБАКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — солдата

ЩЕРБАНЯ Сергія Миколайовича — солдата

ЯРЕМУ Андрія Мирославовича (посмертно) — солдата

ЯРМОЛЮКА Андрія Панасовича — сержанта

ЯЦИШИНА Олександра Івановича — солдата

ЯЦУХА Сергія Васильовича (посмертно) — солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

АВРАМЧУКА Михайла Івановича — майора

БОКЛАГА Олександра Вікторовича — підполковника

ВОРОНА Юрія Станіславовича — капітана

ГРИБА Олега Миколайовича — капітана

ГУБЕНЯ Миколу Володимировича — полковника

КОВАЛЬЧУКА Андрія Трохимовича — генерал-майора

КРАВЧЕНКА Артема Дмитровича — старшого лейтенанта

МАЛОНОСА Олексія Анатолійовича — полковника

МАРАХОВСЬКОГО Олександра Олександровича — старшого лейтенанта

ШУМАКОВА Дмитра Олександровича — підполковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АБЛЯЗОВА Олександра Вікторовича — солдата

АКРАМОВУ Маргариту Володимирівну — сержанта

АРТЕМОВА Артема Сергійовича — солдата

АФОНІНА Віктора Вікторовича — солдата

БАРСУКОВА Артема Івановича — старшого сержанта

БАТРАК Алевтину Юріївну — сержанта

БАТЬКОВСЬКОГО Сергія Григоровича — підполковника

БІЛЕЦЬКОГО Артема Юрійовича — старшого сержанта

БІЛИКА Артема Михайловича — підполковника

БІРЮКОВА Андрія Олександровича — солдата

БОБОШКА Артема Михайловича — підполковника

БОВТУТУ Ігоря Костянтиновича — старшого лейтенанта медичної служби

БОЖКА Василя Миколайовича — майора

БОЙДУ Богдана Віталійовича — капітана медичної служби

БОРУЛЬНИКА Ярослава Володимировича — старшого сержанта

БОЧКОВА Олексія Івановича — солдата

БУРЯКА Анатолія Павловича — старшого солдата

ВОБЖУ Андрія Андрійовича — старшого сержанта

ВОІНУ Дмитра Миколайовича — підполковника

ВОРОНІНА Дмитра Юрійовича — полковника

ГЕНОВА Антона Борисовича — підполковника

ГЕРЕМЕША Володимира Івановича — старшого солдата

ГОРБА Івана Івановича — старшого сержанта

ГОРДИЧА Олега Леонідовича — сержанта

ГОРЖЕВСЬКОГО Віталія Ігоровича — штаб-сержанта

ГРИБКОВА Олександра Михайловича — старшого сержанта

ГУРЕНКА Сергія Івановича — підполковника

ДАВИДЕНКА Євгенія Олеговича — старшого солдата

ДАВИДЧУКА Романа Віталійовича — старшого солдата

ДОБРИНСЬКОГО Романа Миколайовича — старшого лейтенанта

ДОВБІЯ Віталія Вікторовича — майора

ЖИВИЦЮ Володимира Олександровича — капітана медичної служби

ЗАВГОРОДНЬОГО Костянтина Леонідовича — старшого солдата

ЗАІКІНА Андрія Вікторовича — солдата

ЗАЛІЗКА Олександра Олександровича — підполковника

ЗАМИГУ Євгенія Олексійовича — старшого лейтенанта

ЗУБКО Альбіну Сергіївну — старшого лейтенанта медичної служби

ІЛЬЧЕНКА Сергія Леонідовича — майора

ІШУТОВА Олексія В’ячеславовича — підполковника

КАБАНОВА Віктора Сергійовича — старшого лейтенанта

КАРАЖЮ Емануіла Емануіловича — підполковника

КИЛИМНИКА Олега Михайловича — майора

КИРИКА Василя Ярославовича — штаб-сержанта

КИСІЛЯ Романа Сергійовича — старшого солдата

КІНДІЯ Олега Юрійовича — лейтенанта

КОВАЛЬЧУКА Юрія Олександровича — солдата

КОЛЕСНИКОВА Олексія Валерійовича — солдата

КОНОНЕНКА Євгена Анатолійовича — сержанта

КОРНІЙЧУКА Вадима Івановича — старшого сержанта

КОСТЮКА Костянтина Володимировича — підполковника

КРИВКУ Володимира Миколайовича — старшого матроса

КУДЕЛЮ Олександра Івановича — старшого солдата

КУЗЬМЕНКА Олександра Васильовича — капітана

КУЗЬМІНА Ігоря Леонідовича — майора

КУНЬКУ Кирила Олександровича — молодшого сержанта

КУРКА Романа Олеговича — старшого солдата

КУРОЧКУ Олексія Анатолійовича — сержанта

КУРСИКА Олександра Васильовича — молодшого лейтенанта

ЛИТВИНОВА Микиту Владиславовича — сержанта

ЛІБ Анну Юріївну — лейтенанта медичної служби

ЛІННИКА Всеволода Миколайовича — солдата

ЛІСНЯКА Андрія Вікторовича — старшого солдата

ЛІСОВОГО Олександра Петровича — солдата

ЛІХАЧОВА Вадима Юрійовича — капітана медичної служби

МАЗИКІНА Артема Миколайовича — солдата

МАРЬОНКІНА Андрія Валерійовича — капітана

МИСАКА Костянтина Володимировича — старшого лейтенанта медичної служби

МОРОЗА Юрія Вадимовича — солдата

НАЗАРОВА Андрія Анатолійовича — полковника

НЕТКАЛА Андрія Петровича — сержанта

НЄМЦОВА Сергія Олександровича — солдата

НИКИФОРАКА Володимира Васильовича — старшого солдата

ОВЧАРОВА Юрія Миколайовича — старшого сержанта

ОГОРОДНІЧУКА Юрія Васильовича — старшого солдата

ОНІЩУКА Віктора Валерійовича — сержанта

ОХРІМЕНКА Ярослава Вікторовича — солдата

ПАНАСЮКА Артема Вадимовича — лейтенанта медичної служби

ПИСАРЕНКА Романа Олександровича — сержанта

ПІНЧУКА Ігоря Петровича — майора медичної служби

ПОЛУЯНА Сергія Юрійовича — старшого солдата

ПОПОВА Петра Миколайовича — старшого лейтенанта медичної служби

ПРИБЛУДУ Миколу Миколайовича — старшого солдата

РЕДЬКІНА Тараса Вікторовича — капітана

РИБАЛЬЧЕНКА Андрія Вікторовича — старшого лейтенанта медичної служби

РИМАРЧУКА Дмитра Сергійовича — солдата

РУБАНА Миколу Петровича — капітана медичної служби

САВЕНКА Дмитра Віталійовича — старшого лейтенанта

САГАНА Василя Івановича — старшого сержанта

САЄНКА Ігоря Васильовича — старшого солдата

САЇДОВА Дмитра Юрійовича — підполковника

СЕМЕНЮКА Віктора Васильовича — старшого солдата

СИЧЬОВА Андрія Вікторовича — старшого солдата

СОЛДАТЕНКА Данила Віталійовича — солдата

СТИСКУНА Тараса Миколайовича — молодшого сержанта

СУЛІМА Валентина Сергійовича — солдата

СУХАНОВА Володимира Івановича — молодшого сержанта

ТАРАСЕНКА Віктора Валентиновича — солдата

ТАРАСЕНКА Владислава Володимировича — старшого солдата

ТАРНАРУЦЬКОГО Володимира Васильовича — підполковника

ТИМОЩУКА Володимира Івановича — майора

ТИМЧЕНКА Олександра Олександровича — майора

ТИЩЕНКА Дмитра Миколайовича — сержанта

ТОПОРНИЦЬКОГО Івана Ілліча — штаб-сержанта

ТУРІВНОГО Валентина Олександровича — старшого солдата

ФУРМАНА Олександра Васильовича — підполковника

ЦЕБЕРГАНОВА Андрія Андрійовича — сержанта

ЦІКА Віктора Васильовича — підполковника

ШИНКАРУКА Назарія Володимировича — солдата

ШКОРІНУ Юрія Миколайовича — старшого лейтенанта

ЮЗВИКА Дмитра Михайловича — солдата

ЮРКА Станіслава Сергійовича — солдата

ЮРЧУКА Василя Васильовича — сержанта

ЯКИМОВА Сергія Леонідовича — старшого сержанта

ЯСТРЕМСЬКОГО Василя Валентиновича — молодшого сержанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

АВДІЄНКА Ігоря Сергійовича — полковника

АНДРІЄВСЬКОГО Андрія Дмитровича — солдата

БІЛЕНЬКОГО Олександра Едуардовича — старшого солдата

БОБРИЖНОГО Михайла Андрійовича — солдата

ГАНЖУ Дмитра Григоровича — солдата

ГВОЗДЯ Олександра Васильовича — майора

ГРЕБЕННІКА Олександра Владиленовича — штаб-сержанта

ГРИМАЙЛА Сергія Миколайовича — старшого сержанта

ГУЛАКА Олександра Олексійовича — солдата

ГУМЕННОГО Дмитра Євгеновича — молодшого сержанта

ГУЦАЛЮКА Дениса Володимировича — солдата

ДОВГАНЧУКА Максима Анатолійовича — солдата

ЗАПОРОЖЦЯ Юрія Володимировича — молодшого лейтенанта

КАЛУГЕРА Андрія Валерійовича — старшого солдата

КАМИНІНА Петра Володимировича — старшого солдата

КМЕЧА Михайла Івановича — старшого солдата

КОБЗАРУКА Сергія Володимировича — старшого солдата

КОЗАЧЕНКА Павла Анатолійовича — солдата

ЛЕУСА Дмитра Миколайовича — сержанта

МАТИКІНА Дмитра Костянтиновича — солдата

МЕЛЬНИЧУКА Віталія Валерійовича — старшого сержанта

МІСКІ Артема Григоровича — солдата

МІТЛИЦЬКОГО Сергія Сергійовича — старшого солдата

МОСКАЛЕНКА Миколу Михайловича — старшого солдата

ОЧЕРЕТЯНОГО Микиту В’ячеславовича — старшого солдата

ПОГРІБНОГО Ігоря Ігоровича — солдата

ПОТАЙЧУКА Сергія Олександровича — солдата

РЄЗНІКА Дмитра Васильовича — старшого солдата

РОЗДОБУДЬКА Миколу Олександровича — молодшого сержанта

САВІЦКАСА Миколу Юрійовича — молодшого сержанта

СІДОРСЬКОГО Віктора Леонідовича — старшого сержанта

СМІЛЯНСЬКОГО Артема Ігоровича — солдата

СОРОКУ Олександра Петровича — старшого сержанта

СТЕЦЕНКА Дмитра Михайловича — солдата

ТАНАНАЙСЬКОГО Миколу Віталійовича — солдата

ЧЕЛПАНОВА Кирила Олексійовича — сержанта

ЧЕРНОБАЯ Максима Сергійовича — солдата

ШЕВЦОВА Івана Андрійовича — солдата

ШМАГУНА Ігоря Анатолійовича — солдата

ШМІДТА Миколу Ігоровича — старшого лейтенанта

ШТЕФЮКА Миколу Олексійовича — лейтенанта

ЮХИМЕНКА Дмитра Андрійовича — солдата

ЯНУШЕВСЬКОГО Олександра Геннадійовича — старшого сержанта.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2 травня 2022 року
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Редактор:

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