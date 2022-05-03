Президент нагородив понад 600 військових. Посмертно – 110

На офіційному сайті президента опубліковано тексти трьох указів глави держави про відзначення державними нагородами, підписані 2 травня.

Героєм України став старший лейтенант Дмитро Тодоров, який б’є окупантів у Донецькій області.

Указом №292 відзначені 180 осіб у війську (14 – посмертно) та 7 – у НАБУ. Указом №293 нагороджені одразу 437 армійців у ЗСУ (96 – посмертно).

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №291/2022

Про присвоєння Д.Тодорову звання Герой України

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” ТОДОРОВУ Дмитру Руслановичу – старшому лейтенанту. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 2 травня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №292/2022

Про відзначення державними нагородами України За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: у Збройних Силах України: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня БАСАНЬКА Сергія Вікторовича — штаб-сержанта ГОЛУБЦОВА Сергія Миколайовича — бригадного генерала ГРИЩУКА Сергія Миколайовича — полковника ЗУЄВА Василя Владиславовича — лейтенанта КАРПЕНКА Сергія Михайловича — полковника КОЛЄСНІКОВА Валерія В’ячеславовича — підполковника КУЗЬМЕНКА Сергія Васильовича — підполковника ЛИТВИНЕНКА Івана Васильовича — підполковника НАГУЛЯКА Богдана Михайловича — старшого лейтенанта ПАРХОМЕНКА Сергія Ігоровича — капітана ПОДКОПАЄВА Михайла Вячеславовича — полковника СУХАРЄВА Ігоря Валерійовича — полковника ФЕСЕНКА Арсена Васильовича — майора Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня ГОЛІКОВА Олександра Вікторовича — старшого лейтенанта ЛУЦЕНКА Андрія Сергійовича — старшого солдата СЕРГІЙЧУКА Юрія Петровича — старшого солдата Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АНДРІЇВА Володимира Васильовича — капітана БАБЕНКА Миколу Вадимовича — майора БАЙДІНОВА Дмитра Вікторовича — старшого солдата БАНДОЛЮ Андрія Григоровича — сержанта БАРАБАНОВА Василя Васильовича — старшого солдата БАРАНА Віталія Ярославовича — солдата БЕКЕШУ Валентина Йосиповича — старшого солдата БЕЛЬЗЕЦЬКОГО Андрія Ігоровича — лейтенанта БЄЛОУСОВА Артема Андрійовича — старшого солдата БОГАТОВА Володимира Володимировича — солдата БУДАСОВА Олега Володимировича — сержанта БУНЯ Юрія Андрійовича — старшого лейтенанта ВИНАРЯ Романа Дмитровича — солдата ВОДЯНОВА Сергія Сергійовича — солдата ГАЛУШКУ Владислава Вікторовича (посмертно) — солдата ГАРЬКАВЦЯ Олександра Олександровича — старшого солдата ГЛЕБОВА Олександра Володимировича — старшого солдата ГОЦУЛЯКА Сергія Олександровича — солдата ГРЕХА Артура Михайловича — старшого солдата ГРИБА Олега Володимировича — старшого матроса ГРОНСЬКОГО Станіслава Станіславовича — підполковника ГУЛЯЄВА Ігоря Руслановича — сержанта ГУМЕНЮКА Володимира Володимировича — солдата ДИКУНА Миколу Миколайовича — старшого солдата ДОЛГІХ Дмитра Олександровича — матроса ЄМЧИКА Олександра Михайловича (посмертно) — сержанта ЖИРОВА Дениса Сергійовича — молодшого сержанта ЗАХАРЧУКА Андрія Васильовича — молодшого сержанта ЗВЄРЄВА Андрія Валерійовича — головного сержанта ІМРЕ Володимира Григоровича — лейтенанта ЙОРКІНА Віталія Борисовича (посмертно) — солдата КАРАМАЧА Василя Анатолійовича — головного сержанта КАРАПІНКУ Романа Орестовича — сержанта КАЧУРА Сергія Володимировича — капітана КВИЛІЙЧУКА Віталія Миколайовича — солдата КІБАЛЯ Володимира Юрійовича (посмертно) — солдата КІРІЄНКА Геннадія Валерійовича — старшого солдата КЛІЩА Сергія Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата КНЯЗЮКА Сергія Сергійовича — сержанта КОВАЛЬЧУКА Олександра Вікторовича (посмертно) — солдата КОМАНА Михайла Юрійовича — старшого солдата КОРЕНЧУКА Валентина Івановича — підполковника КОСИНСЬКОГО Івана Степановича — старшого сержанта КОСТЮКА Віталія Олександровича (посмертно) — солдата КОТА Миколу Станіславовича — солдата КОТОВА Владислава Олеговича — капітана КОХАНСЬКОГО Володимира Михайловича (посмертно) — підполковника КРАСУНА Олексія Миколайовича — солдата КУЗЬМІНА Олександра Віталійовича — солдата КУТИЦЬКОГО Єгора Євгеновича — сержанта ЛАЗАРЕНКА Іоана Артуровича — матроса ЛУБА Мар’яна Володимировича — старшого солдата ЛЯШЕНКА Юрія Миколайовича — старшого сержанта МАГНИЧА Дмитра Михайловича — старшого лейтенанта МАЗУРЕНКА Дмитра Олександровича — лейтенанта МАНДОВСЬКОГО Володимира Анатолійовича — лейтенанта МАТЯШУКА Матвія Ігоревича — солдата МУЛЯРА Сергія Олександровича — старшого сержанта НАДТОЧОГО Руслана Леонідовича — солдата НЕПОМЯЩОГО Анатолія Анатолійовича — старшого матроса ОЛІЙНИКА Олександра Юрійовича — підполковника ПАКА Анатолія Валерійовича — старшого солдата ПАЦКАНА Юрія Вікторовича — підполковника ПЕТРІВА Романа Ігоровича — старшого солдата ПЛАСКОНОСА Володимира Богдановича — старшого сержанта РЕВУ Юрія Ярославовича — старшого солдата РИКОВА Владислава Миколайовича — майора РОГУЛЬЧИКА Віктора Анатолійовича — солдата СЕМЕНЮКА Віталія Миколайовича — старшого сержанта СЕМЕНЮКА Олександра Анатолійовича — солдата СЕНАТОРА Юрія Леонідовича — майстер-сержанта СІМОНОВА Олександра Вікторовича — старшого солдата СКОЧКА Тараса Юрійовича — молодшого сержанта СЛАБІЯ Євгенія Юрійовича — старшого солдата СОЛЕВИЧА Василя Йосиповича — капітана ТАРАНЕНКА Олександра Володимировича — штаб-сержанта ТРИНОСА Григорія Вячеславовича — старшого солдата ТРИНОСА Дениса Вячеславовича — старшого солдата ТРОФІМЮКА Ігоря Сергійовича — старшого солдата ФЕЩУКА Петра Васильовича — молодшого сержанта ФОМІНА Романа Петровича — солдата ФРОЛОВА Ігоря Володимировича — солдата ХОМЕНКА Олега Васильовича — старшого солдата ХРИСТЕНКА Олександра Олександровича — сержанта ЦЕЛЮХА Назара Петровича — старшого солдата ШАНДИБУ Романа Олександровича — старшого солдата ШАХОВА Сергія Миколайовича — молодшого сержанта ШИЯНА Максима Васильовича — старшого лейтенанта ШПОТЮКА Сергія Володимировича — капітана ЯКІЛЮНАСА Віталія Євгеновича — старшого солдата ЯКІМУКА Богдана Анатолійовича — старшого солдата ЯРЕМКА Юрія Ігоровича — старшого лейтенанта ЯЦЕНКА Дмитра Олексійовича — старшого лейтенанта ЯЦИШИНА Руслана Анатолійовича — солдата Нагородити орденом Данила Галицького БАРЧИШИНА Андрія Мирославовича — підполковника БЕРДИЧІВСЬКОГО Павла Павловича — полковника ВАЛЯНІНА Сергія Васильовича — підполковника ГЕНОВА Бориса Анатолійовича — бригадного генерала ДЗЯНОГО Андрія Анатолійовича — полковника ДОНЧЕНКА Михайла Миколайовича — бригадного генерала КРИВОНОСА Володимира Олександровича — підполковника КУШНІРА Ігоря Юрійовича — майора ЛИСТОПАДА Валентина Антоновича — бригадного генерала ХОМЕНКА Євгена Валентиновича — майора Нагородити медаллю “За військову службу Україні” АНДРУСИШЕНА Олександра Івановича — майстер-сержанта БАДЗЮНЯ Валерія Васильовича (посмертно) — старшого сержанта БАСЮКА Віктора Васильовича — майора ГАЛЕТУ Юрія Івановича — старшого лейтенанта ГЕНОВА Єгора Борисовича — старшого лейтенанта ГЛАЗОВА Максима Ігоровича (посмертно) — лейтенанта ГЛУХА Юрія Юрійовича (посмертно) — солдата ГРУЗДЄВА Романа Олександровича — молодшого сержанта ДУГАРЯ Віталія Леонідовича — підполковника ЗАЇКІНА Юрія Олександровича — підполковника КЛИМЕНКА Дмитра Юрійовича — лейтенанта КОВАЛЕВСЬКОГО Романа Вячеславовича — майора КОВАЛЬЧУКА Володимира Вікторовича — молодшого сержанта КОЖУХАРЯ Ігоря Васильовича — старшого солдата КОЗУБА Юрія Володимировича — майора КОЛТОВСЬКОГО Василя Володимировича — молодшого сержанта ЛЯШЕНКА Олександра Олександровича — молодшого сержанта ЛЯШКА Дмитра Романовича — солдата МАЙСТРУКА Олександра Олександровича — капітана МАКСИМЛЮКА Сергія Анатолійовича — солдата МАР’ЮСІКА Дмитра Валерійовича — молодшого сержанта НЕСТЕРЕНКА Івана Васильовича — старшого солдата НІКІТІНА Андрія Андрійовича — старшого солдата НІКІТІНА Василя Сергійовича — солдата НОВОСАДА Бориса Ігоровича — старшого солдата ОГІЯ Сергія Вікторовича — молодшого сержанта ОЛЕКСІЄНКА Івана Андрійовича — головного сержанта ОЛЄЙНИКА Дмитра Олександровича — лейтенанта ПАВЛЮЧИКА Сергія Володимировича — підполковника ПАСЛАВСЬКОГО Михайла Степановича — сержанта ПЛУЖНИКА Руслана Анатолійовича — підполковника ПОЛЯКА Дмитра Анатолійовича — старшого солдата ПОНОМАРЕНКА Сергія Миколайовича — молодшого сержанта ПОНОМАРЬОВА Андрія Олександровича — старшого лейтенанта ПРИЙМАКА Богдана Васильовича — солдата РАТУШНЯКА Петра Адамовича — старшого сержанта СОЛОДІЛОВА Віктора Сергійовича — капітана СТОЛЯРУКА Олександра Віталійовича — молодшого сержанта ХИЖНЯКА Миколу Миколайовича — солдата ХОМИЧА Петра Петровича — молодшого сержанта ЧЕРКЕВИЧА Сергія Петровича — сержанта Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” БОЙКА Сергія Олександровича — молодшого сержанта ГОЛЕНКА Дениса Юрійовича — підполковника КОЖУШКА Олександра Валерійовича — старшого солдата КОЛОДІЯ Романа Івановича — солдата ЛАГЕРНОГО Олександра Ігоровича (посмертно) — старшого лейтенанта МАРТИНЮКА Андрія Володимировича — капітана НИГАЮКА Олександра Михайловича (посмертно) — старшого сержанта ОКСОВА Дмитра Анатолійовича — капітана ПУШКАРЯ Віктора Анатолійовича — лейтенанта РЕВАЦЬКОГО Сергія Олександровича — сержанта СВІНЦОВА Олега Миколайовича — майстер-сержанта ТИЩЕНКА Костянтина Валерійовича — лейтенанта ТРЕТЯКА Іллю Андрійовича — солдата ТРИСТАНА Віталія Анатолійовича — старшого сержанта ЧЕРНИШОВА Володимира Володимировича (посмертно) — капітана ШАБАНА Ігоря Івановича — капітана ЮРЧЕНКА Дмитра Миколайовича — солдата Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” КАПАРОВА Миколу Миколайовича — штаб-сержанта НІКОЛАЄВА Володимира Михайловича — підполковника медичної служби у Національному антикорупційному бюро України: Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня КОВАЛЕНКО Ларису Анатоліївну — капітана Національного антикорупційного бюро України Нагородити орденом Данила Галицького ШТИКА Олександра Олександровича — полковника Національного антикорупційного бюро України Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня ТАЛЬКА Сергія Анатолійовича — полковника Національного антикорупційного бюро України ЧЕРВОНОГО Бориса Михайловича — полковника Національного антикорупційного бюро України Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” ЛИТВИНЕНКА Дмитра Івановича — майора Національного антикорупційного бюро України ОЛІЙНИКА Федора В’ячеславовича — старшого детектива Національного антикорупційного бюро України УСТИМЕНКО Вікторію Федорівну — капітана Національного антикорупційного бюро України. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 2 травня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №293/2022

Про відзначення державними нагородами України За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня БОДНАРЕНКА Миколу Павловича — майора ДМУХОВСЬКОГО Юрія Юрійовича — майора ДОВГАЛЯ Віктора Сергійовича — майора КУЛІША Юрія Олександровича — капітана НЕЧИПОРЕНКА Віталія Сергійовича — підполковника РОГАНЧУКА Віталія Вікторовича — майора САМОЙЛЕНКА Вадима Петровича — полковника СЕРДЮКА Віталія Григоровича — підполковника ЦАПКА Віталія Анатолійовича — полковника Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня АНДРІЯЩЕНКА Віталія Павловича — капітана БРАНИЦЬКОГО Дениса Олеговича — капітана БУЛІКА Ярослава Миколайовича — підполковника БУРАКА Віктора Михайловича — майора ГАВРАСЯ Василя Сергійовича — лейтенанта ГАРБОВСЬКОГО Романа Миколайовича — лейтенанта ГЕСЯ Олега Анатолійовича — бригадного генерала ГНАТИШИНА Олександра Володимировича — майора ГРУШКА Віталія Миколайовича — капітана ЖЕРДЄВА Владислава Кириловича — лейтенанта ЗУБКА Віктора Григоровича (посмертно) — молодшого лейтенанта КВАШУ Назарія Олександровича — старшого лейтенанта КГАЄВСЬКОГО Олега Валерійовича — капітана КОЛЄСНІЧЕНКА Олега Олександровича — майора КОСТІНА Сергія Сергійовича — капітана КОТІКА Олександра Франковича — капітана ЛУЦЕНКА Євгена Володимировича — підполковника МАЗУРА Ярослава Вячеславовича — лейтенанта МЕЛЬНИЧЕНКА Віктора Леонідовича (посмертно) — старшого лейтенанта НАСІННИКА Олександра Сергійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта НИЧИПОРУКА Валерія Олександровича — підполковника РЕЗНІКОВА Сергія Юрійовича — капітана РИМАРЕНКА Костянтина Вадимовича — старшого лейтенанта СІЧЕВСЬКОГО Сергія Валерійовича — старшого лейтенанта СЛОБОДЯНА Василя Петровича — капітана ТАРАСЕНКА Юрія Володимировича (посмертно) — майора ТЕРЕБУХУ Івана Миколайовича — генерал-майора ТИМОФЄЄВА Олега Романовича — старшого лейтенанта ТКАЧА Олега Миколайовича — підполковника ТКАЧУКА Олександра Анатолійовича — полковника ТОФАНА Назарія Ілліча — капітана ФРОЛОВА Яна Олександровича — старшого лейтенанта ЦИГАНЮКА Василя Івановича — капітана ЧЕРВЯКОВА Олександра Миколайовича — полковника ЧЕРНІЯ Вадима Олеговича — майора ШУБУ Сергія Сергійовича (посмертно) — лейтенанта ЩИРСЬКОГО Володимира Олександровича — майора ЯРОВОГО Дмитра Миколайовича — майора ЯЦКЕВИЧА Юрія Ярославовича — підполковника Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня ГРАЖДАНІНОВА Станіслава Вікторовича — старшого сержанта ДИБЛЕНКА Артема Костянтиновича — прапорщика КОЦЮБУ Олега Миколайовича — старшого солдата МАТЕЙЧУКА Максима Григоровича — старшого солдата МАШКА Максима Миколайовича — старшого сержанта ПЕНЬКОВА Владислава Андрійовича — солдата ПОПЦОВА Ростислава Олександровича — молодшого сержанта ПОТРОГОША Юрія Олександровича — майора СУПОНІНА Олександра Анатолійовича — старшого сержанта ШАРАНДАКА Олексія Олеговича — солдата ШЕРЕМЕТУ Владислава Сергійовича — старшого сержанта ЩЕРБАКА Сергія Сергійовича — капітана Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АБДУЛГАФАРОВА Меджита Марленовича — старшого лейтенанта АГАФОНОВА Олександра Геннадійовича (посмертно) — солдата АЛІЄВА Рагіфа Вагіфа-огли — молодшого сержанта АНАНЬЄВУ Євгенію Дмитрівну (посмертно) — солдата АНДРІЄНКА Олега Миколайовича — солдата АРЗУХАНОВА Євгенія Руслановича — лейтенанта БАБЕНКА Віталія Дмитровича — старшого солдата БЕРШОВА Олега Олександровича — солдата БЛИЗНЮКА Олега Олександровича — старшого сержанта БОГДАНЦЯ Олега Олеговича (посмертно) — молодшого сержанта БОГОВОДА Анатолія Михайловича (посмертно) — старшого солдата БОЙКА Степана Івановича — майора БОНДАРЕНКА Антона Володимировича — старшого солдата БОНДАРЕНКА Ігоря Вікторовича — старшого матроса БОНДАРЕНКА Романа Володимировича — молодшого сержанта БОРИСЛАВСЬКОГО Семена Олександровича — матроса БОРИСЮКА Олега Володимировича — старшого лейтенанта БРАКОВЦЯ Олександра Васильовича — солдата БУЛАВКУ Миколу Володимировича (посмертно) — прапорщика БУНЧУКА Миколу Олеговича (посмертно) — солдата ВАЙДИЧА Мирослава Петровича — старшого сержанта ВАСІЛЬЄВА Кирила Олександровича — старшого матроса ВАЩУКА Павла Васильовича (посмертно) — солдата ВЕЛИЧКА Василя Олександровича (посмертно) — солдата ВОЗНЯКА Сергія Ігоревича — солдата ВОЙТОВИЧА Василя Васильовича (посмертно) — штаб-сержанта ВОЛОШКА Ігоря Олександровича — капітана ВОРОНУ Юрія Сергійовича (посмертно) — солдата ВРУБЛЕВСЬКОГО Олександра Михайловича (посмертно) — старшого сержанта ГАВРИЛЮКА Віталія Сергійовича (посмертно) — солдата ГЕРАСИМЕНКА Юрія Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта ГЛУХОДІДА Павла Миколайовича — старшого лейтенанта ГОЛОДЮКА Валерія Віталійовича — майора запасу ГОРБУНОВА Олександра Леонідовича (посмертно) — молодшого сержанта ГОРЛАЧУКА Віктора Анатолійовича (посмертно) — сержанта ГОРОХОВА Сергія Миколайовича — старшого сержанта ГРИБОВА Ігоря Романовича — матроса ГРИГОРЕНКА Володимира Юрійовича (посмертно) — старшого солдата ГРИНЕВИЧА Олексія Миколайовича — солдата ГРИЦИШИНА Михайла Степановича — капітана ГУРИНА Романа Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта ДАЦЕНКА Олександра Миколайовича — солдата ДЕРЕЙЧУКА Володимира Ігоровича — солдата ДЕРЕЧУ Дмитра Сергійовича — матроса ДМИТРУКА Олександра Степановича (посмертно) — солдата ДОВГАЛЯ Едуарда Григоровича — молодшого сержанта ДРАГУНОВСЬКОГО Валерія Миколайовича — солдата ДУДАРЕНКА Віктора Івановича (посмертно) — старшого сержанта ДЯКУНОВИЧА Сергія Сергійовича (посмертно) — солдата ЄРМОЛАЄВА Іллю Івановича (посмертно) — солдата ЄСЬКОВА Анатолія Володимировича — солдата ЖУКОВА Олексія Віталійовича — старшого сержанта ЗАВИДІВСЬКОГО Романа Степановича — капітана ЗАЙЦЕВА Аркадія Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта ЗАМОЦЬКОГО Ігоря Вадимовича — старшого солдата ЗАРІЧАНСЬКОГО Олега Борисовича (посмертно) — старшого солдата ЗАХАРОВА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта ЗАХАРЧЕНКА Максима Григоровича — капітана ЗВОЛЬСЬКОГО Руслана Володимировича — майора ЗІМИЧА Володимира Степановича (посмертно) — солдата ЗІНІЧА Дмитра Вікторовича — лейтенанта ЗУБАРЯ Анатолія Олександровича (посмертно) — капітана ЗУБКОВА Дмитра Павловича — солдата ІВАНЕНКА Сергія Михайловича (посмертно) — солдата ІВАНОЧКА Андрія Тарасовича (посмертно) — молодшого сержанта КАЙГОРОДОВА Віталія Сергійовича (посмертно) — солдата КАЛЬЧУКА Василя Володимировича (посмертно) — солдата КАПЛАНА Павла Олексійовича — солдата КАРИЧАКА Віктора Ярославовича (посмертно) — солдата КАРПЦЯ Віталія Борисовича (посмертно) — молодшого сержанта КЄТКОВА Андрія Вікторовича — штаб-сержанта КИНАЛЯ Віталія Валерійовича (посмертно) — молодшого сержанта КІНДРАТИШИНА Юрія Мироновича (посмертно) — солдата КЛИМЕНКА Максима Сергійовича — старшого сержанта КОБЕЛЬКОВА Валерія Миколайовича — матроса КОБІКА Леоніда Олександровича — старшого сержанта КОВАЛЯ Андрія Петровича — прапорщика КОДРИКА Володимира Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата КОЗЛОВА Юрія Андрійовича — старшого лейтенанта КОЛЕСНІКОВА Богдана Юрійовича — солдата КОЛЬЧЕНКА Євгенія Олеговича — молодшого сержанта КОНДРАТОВИЧА Максима Михайловича — солдата КОНОПЛІЦЬКОГО Андрія Максимовича — солдата КОРЖИНСЬКОГО Олексія Євгенійовича — старшого лейтенанта КОРНІЙЧУКА Миколу Володимировича (посмертно) — старшого солдата КОРПАНА Івана Тарасовича — старшого солдата КОСТРОВА Давида Олеговича (посмертно) — солдата КОСЬМІНА Юрія Вадимовича (посмертно) — старшого матроса КРАСЕВИЧА Ярослава Павловича — старшого лейтенанта КРИВОВ’ЯЗОВА Миколу Володимировича (посмертно) — солдата КРИКЛЮ Валентина Ігоровича — старшого солдата КРОПИВНОГО Євгена Васильовича — старшого солдата КУПРІЄНКА Михайла Олександровича (посмертно) — сержанта КУРАСОВА Олександра Івановича — старшого солдата КУРИЛА Сергія Васильовича (посмертно) — сержанта КУХАРЧУКА Михайла Зіновійовича (посмертно) — солдата ЛАНЧУКОВСЬКОГО Андрія Володимировича — солдата ЛЕБЕДЄВА Олега Олеговича (посмертно) — старшого солдата ЛЕМЕШЕВА Сергія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата ЛЕЦЯ Михайла Івановича — старшого матроса ЛИХОГУБА Володимира Валентиновича — старшого лейтенанта ЛИШТВАНА Сергія Миколайовича — молодшого лейтенанта ЛІЩИНУ Михайла Сергійовича (посмертно) — солдата ЛОЗОВОГО Богдана Віталійовича — старшого лейтенанта ЛУБЕНЦЯ Вадима Олександровича (посмертно) — солдата ЛЮДНОГО Володимира Павловича — солдата МАКАРЕНКА Костянтина Костянтиновича — старшого солдата МАКСИМЕНКА Віктора Михайловича (посмертно) — старшого сержанта МАЛОГО Дмитра Леонідовича (посмертно) — старшого сержанта МАЛЯВУ Костянтина Володимировича — сержанта МАРТИНЮКА Олександра Андрійовича (посмертно) — старшого солдата МАТВІЙЧУКА Сергія Васильовича — солдата МАХАНЬКОВА Григорія Івановича — старшого лейтенанта МЕЩЕРЯКОВА Вадима Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта МИХАЙЛОВА Василя Савича (посмертно) — старшого сержанта МОВЧАНА Євгенія Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта МОВЧАНА Миколу Володимировича — старшого солдата МОВЧАНА Юрія Сергійовича — старшого солдата МОДІНА Ігоря Васильовича (посмертно) — старшого солдата МОРОЗА Миколу Володимировича (посмертно) — старшого солдата МУРАХОВСЬКОГО Артема Олександровича (посмертно) — старшого солдата НЄДЄЛКОВА Костянтина Миколайовича (посмертно) — головного сержанта НОСКОВА Кліма Володимировича — солдата ОВАДЮКА Ігоря Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта ОКСЕНЧУКА Миколу Петровича (посмертно) — солдата ОЛЬХОВСЬКОГО Сергія Васильовича — старшого солдата ОНІЩУКА Владислава Івановича (посмертно) — солдата ОНУФРІЯ Віктора Вадимовича — капітана ОРЛОВА Олега Валерійовича (посмертно) — солдата ОСАДЧОГО Андрія Федоровича (посмертно) — солдата ПАВЛЕНКА Сергія Володимировича — солдата ПЕЛЕШАНКА Руслана Валентиновича — солдата ПЕТРУКА Дениса Дмитровича (посмертно) — солдата ПЕШКОВА Данила Олеговича — солдата ПИРОГОВА Іллю Аркадійовича — старшого солдата ПІЛЬЩИКОВА Андрія Борисовича — капітана ПІТЕЛЯКА Сергія Олеговича — старшого солдата ПЛУЖНИКА Святослава Павловича — солдата ПОГОДІНА Артема Євгенійовича — молодшого сержанта ПОПОВА Станіслава Анатолійовича — старшого лейтенанта ПОТАПЕНКА Сергія Вікторовича — молодшого сержанта ПОТЄХІНА Андрія Геннадійовича — старшого сержанта ПРИДЮКА Івана Івановича (посмертно) — матроса ПРИСОХУ Василя Федоровича (посмертно) — солдата ПРОХОРЕНКА Сергія Володимировича (посмертно) — старшого сержанта ПРЯДКА Владислава Володимировича — солдата ПУГАЧА Віталія Миколайовича — солдата ПУГАЧА Сергія Олександровича — старшого сержанта ПУЗИРНОГО Руслана Васильовича (посмертно) — матроса ПУХАЛЬСЬКОГО Володимира Юрійовича (посмертно) — солдата ПЯНТКОВСЬКОГО Сергія Григоровича (посмертно) — солдата РАДОВЕНЧИКА Антона Миколайовича (посмертно) — солдата РОЖЕНКА Артура Андрійовича (посмертно) — солдата РУДЕНКА Олександра Валерійовича (посмертно) — солдата РУДІНА Андрія Валентиновича (посмертно) — сержанта РУСНАКА Івана Миколайовича (посмертно) — солдата САВЧЕНКА Артура Юрійовича (посмертно) — солдата САВЧЕНКА Романа Павловича — лейтенанта САВЧУКА Олександра Тихоновича — молодшого сержанта САГАНОВСЬКОГО Олександра Володимировича — солдата САМОЙЛЕНКА Олександра Володимировича — солдата САРАПАНЮКА Миколу Володимировича — старшого сержанта САХНЮКА Романа Сергійовича — старшого солдата САЦКІВА Ігоря Ігоровича — майора СВОЯКА Максима Рідвановича — старшого солдата СЕРІЯ Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата СІКАНА Віталія Миколайовича (посмертно) — солдата СКОРОГО Віктора Ігоровича — сержанта СЛАДІКА Дмитра Анатолійовича — старшого солдата СНІГУРА Володимира Івановича — старшого сержанта СТЕПАНЮКА Олександра Сергійовича — старшого сержанта СТРУНЦЯ Сергія Марковича (посмертно) — старшого солдата СУШКОВА Михайла Сергійовича — молодшого сержанта ТАРАСЕНКА Олександра Вікторовича (посмертно) — солдата ТАТАРЕНКА Максима Олександровича — матроса ТЕЛЕУЦУ Олексія Олександровича — старшого лейтенанта ТИКВЕНКА Сергія Олександровича — молодшого сержанта ТИХОЛОЗА Юрія Павловича (посмертно) — старшого солдата ТІМЦА Леоніда Миколайовича (посмертно) — солдата ТКАЧА Дмитра Олеговича — лейтенанта ТУПІЦИНА Сергія Борисовича — солдата УКРАЇНЦЯ Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата УСЕНКА Андрія Володимировича — капітана УСОВА Миколу Вікторовича — солдата УХАТОГО Ігоря Сергійовича — капітана ФЕДОРЯКА Євгена Андрійовича — майора ФОНТОША Максима Мироновича (посмертно) — солдата ХІЛАЯ Владислава Олександровича (посмертно) — старшого солдата ХМЕЛЯРА Максима Петровича (посмертно) — молодшого сержанта ХОЛОДА Олега Руслановича — старшого лейтенанта ХОМІКА Сергія Ярославовича — підполковника ЦИБА Олександра Володимировича — головного сержанта ЦУКАНОВА Олексія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта ЧАЙКУ Сергія Вікторовича (посмертно) — сержанта ЧЕРВІНСЬКОГО Іллю Ярославовича — старшого матроса ЧЕРНОБАЯ Юрія Олександровича — старшого лейтенанта ШАЛАЯ Андрія Олександровича — молодшого сержанта ШЕВЧУКА Андрія Григоровича — солдата ШЕРЕМЕТА Артема Валерійовича (посмертно) — старшого солдата ШИЛА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта ШКОЛУ Сергія Владиславовича — старшого солдата ШЛІХТУ Юрія Миколайовича (посмертно) — головного сержанта ШУЛЬГУ Ярослава Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта ШУМАКОВА Дениса Юрійовича — солдата ЩЕРБАКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — солдата ЩЕРБАНЯ Сергія Миколайовича — солдата ЯРЕМУ Андрія Мирославовича (посмертно) — солдата ЯРМОЛЮКА Андрія Панасовича — сержанта ЯЦИШИНА Олександра Івановича — солдата ЯЦУХА Сергія Васильовича (посмертно) — солдата Нагородити орденом Данила Галицького АВРАМЧУКА Михайла Івановича — майора БОКЛАГА Олександра Вікторовича — підполковника ВОРОНА Юрія Станіславовича — капітана ГРИБА Олега Миколайовича — капітана ГУБЕНЯ Миколу Володимировича — полковника КОВАЛЬЧУКА Андрія Трохимовича — генерал-майора КРАВЧЕНКА Артема Дмитровича — старшого лейтенанта МАЛОНОСА Олексія Анатолійовича — полковника МАРАХОВСЬКОГО Олександра Олександровича — старшого лейтенанта ШУМАКОВА Дмитра Олександровича — підполковника Нагородити медаллю “За військову службу Україні” АБЛЯЗОВА Олександра Вікторовича — солдата АКРАМОВУ Маргариту Володимирівну — сержанта АРТЕМОВА Артема Сергійовича — солдата АФОНІНА Віктора Вікторовича — солдата БАРСУКОВА Артема Івановича — старшого сержанта БАТРАК Алевтину Юріївну — сержанта БАТЬКОВСЬКОГО Сергія Григоровича — підполковника БІЛЕЦЬКОГО Артема Юрійовича — старшого сержанта БІЛИКА Артема Михайловича — підполковника БІРЮКОВА Андрія Олександровича — солдата БОБОШКА Артема Михайловича — підполковника БОВТУТУ Ігоря Костянтиновича — старшого лейтенанта медичної служби БОЖКА Василя Миколайовича — майора БОЙДУ Богдана Віталійовича — капітана медичної служби БОРУЛЬНИКА Ярослава Володимировича — старшого сержанта БОЧКОВА Олексія Івановича — солдата БУРЯКА Анатолія Павловича — старшого солдата ВОБЖУ Андрія Андрійовича — старшого сержанта ВОІНУ Дмитра Миколайовича — підполковника ВОРОНІНА Дмитра Юрійовича — полковника ГЕНОВА Антона Борисовича — підполковника ГЕРЕМЕША Володимира Івановича — старшого солдата ГОРБА Івана Івановича — старшого сержанта ГОРДИЧА Олега Леонідовича — сержанта ГОРЖЕВСЬКОГО Віталія Ігоровича — штаб-сержанта ГРИБКОВА Олександра Михайловича — старшого сержанта ГУРЕНКА Сергія Івановича — підполковника ДАВИДЕНКА Євгенія Олеговича — старшого солдата ДАВИДЧУКА Романа Віталійовича — старшого солдата ДОБРИНСЬКОГО Романа Миколайовича — старшого лейтенанта ДОВБІЯ Віталія Вікторовича — майора ЖИВИЦЮ Володимира Олександровича — капітана медичної служби ЗАВГОРОДНЬОГО Костянтина Леонідовича — старшого солдата ЗАІКІНА Андрія Вікторовича — солдата ЗАЛІЗКА Олександра Олександровича — підполковника ЗАМИГУ Євгенія Олексійовича — старшого лейтенанта ЗУБКО Альбіну Сергіївну — старшого лейтенанта медичної служби ІЛЬЧЕНКА Сергія Леонідовича — майора ІШУТОВА Олексія В’ячеславовича — підполковника КАБАНОВА Віктора Сергійовича — старшого лейтенанта КАРАЖЮ Емануіла Емануіловича — підполковника КИЛИМНИКА Олега Михайловича — майора КИРИКА Василя Ярославовича — штаб-сержанта КИСІЛЯ Романа Сергійовича — старшого солдата КІНДІЯ Олега Юрійовича — лейтенанта КОВАЛЬЧУКА Юрія Олександровича — солдата КОЛЕСНИКОВА Олексія Валерійовича — солдата КОНОНЕНКА Євгена Анатолійовича — сержанта КОРНІЙЧУКА Вадима Івановича — старшого сержанта КОСТЮКА Костянтина Володимировича — підполковника КРИВКУ Володимира Миколайовича — старшого матроса КУДЕЛЮ Олександра Івановича — старшого солдата КУЗЬМЕНКА Олександра Васильовича — капітана КУЗЬМІНА Ігоря Леонідовича — майора КУНЬКУ Кирила Олександровича — молодшого сержанта КУРКА Романа Олеговича — старшого солдата КУРОЧКУ Олексія Анатолійовича — сержанта КУРСИКА Олександра Васильовича — молодшого лейтенанта ЛИТВИНОВА Микиту Владиславовича — сержанта ЛІБ Анну Юріївну — лейтенанта медичної служби ЛІННИКА Всеволода Миколайовича — солдата ЛІСНЯКА Андрія Вікторовича — старшого солдата ЛІСОВОГО Олександра Петровича — солдата ЛІХАЧОВА Вадима Юрійовича — капітана медичної служби МАЗИКІНА Артема Миколайовича — солдата МАРЬОНКІНА Андрія Валерійовича — капітана МИСАКА Костянтина Володимировича — старшого лейтенанта медичної служби МОРОЗА Юрія Вадимовича — солдата НАЗАРОВА Андрія Анатолійовича — полковника НЕТКАЛА Андрія Петровича — сержанта НЄМЦОВА Сергія Олександровича — солдата НИКИФОРАКА Володимира Васильовича — старшого солдата ОВЧАРОВА Юрія Миколайовича — старшого сержанта ОГОРОДНІЧУКА Юрія Васильовича — старшого солдата ОНІЩУКА Віктора Валерійовича — сержанта ОХРІМЕНКА Ярослава Вікторовича — солдата ПАНАСЮКА Артема Вадимовича — лейтенанта медичної служби ПИСАРЕНКА Романа Олександровича — сержанта ПІНЧУКА Ігоря Петровича — майора медичної служби ПОЛУЯНА Сергія Юрійовича — старшого солдата ПОПОВА Петра Миколайовича — старшого лейтенанта медичної служби ПРИБЛУДУ Миколу Миколайовича — старшого солдата РЕДЬКІНА Тараса Вікторовича — капітана РИБАЛЬЧЕНКА Андрія Вікторовича — старшого лейтенанта медичної служби РИМАРЧУКА Дмитра Сергійовича — солдата РУБАНА Миколу Петровича — капітана медичної служби САВЕНКА Дмитра Віталійовича — старшого лейтенанта САГАНА Василя Івановича — старшого сержанта САЄНКА Ігоря Васильовича — старшого солдата САЇДОВА Дмитра Юрійовича — підполковника СЕМЕНЮКА Віктора Васильовича — старшого солдата СИЧЬОВА Андрія Вікторовича — старшого солдата СОЛДАТЕНКА Данила Віталійовича — солдата СТИСКУНА Тараса Миколайовича — молодшого сержанта СУЛІМА Валентина Сергійовича — солдата СУХАНОВА Володимира Івановича — молодшого сержанта ТАРАСЕНКА Віктора Валентиновича — солдата ТАРАСЕНКА Владислава Володимировича — старшого солдата ТАРНАРУЦЬКОГО Володимира Васильовича — підполковника ТИМОЩУКА Володимира Івановича — майора ТИМЧЕНКА Олександра Олександровича — майора ТИЩЕНКА Дмитра Миколайовича — сержанта ТОПОРНИЦЬКОГО Івана Ілліча — штаб-сержанта ТУРІВНОГО Валентина Олександровича — старшого солдата ФУРМАНА Олександра Васильовича — підполковника ЦЕБЕРГАНОВА Андрія Андрійовича — сержанта ЦІКА Віктора Васильовича — підполковника ШИНКАРУКА Назарія Володимировича — солдата ШКОРІНУ Юрія Миколайовича — старшого лейтенанта ЮЗВИКА Дмитра Михайловича — солдата ЮРКА Станіслава Сергійовича — солдата ЮРЧУКА Василя Васильовича — сержанта ЯКИМОВА Сергія Леонідовича — старшого сержанта ЯСТРЕМСЬКОГО Василя Валентиновича — молодшого сержанта Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” АВДІЄНКА Ігоря Сергійовича — полковника АНДРІЄВСЬКОГО Андрія Дмитровича — солдата БІЛЕНЬКОГО Олександра Едуардовича — старшого солдата БОБРИЖНОГО Михайла Андрійовича — солдата ГАНЖУ Дмитра Григоровича — солдата ГВОЗДЯ Олександра Васильовича — майора ГРЕБЕННІКА Олександра Владиленовича — штаб-сержанта ГРИМАЙЛА Сергія Миколайовича — старшого сержанта ГУЛАКА Олександра Олексійовича — солдата ГУМЕННОГО Дмитра Євгеновича — молодшого сержанта ГУЦАЛЮКА Дениса Володимировича — солдата ДОВГАНЧУКА Максима Анатолійовича — солдата ЗАПОРОЖЦЯ Юрія Володимировича — молодшого лейтенанта КАЛУГЕРА Андрія Валерійовича — старшого солдата КАМИНІНА Петра Володимировича — старшого солдата КМЕЧА Михайла Івановича — старшого солдата КОБЗАРУКА Сергія Володимировича — старшого солдата КОЗАЧЕНКА Павла Анатолійовича — солдата ЛЕУСА Дмитра Миколайовича — сержанта МАТИКІНА Дмитра Костянтиновича — солдата МЕЛЬНИЧУКА Віталія Валерійовича — старшого сержанта МІСКІ Артема Григоровича — солдата МІТЛИЦЬКОГО Сергія Сергійовича — старшого солдата МОСКАЛЕНКА Миколу Михайловича — старшого солдата ОЧЕРЕТЯНОГО Микиту В’ячеславовича — старшого солдата ПОГРІБНОГО Ігоря Ігоровича — солдата ПОТАЙЧУКА Сергія Олександровича — солдата РЄЗНІКА Дмитра Васильовича — старшого солдата РОЗДОБУДЬКА Миколу Олександровича — молодшого сержанта САВІЦКАСА Миколу Юрійовича — молодшого сержанта СІДОРСЬКОГО Віктора Леонідовича — старшого сержанта СМІЛЯНСЬКОГО Артема Ігоровича — солдата СОРОКУ Олександра Петровича — старшого сержанта СТЕЦЕНКА Дмитра Михайловича — солдата ТАНАНАЙСЬКОГО Миколу Віталійовича — солдата ЧЕЛПАНОВА Кирила Олексійовича — сержанта ЧЕРНОБАЯ Максима Сергійовича — солдата ШЕВЦОВА Івана Андрійовича — солдата ШМАГУНА Ігоря Анатолійовича — солдата ШМІДТА Миколу Ігоровича — старшого лейтенанта ШТЕФЮКА Миколу Олексійовича — лейтенанта ЮХИМЕНКА Дмитра Андрійовича — солдата ЯНУШЕВСЬКОГО Олександра Геннадійовича — старшого сержанта. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 2 травня 2022 року