Президент нагородив понад 600 військових. Посмертно – 110

На офіційному сайті президента опубліковано тексти трьох указів глави держави про відзначення державними нагородами, підписані 2 травня.
Героєм України став старший лейтенант Дмитро Тодоров, який б’є окупантів у Донецькій області.
Указом №292 відзначені 180 осіб у війську (14 – посмертно) та 7 – у НАБУ. Указом №293 нагороджені одразу 437 армійців у ЗСУ (96 – посмертно).
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, постановляю:
Присвоїти звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” ТОДОРОВУ Дмитру Руслановичу – старшому лейтенанту.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
у Збройних Силах України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БАСАНЬКА Сергія Вікторовича — штаб-сержанта
ГОЛУБЦОВА Сергія Миколайовича — бригадного генерала
ГРИЩУКА Сергія Миколайовича — полковника
ЗУЄВА Василя Владиславовича — лейтенанта
КАРПЕНКА Сергія Михайловича — полковника
КОЛЄСНІКОВА Валерія В’ячеславовича — підполковника
КУЗЬМЕНКА Сергія Васильовича — підполковника
ЛИТВИНЕНКА Івана Васильовича — підполковника
НАГУЛЯКА Богдана Михайловича — старшого лейтенанта
ПАРХОМЕНКА Сергія Ігоровича — капітана
ПОДКОПАЄВА Михайла Вячеславовича — полковника
СУХАРЄВА Ігоря Валерійовича — полковника
ФЕСЕНКА Арсена Васильовича — майора
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ГОЛІКОВА Олександра Вікторовича — старшого лейтенанта
ЛУЦЕНКА Андрія Сергійовича — старшого солдата
СЕРГІЙЧУКА Юрія Петровича — старшого солдата
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АНДРІЇВА Володимира Васильовича — капітана
БАБЕНКА Миколу Вадимовича — майора
БАЙДІНОВА Дмитра Вікторовича — старшого солдата
БАНДОЛЮ Андрія Григоровича — сержанта
БАРАБАНОВА Василя Васильовича — старшого солдата
БАРАНА Віталія Ярославовича — солдата
БЕКЕШУ Валентина Йосиповича — старшого солдата
БЕЛЬЗЕЦЬКОГО Андрія Ігоровича — лейтенанта
БЄЛОУСОВА Артема Андрійовича — старшого солдата
БОГАТОВА Володимира Володимировича — солдата
БУДАСОВА Олега Володимировича — сержанта
БУНЯ Юрія Андрійовича — старшого лейтенанта
ВИНАРЯ Романа Дмитровича — солдата
ВОДЯНОВА Сергія Сергійовича — солдата
ГАЛУШКУ Владислава Вікторовича (посмертно) — солдата
ГАРЬКАВЦЯ Олександра Олександровича — старшого солдата
ГЛЕБОВА Олександра Володимировича — старшого солдата
ГОЦУЛЯКА Сергія Олександровича — солдата
ГРЕХА Артура Михайловича — старшого солдата
ГРИБА Олега Володимировича — старшого матроса
ГРОНСЬКОГО Станіслава Станіславовича — підполковника
ГУЛЯЄВА Ігоря Руслановича — сержанта
ГУМЕНЮКА Володимира Володимировича — солдата
ДИКУНА Миколу Миколайовича — старшого солдата
ДОЛГІХ Дмитра Олександровича — матроса
ЄМЧИКА Олександра Михайловича (посмертно) — сержанта
ЖИРОВА Дениса Сергійовича — молодшого сержанта
ЗАХАРЧУКА Андрія Васильовича — молодшого сержанта
ЗВЄРЄВА Андрія Валерійовича — головного сержанта
ІМРЕ Володимира Григоровича — лейтенанта
ЙОРКІНА Віталія Борисовича (посмертно) — солдата
КАРАМАЧА Василя Анатолійовича — головного сержанта
КАРАПІНКУ Романа Орестовича — сержанта
КАЧУРА Сергія Володимировича — капітана
КВИЛІЙЧУКА Віталія Миколайовича — солдата
КІБАЛЯ Володимира Юрійовича (посмертно) — солдата
КІРІЄНКА Геннадія Валерійовича — старшого солдата
КЛІЩА Сергія Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
КНЯЗЮКА Сергія Сергійовича — сержанта
КОВАЛЬЧУКА Олександра Вікторовича (посмертно) — солдата
КОМАНА Михайла Юрійовича — старшого солдата
КОРЕНЧУКА Валентина Івановича — підполковника
КОСИНСЬКОГО Івана Степановича — старшого сержанта
КОСТЮКА Віталія Олександровича (посмертно) — солдата
КОТА Миколу Станіславовича — солдата
КОТОВА Владислава Олеговича — капітана
КОХАНСЬКОГО Володимира Михайловича (посмертно) — підполковника
КРАСУНА Олексія Миколайовича — солдата
КУЗЬМІНА Олександра Віталійовича — солдата
КУТИЦЬКОГО Єгора Євгеновича — сержанта
ЛАЗАРЕНКА Іоана Артуровича — матроса
ЛУБА Мар’яна Володимировича — старшого солдата
ЛЯШЕНКА Юрія Миколайовича — старшого сержанта
МАГНИЧА Дмитра Михайловича — старшого лейтенанта
МАЗУРЕНКА Дмитра Олександровича — лейтенанта
МАНДОВСЬКОГО Володимира Анатолійовича — лейтенанта
МАТЯШУКА Матвія Ігоревича — солдата
МУЛЯРА Сергія Олександровича — старшого сержанта
НАДТОЧОГО Руслана Леонідовича — солдата
НЕПОМЯЩОГО Анатолія Анатолійовича — старшого матроса
ОЛІЙНИКА Олександра Юрійовича — підполковника
ПАКА Анатолія Валерійовича — старшого солдата
ПАЦКАНА Юрія Вікторовича — підполковника
ПЕТРІВА Романа Ігоровича — старшого солдата
ПЛАСКОНОСА Володимира Богдановича — старшого сержанта
РЕВУ Юрія Ярославовича — старшого солдата
РИКОВА Владислава Миколайовича — майора
РОГУЛЬЧИКА Віктора Анатолійовича — солдата
СЕМЕНЮКА Віталія Миколайовича — старшого сержанта
СЕМЕНЮКА Олександра Анатолійовича — солдата
СЕНАТОРА Юрія Леонідовича — майстер-сержанта
СІМОНОВА Олександра Вікторовича — старшого солдата
СКОЧКА Тараса Юрійовича — молодшого сержанта
СЛАБІЯ Євгенія Юрійовича — старшого солдата
СОЛЕВИЧА Василя Йосиповича — капітана
ТАРАНЕНКА Олександра Володимировича — штаб-сержанта
ТРИНОСА Григорія Вячеславовича — старшого солдата
ТРИНОСА Дениса Вячеславовича — старшого солдата
ТРОФІМЮКА Ігоря Сергійовича — старшого солдата
ФЕЩУКА Петра Васильовича — молодшого сержанта
ФОМІНА Романа Петровича — солдата
ФРОЛОВА Ігоря Володимировича — солдата
ХОМЕНКА Олега Васильовича — старшого солдата
ХРИСТЕНКА Олександра Олександровича — сержанта
ЦЕЛЮХА Назара Петровича — старшого солдата
ШАНДИБУ Романа Олександровича — старшого солдата
ШАХОВА Сергія Миколайовича — молодшого сержанта
ШИЯНА Максима Васильовича — старшого лейтенанта
ШПОТЮКА Сергія Володимировича — капітана
ЯКІЛЮНАСА Віталія Євгеновича — старшого солдата
ЯКІМУКА Богдана Анатолійовича — старшого солдата
ЯРЕМКА Юрія Ігоровича — старшого лейтенанта
ЯЦЕНКА Дмитра Олексійовича — старшого лейтенанта
ЯЦИШИНА Руслана Анатолійовича — солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
БАРЧИШИНА Андрія Мирославовича — підполковника
БЕРДИЧІВСЬКОГО Павла Павловича — полковника
ВАЛЯНІНА Сергія Васильовича — підполковника
ГЕНОВА Бориса Анатолійовича — бригадного генерала
ДЗЯНОГО Андрія Анатолійовича — полковника
ДОНЧЕНКА Михайла Миколайовича — бригадного генерала
КРИВОНОСА Володимира Олександровича — підполковника
КУШНІРА Ігоря Юрійовича — майора
ЛИСТОПАДА Валентина Антоновича — бригадного генерала
ХОМЕНКА Євгена Валентиновича — майора
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АНДРУСИШЕНА Олександра Івановича — майстер-сержанта
БАДЗЮНЯ Валерія Васильовича (посмертно) — старшого сержанта
БАСЮКА Віктора Васильовича — майора
ГАЛЕТУ Юрія Івановича — старшого лейтенанта
ГЕНОВА Єгора Борисовича — старшого лейтенанта
ГЛАЗОВА Максима Ігоровича (посмертно) — лейтенанта
ГЛУХА Юрія Юрійовича (посмертно) — солдата
ГРУЗДЄВА Романа Олександровича — молодшого сержанта
ДУГАРЯ Віталія Леонідовича — підполковника
ЗАЇКІНА Юрія Олександровича — підполковника
КЛИМЕНКА Дмитра Юрійовича — лейтенанта
КОВАЛЕВСЬКОГО Романа Вячеславовича — майора
КОВАЛЬЧУКА Володимира Вікторовича — молодшого сержанта
КОЖУХАРЯ Ігоря Васильовича — старшого солдата
КОЗУБА Юрія Володимировича — майора
КОЛТОВСЬКОГО Василя Володимировича — молодшого сержанта
ЛЯШЕНКА Олександра Олександровича — молодшого сержанта
ЛЯШКА Дмитра Романовича — солдата
МАЙСТРУКА Олександра Олександровича — капітана
МАКСИМЛЮКА Сергія Анатолійовича — солдата
МАР’ЮСІКА Дмитра Валерійовича — молодшого сержанта
НЕСТЕРЕНКА Івана Васильовича — старшого солдата
НІКІТІНА Андрія Андрійовича — старшого солдата
НІКІТІНА Василя Сергійовича — солдата
НОВОСАДА Бориса Ігоровича — старшого солдата
ОГІЯ Сергія Вікторовича — молодшого сержанта
ОЛЕКСІЄНКА Івана Андрійовича — головного сержанта
ОЛЄЙНИКА Дмитра Олександровича — лейтенанта
ПАВЛЮЧИКА Сергія Володимировича — підполковника
ПАСЛАВСЬКОГО Михайла Степановича — сержанта
ПЛУЖНИКА Руслана Анатолійовича — підполковника
ПОЛЯКА Дмитра Анатолійовича — старшого солдата
ПОНОМАРЕНКА Сергія Миколайовича — молодшого сержанта
ПОНОМАРЬОВА Андрія Олександровича — старшого лейтенанта
ПРИЙМАКА Богдана Васильовича — солдата
РАТУШНЯКА Петра Адамовича — старшого сержанта
СОЛОДІЛОВА Віктора Сергійовича — капітана
СТОЛЯРУКА Олександра Віталійовича — молодшого сержанта
ХИЖНЯКА Миколу Миколайовича — солдата
ХОМИЧА Петра Петровича — молодшого сержанта
ЧЕРКЕВИЧА Сергія Петровича — сержанта
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БОЙКА Сергія Олександровича — молодшого сержанта
ГОЛЕНКА Дениса Юрійовича — підполковника
КОЖУШКА Олександра Валерійовича — старшого солдата
КОЛОДІЯ Романа Івановича — солдата
ЛАГЕРНОГО Олександра Ігоровича (посмертно) — старшого лейтенанта
МАРТИНЮКА Андрія Володимировича — капітана
НИГАЮКА Олександра Михайловича (посмертно) — старшого сержанта
ОКСОВА Дмитра Анатолійовича — капітана
ПУШКАРЯ Віктора Анатолійовича — лейтенанта
РЕВАЦЬКОГО Сергія Олександровича — сержанта
СВІНЦОВА Олега Миколайовича — майстер-сержанта
ТИЩЕНКА Костянтина Валерійовича — лейтенанта
ТРЕТЯКА Іллю Андрійовича — солдата
ТРИСТАНА Віталія Анатолійовича — старшого сержанта
ЧЕРНИШОВА Володимира Володимировича (посмертно) — капітана
ШАБАНА Ігоря Івановича — капітана
ЮРЧЕНКА Дмитра Миколайовича — солдата
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
КАПАРОВА Миколу Миколайовича — штаб-сержанта
НІКОЛАЄВА Володимира Михайловича — підполковника медичної служби
у Національному антикорупційному бюро України:
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
КОВАЛЕНКО Ларису Анатоліївну — капітана Національного антикорупційного бюро України
Нагородити орденом Данила Галицького
ШТИКА Олександра Олександровича — полковника Національного антикорупційного бюро України
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
ТАЛЬКА Сергія Анатолійовича — полковника Національного антикорупційного бюро України
ЧЕРВОНОГО Бориса Михайловича — полковника Національного антикорупційного бюро України
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
ЛИТВИНЕНКА Дмитра Івановича — майора Національного антикорупційного бюро України
ОЛІЙНИКА Федора В’ячеславовича — старшого детектива Національного антикорупційного бюро України
УСТИМЕНКО Вікторію Федорівну — капітана Національного антикорупційного бюро України.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
БОДНАРЕНКА Миколу Павловича — майора
ДМУХОВСЬКОГО Юрія Юрійовича — майора
ДОВГАЛЯ Віктора Сергійовича — майора
КУЛІША Юрія Олександровича — капітана
НЕЧИПОРЕНКА Віталія Сергійовича — підполковника
РОГАНЧУКА Віталія Вікторовича — майора
САМОЙЛЕНКА Вадима Петровича — полковника
СЕРДЮКА Віталія Григоровича — підполковника
ЦАПКА Віталія Анатолійовича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
АНДРІЯЩЕНКА Віталія Павловича — капітана
БРАНИЦЬКОГО Дениса Олеговича — капітана
БУЛІКА Ярослава Миколайовича — підполковника
БУРАКА Віктора Михайловича — майора
ГАВРАСЯ Василя Сергійовича — лейтенанта
ГАРБОВСЬКОГО Романа Миколайовича — лейтенанта
ГЕСЯ Олега Анатолійовича — бригадного генерала
ГНАТИШИНА Олександра Володимировича — майора
ГРУШКА Віталія Миколайовича — капітана
ЖЕРДЄВА Владислава Кириловича — лейтенанта
ЗУБКА Віктора Григоровича (посмертно) — молодшого лейтенанта
КВАШУ Назарія Олександровича — старшого лейтенанта
КГАЄВСЬКОГО Олега Валерійовича — капітана
КОЛЄСНІЧЕНКА Олега Олександровича — майора
КОСТІНА Сергія Сергійовича — капітана
КОТІКА Олександра Франковича — капітана
ЛУЦЕНКА Євгена Володимировича — підполковника
МАЗУРА Ярослава Вячеславовича — лейтенанта
МЕЛЬНИЧЕНКА Віктора Леонідовича (посмертно) — старшого лейтенанта
НАСІННИКА Олександра Сергійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта
НИЧИПОРУКА Валерія Олександровича — підполковника
РЕЗНІКОВА Сергія Юрійовича — капітана
РИМАРЕНКА Костянтина Вадимовича — старшого лейтенанта
СІЧЕВСЬКОГО Сергія Валерійовича — старшого лейтенанта
СЛОБОДЯНА Василя Петровича — капітана
ТАРАСЕНКА Юрія Володимировича (посмертно) — майора
ТЕРЕБУХУ Івана Миколайовича — генерал-майора
ТИМОФЄЄВА Олега Романовича — старшого лейтенанта
ТКАЧА Олега Миколайовича — підполковника
ТКАЧУКА Олександра Анатолійовича — полковника
ТОФАНА Назарія Ілліча — капітана
ФРОЛОВА Яна Олександровича — старшого лейтенанта
ЦИГАНЮКА Василя Івановича — капітана
ЧЕРВЯКОВА Олександра Миколайовича — полковника
ЧЕРНІЯ Вадима Олеговича — майора
ШУБУ Сергія Сергійовича (посмертно) — лейтенанта
ЩИРСЬКОГО Володимира Олександровича — майора
ЯРОВОГО Дмитра Миколайовича — майора
ЯЦКЕВИЧА Юрія Ярославовича — підполковника
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ГРАЖДАНІНОВА Станіслава Вікторовича — старшого сержанта
ДИБЛЕНКА Артема Костянтиновича — прапорщика
КОЦЮБУ Олега Миколайовича — старшого солдата
МАТЕЙЧУКА Максима Григоровича — старшого солдата
МАШКА Максима Миколайовича — старшого сержанта
ПЕНЬКОВА Владислава Андрійовича — солдата
ПОПЦОВА Ростислава Олександровича — молодшого сержанта
ПОТРОГОША Юрія Олександровича — майора
СУПОНІНА Олександра Анатолійовича — старшого сержанта
ШАРАНДАКА Олексія Олеговича — солдата
ШЕРЕМЕТУ Владислава Сергійовича — старшого сержанта
ЩЕРБАКА Сергія Сергійовича — капітана
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АБДУЛГАФАРОВА Меджита Марленовича — старшого лейтенанта
АГАФОНОВА Олександра Геннадійовича (посмертно) — солдата
АЛІЄВА Рагіфа Вагіфа-огли — молодшого сержанта
АНАНЬЄВУ Євгенію Дмитрівну (посмертно) — солдата
АНДРІЄНКА Олега Миколайовича — солдата
АРЗУХАНОВА Євгенія Руслановича — лейтенанта
БАБЕНКА Віталія Дмитровича — старшого солдата
БЕРШОВА Олега Олександровича — солдата
БЛИЗНЮКА Олега Олександровича — старшого сержанта
БОГДАНЦЯ Олега Олеговича (посмертно) — молодшого сержанта
БОГОВОДА Анатолія Михайловича (посмертно) — старшого солдата
БОЙКА Степана Івановича — майора
БОНДАРЕНКА Антона Володимировича — старшого солдата
БОНДАРЕНКА Ігоря Вікторовича — старшого матроса
БОНДАРЕНКА Романа Володимировича — молодшого сержанта
БОРИСЛАВСЬКОГО Семена Олександровича — матроса
БОРИСЮКА Олега Володимировича — старшого лейтенанта
БРАКОВЦЯ Олександра Васильовича — солдата
БУЛАВКУ Миколу Володимировича (посмертно) — прапорщика
БУНЧУКА Миколу Олеговича (посмертно) — солдата
ВАЙДИЧА Мирослава Петровича — старшого сержанта
ВАСІЛЬЄВА Кирила Олександровича — старшого матроса
ВАЩУКА Павла Васильовича (посмертно) — солдата
ВЕЛИЧКА Василя Олександровича (посмертно) — солдата
ВОЗНЯКА Сергія Ігоревича — солдата
ВОЙТОВИЧА Василя Васильовича (посмертно) — штаб-сержанта
ВОЛОШКА Ігоря Олександровича — капітана
ВОРОНУ Юрія Сергійовича (посмертно) — солдата
ВРУБЛЕВСЬКОГО Олександра Михайловича (посмертно) — старшого сержанта
ГАВРИЛЮКА Віталія Сергійовича (посмертно) — солдата
ГЕРАСИМЕНКА Юрія Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта
ГЛУХОДІДА Павла Миколайовича — старшого лейтенанта
ГОЛОДЮКА Валерія Віталійовича — майора запасу
ГОРБУНОВА Олександра Леонідовича (посмертно) — молодшого сержанта
ГОРЛАЧУКА Віктора Анатолійовича (посмертно) — сержанта
ГОРОХОВА Сергія Миколайовича — старшого сержанта
ГРИБОВА Ігоря Романовича — матроса
ГРИГОРЕНКА Володимира Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
ГРИНЕВИЧА Олексія Миколайовича — солдата
ГРИЦИШИНА Михайла Степановича — капітана
ГУРИНА Романа Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта
ДАЦЕНКА Олександра Миколайовича — солдата
ДЕРЕЙЧУКА Володимира Ігоровича — солдата
ДЕРЕЧУ Дмитра Сергійовича — матроса
ДМИТРУКА Олександра Степановича (посмертно) — солдата
ДОВГАЛЯ Едуарда Григоровича — молодшого сержанта
ДРАГУНОВСЬКОГО Валерія Миколайовича — солдата
ДУДАРЕНКА Віктора Івановича (посмертно) — старшого сержанта
ДЯКУНОВИЧА Сергія Сергійовича (посмертно) — солдата
ЄРМОЛАЄВА Іллю Івановича (посмертно) — солдата
ЄСЬКОВА Анатолія Володимировича — солдата
ЖУКОВА Олексія Віталійовича — старшого сержанта
ЗАВИДІВСЬКОГО Романа Степановича — капітана
ЗАЙЦЕВА Аркадія Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта
ЗАМОЦЬКОГО Ігоря Вадимовича — старшого солдата
ЗАРІЧАНСЬКОГО Олега Борисовича (посмертно) — старшого солдата
ЗАХАРОВА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта
ЗАХАРЧЕНКА Максима Григоровича — капітана
ЗВОЛЬСЬКОГО Руслана Володимировича — майора
ЗІМИЧА Володимира Степановича (посмертно) — солдата
ЗІНІЧА Дмитра Вікторовича — лейтенанта
ЗУБАРЯ Анатолія Олександровича (посмертно) — капітана
ЗУБКОВА Дмитра Павловича — солдата
ІВАНЕНКА Сергія Михайловича (посмертно) — солдата
ІВАНОЧКА Андрія Тарасовича (посмертно) — молодшого сержанта
КАЙГОРОДОВА Віталія Сергійовича (посмертно) — солдата
КАЛЬЧУКА Василя Володимировича (посмертно) — солдата
КАПЛАНА Павла Олексійовича — солдата
КАРИЧАКА Віктора Ярославовича (посмертно) — солдата
КАРПЦЯ Віталія Борисовича (посмертно) — молодшого сержанта
КЄТКОВА Андрія Вікторовича — штаб-сержанта
КИНАЛЯ Віталія Валерійовича (посмертно) — молодшого сержанта
КІНДРАТИШИНА Юрія Мироновича (посмертно) — солдата
КЛИМЕНКА Максима Сергійовича — старшого сержанта
КОБЕЛЬКОВА Валерія Миколайовича — матроса
КОБІКА Леоніда Олександровича — старшого сержанта
КОВАЛЯ Андрія Петровича — прапорщика
КОДРИКА Володимира Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
КОЗЛОВА Юрія Андрійовича — старшого лейтенанта
КОЛЕСНІКОВА Богдана Юрійовича — солдата
КОЛЬЧЕНКА Євгенія Олеговича — молодшого сержанта
КОНДРАТОВИЧА Максима Михайловича — солдата
КОНОПЛІЦЬКОГО Андрія Максимовича — солдата
КОРЖИНСЬКОГО Олексія Євгенійовича — старшого лейтенанта
КОРНІЙЧУКА Миколу Володимировича (посмертно) — старшого солдата
КОРПАНА Івана Тарасовича — старшого солдата
КОСТРОВА Давида Олеговича (посмертно) — солдата
КОСЬМІНА Юрія Вадимовича (посмертно) — старшого матроса
КРАСЕВИЧА Ярослава Павловича — старшого лейтенанта
КРИВОВ’ЯЗОВА Миколу Володимировича (посмертно) — солдата
КРИКЛЮ Валентина Ігоровича — старшого солдата
КРОПИВНОГО Євгена Васильовича — старшого солдата
КУПРІЄНКА Михайла Олександровича (посмертно) — сержанта
КУРАСОВА Олександра Івановича — старшого солдата
КУРИЛА Сергія Васильовича (посмертно) — сержанта
КУХАРЧУКА Михайла Зіновійовича (посмертно) — солдата
ЛАНЧУКОВСЬКОГО Андрія Володимировича — солдата
ЛЕБЕДЄВА Олега Олеговича (посмертно) — старшого солдата
ЛЕМЕШЕВА Сергія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
ЛЕЦЯ Михайла Івановича — старшого матроса
ЛИХОГУБА Володимира Валентиновича — старшого лейтенанта
ЛИШТВАНА Сергія Миколайовича — молодшого лейтенанта
ЛІЩИНУ Михайла Сергійовича (посмертно) — солдата
ЛОЗОВОГО Богдана Віталійовича — старшого лейтенанта
ЛУБЕНЦЯ Вадима Олександровича (посмертно) — солдата
ЛЮДНОГО Володимира Павловича — солдата
МАКАРЕНКА Костянтина Костянтиновича — старшого солдата
МАКСИМЕНКА Віктора Михайловича (посмертно) — старшого сержанта
МАЛОГО Дмитра Леонідовича (посмертно) — старшого сержанта
МАЛЯВУ Костянтина Володимировича — сержанта
МАРТИНЮКА Олександра Андрійовича (посмертно) — старшого солдата
МАТВІЙЧУКА Сергія Васильовича — солдата
МАХАНЬКОВА Григорія Івановича — старшого лейтенанта
МЕЩЕРЯКОВА Вадима Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта
МИХАЙЛОВА Василя Савича (посмертно) — старшого сержанта
МОВЧАНА Євгенія Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта
МОВЧАНА Миколу Володимировича — старшого солдата
МОВЧАНА Юрія Сергійовича — старшого солдата
МОДІНА Ігоря Васильовича (посмертно) — старшого солдата
МОРОЗА Миколу Володимировича (посмертно) — старшого солдата
МУРАХОВСЬКОГО Артема Олександровича (посмертно) — старшого солдата
НЄДЄЛКОВА Костянтина Миколайовича (посмертно) — головного сержанта
НОСКОВА Кліма Володимировича — солдата
ОВАДЮКА Ігоря Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
ОКСЕНЧУКА Миколу Петровича (посмертно) — солдата
ОЛЬХОВСЬКОГО Сергія Васильовича — старшого солдата
ОНІЩУКА Владислава Івановича (посмертно) — солдата
ОНУФРІЯ Віктора Вадимовича — капітана
ОРЛОВА Олега Валерійовича (посмертно) — солдата
ОСАДЧОГО Андрія Федоровича (посмертно) — солдата
ПАВЛЕНКА Сергія Володимировича — солдата
ПЕЛЕШАНКА Руслана Валентиновича — солдата
ПЕТРУКА Дениса Дмитровича (посмертно) — солдата
ПЕШКОВА Данила Олеговича — солдата
ПИРОГОВА Іллю Аркадійовича — старшого солдата
ПІЛЬЩИКОВА Андрія Борисовича — капітана
ПІТЕЛЯКА Сергія Олеговича — старшого солдата
ПЛУЖНИКА Святослава Павловича — солдата
ПОГОДІНА Артема Євгенійовича — молодшого сержанта
ПОПОВА Станіслава Анатолійовича — старшого лейтенанта
ПОТАПЕНКА Сергія Вікторовича — молодшого сержанта
ПОТЄХІНА Андрія Геннадійовича — старшого сержанта
ПРИДЮКА Івана Івановича (посмертно) — матроса
ПРИСОХУ Василя Федоровича (посмертно) — солдата
ПРОХОРЕНКА Сергія Володимировича (посмертно) — старшого сержанта
ПРЯДКА Владислава Володимировича — солдата
ПУГАЧА Віталія Миколайовича — солдата
ПУГАЧА Сергія Олександровича — старшого сержанта
ПУЗИРНОГО Руслана Васильовича (посмертно) — матроса
ПУХАЛЬСЬКОГО Володимира Юрійовича (посмертно) — солдата
ПЯНТКОВСЬКОГО Сергія Григоровича (посмертно) — солдата
РАДОВЕНЧИКА Антона Миколайовича (посмертно) — солдата
РОЖЕНКА Артура Андрійовича (посмертно) — солдата
РУДЕНКА Олександра Валерійовича (посмертно) — солдата
РУДІНА Андрія Валентиновича (посмертно) — сержанта
РУСНАКА Івана Миколайовича (посмертно) — солдата
САВЧЕНКА Артура Юрійовича (посмертно) — солдата
САВЧЕНКА Романа Павловича — лейтенанта
САВЧУКА Олександра Тихоновича — молодшого сержанта
САГАНОВСЬКОГО Олександра Володимировича — солдата
САМОЙЛЕНКА Олександра Володимировича — солдата
САРАПАНЮКА Миколу Володимировича — старшого сержанта
САХНЮКА Романа Сергійовича — старшого солдата
САЦКІВА Ігоря Ігоровича — майора
СВОЯКА Максима Рідвановича — старшого солдата
СЕРІЯ Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
СІКАНА Віталія Миколайовича (посмертно) — солдата
СКОРОГО Віктора Ігоровича — сержанта
СЛАДІКА Дмитра Анатолійовича — старшого солдата
СНІГУРА Володимира Івановича — старшого сержанта
СТЕПАНЮКА Олександра Сергійовича — старшого сержанта
СТРУНЦЯ Сергія Марковича (посмертно) — старшого солдата
СУШКОВА Михайла Сергійовича — молодшого сержанта
ТАРАСЕНКА Олександра Вікторовича (посмертно) — солдата
ТАТАРЕНКА Максима Олександровича — матроса
ТЕЛЕУЦУ Олексія Олександровича — старшого лейтенанта
ТИКВЕНКА Сергія Олександровича — молодшого сержанта
ТИХОЛОЗА Юрія Павловича (посмертно) — старшого солдата
ТІМЦА Леоніда Миколайовича (посмертно) — солдата
ТКАЧА Дмитра Олеговича — лейтенанта
ТУПІЦИНА Сергія Борисовича — солдата
УКРАЇНЦЯ Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата
УСЕНКА Андрія Володимировича — капітана
УСОВА Миколу Вікторовича — солдата
УХАТОГО Ігоря Сергійовича — капітана
ФЕДОРЯКА Євгена Андрійовича — майора
ФОНТОША Максима Мироновича (посмертно) — солдата
ХІЛАЯ Владислава Олександровича (посмертно) — старшого солдата
ХМЕЛЯРА Максима Петровича (посмертно) — молодшого сержанта
ХОЛОДА Олега Руслановича — старшого лейтенанта
ХОМІКА Сергія Ярославовича — підполковника
ЦИБА Олександра Володимировича — головного сержанта
ЦУКАНОВА Олексія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта
ЧАЙКУ Сергія Вікторовича (посмертно) — сержанта
ЧЕРВІНСЬКОГО Іллю Ярославовича — старшого матроса
ЧЕРНОБАЯ Юрія Олександровича — старшого лейтенанта
ШАЛАЯ Андрія Олександровича — молодшого сержанта
ШЕВЧУКА Андрія Григоровича — солдата
ШЕРЕМЕТА Артема Валерійовича (посмертно) — старшого солдата
ШИЛА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта
ШКОЛУ Сергія Владиславовича — старшого солдата
ШЛІХТУ Юрія Миколайовича (посмертно) — головного сержанта
ШУЛЬГУ Ярослава Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта
ШУМАКОВА Дениса Юрійовича — солдата
ЩЕРБАКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — солдата
ЩЕРБАНЯ Сергія Миколайовича — солдата
ЯРЕМУ Андрія Мирославовича (посмертно) — солдата
ЯРМОЛЮКА Андрія Панасовича — сержанта
ЯЦИШИНА Олександра Івановича — солдата
ЯЦУХА Сергія Васильовича (посмертно) — солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
АВРАМЧУКА Михайла Івановича — майора
БОКЛАГА Олександра Вікторовича — підполковника
ВОРОНА Юрія Станіславовича — капітана
ГРИБА Олега Миколайовича — капітана
ГУБЕНЯ Миколу Володимировича — полковника
КОВАЛЬЧУКА Андрія Трохимовича — генерал-майора
КРАВЧЕНКА Артема Дмитровича — старшого лейтенанта
МАЛОНОСА Олексія Анатолійовича — полковника
МАРАХОВСЬКОГО Олександра Олександровича — старшого лейтенанта
ШУМАКОВА Дмитра Олександровича — підполковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АБЛЯЗОВА Олександра Вікторовича — солдата
АКРАМОВУ Маргариту Володимирівну — сержанта
АРТЕМОВА Артема Сергійовича — солдата
АФОНІНА Віктора Вікторовича — солдата
БАРСУКОВА Артема Івановича — старшого сержанта
БАТРАК Алевтину Юріївну — сержанта
БАТЬКОВСЬКОГО Сергія Григоровича — підполковника
БІЛЕЦЬКОГО Артема Юрійовича — старшого сержанта
БІЛИКА Артема Михайловича — підполковника
БІРЮКОВА Андрія Олександровича — солдата
БОБОШКА Артема Михайловича — підполковника
БОВТУТУ Ігоря Костянтиновича — старшого лейтенанта медичної служби
БОЖКА Василя Миколайовича — майора
БОЙДУ Богдана Віталійовича — капітана медичної служби
БОРУЛЬНИКА Ярослава Володимировича — старшого сержанта
БОЧКОВА Олексія Івановича — солдата
БУРЯКА Анатолія Павловича — старшого солдата
ВОБЖУ Андрія Андрійовича — старшого сержанта
ВОІНУ Дмитра Миколайовича — підполковника
ВОРОНІНА Дмитра Юрійовича — полковника
ГЕНОВА Антона Борисовича — підполковника
ГЕРЕМЕША Володимира Івановича — старшого солдата
ГОРБА Івана Івановича — старшого сержанта
ГОРДИЧА Олега Леонідовича — сержанта
ГОРЖЕВСЬКОГО Віталія Ігоровича — штаб-сержанта
ГРИБКОВА Олександра Михайловича — старшого сержанта
ГУРЕНКА Сергія Івановича — підполковника
ДАВИДЕНКА Євгенія Олеговича — старшого солдата
ДАВИДЧУКА Романа Віталійовича — старшого солдата
ДОБРИНСЬКОГО Романа Миколайовича — старшого лейтенанта
ДОВБІЯ Віталія Вікторовича — майора
ЖИВИЦЮ Володимира Олександровича — капітана медичної служби
ЗАВГОРОДНЬОГО Костянтина Леонідовича — старшого солдата
ЗАІКІНА Андрія Вікторовича — солдата
ЗАЛІЗКА Олександра Олександровича — підполковника
ЗАМИГУ Євгенія Олексійовича — старшого лейтенанта
ЗУБКО Альбіну Сергіївну — старшого лейтенанта медичної служби
ІЛЬЧЕНКА Сергія Леонідовича — майора
ІШУТОВА Олексія В’ячеславовича — підполковника
КАБАНОВА Віктора Сергійовича — старшого лейтенанта
КАРАЖЮ Емануіла Емануіловича — підполковника
КИЛИМНИКА Олега Михайловича — майора
КИРИКА Василя Ярославовича — штаб-сержанта
КИСІЛЯ Романа Сергійовича — старшого солдата
КІНДІЯ Олега Юрійовича — лейтенанта
КОВАЛЬЧУКА Юрія Олександровича — солдата
КОЛЕСНИКОВА Олексія Валерійовича — солдата
КОНОНЕНКА Євгена Анатолійовича — сержанта
КОРНІЙЧУКА Вадима Івановича — старшого сержанта
КОСТЮКА Костянтина Володимировича — підполковника
КРИВКУ Володимира Миколайовича — старшого матроса
КУДЕЛЮ Олександра Івановича — старшого солдата
КУЗЬМЕНКА Олександра Васильовича — капітана
КУЗЬМІНА Ігоря Леонідовича — майора
КУНЬКУ Кирила Олександровича — молодшого сержанта
КУРКА Романа Олеговича — старшого солдата
КУРОЧКУ Олексія Анатолійовича — сержанта
КУРСИКА Олександра Васильовича — молодшого лейтенанта
ЛИТВИНОВА Микиту Владиславовича — сержанта
ЛІБ Анну Юріївну — лейтенанта медичної служби
ЛІННИКА Всеволода Миколайовича — солдата
ЛІСНЯКА Андрія Вікторовича — старшого солдата
ЛІСОВОГО Олександра Петровича — солдата
ЛІХАЧОВА Вадима Юрійовича — капітана медичної служби
МАЗИКІНА Артема Миколайовича — солдата
МАРЬОНКІНА Андрія Валерійовича — капітана
МИСАКА Костянтина Володимировича — старшого лейтенанта медичної служби
МОРОЗА Юрія Вадимовича — солдата
НАЗАРОВА Андрія Анатолійовича — полковника
НЕТКАЛА Андрія Петровича — сержанта
НЄМЦОВА Сергія Олександровича — солдата
НИКИФОРАКА Володимира Васильовича — старшого солдата
ОВЧАРОВА Юрія Миколайовича — старшого сержанта
ОГОРОДНІЧУКА Юрія Васильовича — старшого солдата
ОНІЩУКА Віктора Валерійовича — сержанта
ОХРІМЕНКА Ярослава Вікторовича — солдата
ПАНАСЮКА Артема Вадимовича — лейтенанта медичної служби
ПИСАРЕНКА Романа Олександровича — сержанта
ПІНЧУКА Ігоря Петровича — майора медичної служби
ПОЛУЯНА Сергія Юрійовича — старшого солдата
ПОПОВА Петра Миколайовича — старшого лейтенанта медичної служби
ПРИБЛУДУ Миколу Миколайовича — старшого солдата
РЕДЬКІНА Тараса Вікторовича — капітана
РИБАЛЬЧЕНКА Андрія Вікторовича — старшого лейтенанта медичної служби
РИМАРЧУКА Дмитра Сергійовича — солдата
РУБАНА Миколу Петровича — капітана медичної служби
САВЕНКА Дмитра Віталійовича — старшого лейтенанта
САГАНА Василя Івановича — старшого сержанта
САЄНКА Ігоря Васильовича — старшого солдата
САЇДОВА Дмитра Юрійовича — підполковника
СЕМЕНЮКА Віктора Васильовича — старшого солдата
СИЧЬОВА Андрія Вікторовича — старшого солдата
СОЛДАТЕНКА Данила Віталійовича — солдата
СТИСКУНА Тараса Миколайовича — молодшого сержанта
СУЛІМА Валентина Сергійовича — солдата
СУХАНОВА Володимира Івановича — молодшого сержанта
ТАРАСЕНКА Віктора Валентиновича — солдата
ТАРАСЕНКА Владислава Володимировича — старшого солдата
ТАРНАРУЦЬКОГО Володимира Васильовича — підполковника
ТИМОЩУКА Володимира Івановича — майора
ТИМЧЕНКА Олександра Олександровича — майора
ТИЩЕНКА Дмитра Миколайовича — сержанта
ТОПОРНИЦЬКОГО Івана Ілліча — штаб-сержанта
ТУРІВНОГО Валентина Олександровича — старшого солдата
ФУРМАНА Олександра Васильовича — підполковника
ЦЕБЕРГАНОВА Андрія Андрійовича — сержанта
ЦІКА Віктора Васильовича — підполковника
ШИНКАРУКА Назарія Володимировича — солдата
ШКОРІНУ Юрія Миколайовича — старшого лейтенанта
ЮЗВИКА Дмитра Михайловича — солдата
ЮРКА Станіслава Сергійовича — солдата
ЮРЧУКА Василя Васильовича — сержанта
ЯКИМОВА Сергія Леонідовича — старшого сержанта
ЯСТРЕМСЬКОГО Василя Валентиновича — молодшого сержанта
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
АВДІЄНКА Ігоря Сергійовича — полковника
АНДРІЄВСЬКОГО Андрія Дмитровича — солдата
БІЛЕНЬКОГО Олександра Едуардовича — старшого солдата
БОБРИЖНОГО Михайла Андрійовича — солдата
ГАНЖУ Дмитра Григоровича — солдата
ГВОЗДЯ Олександра Васильовича — майора
ГРЕБЕННІКА Олександра Владиленовича — штаб-сержанта
ГРИМАЙЛА Сергія Миколайовича — старшого сержанта
ГУЛАКА Олександра Олексійовича — солдата
ГУМЕННОГО Дмитра Євгеновича — молодшого сержанта
ГУЦАЛЮКА Дениса Володимировича — солдата
ДОВГАНЧУКА Максима Анатолійовича — солдата
ЗАПОРОЖЦЯ Юрія Володимировича — молодшого лейтенанта
КАЛУГЕРА Андрія Валерійовича — старшого солдата
КАМИНІНА Петра Володимировича — старшого солдата
КМЕЧА Михайла Івановича — старшого солдата
КОБЗАРУКА Сергія Володимировича — старшого солдата
КОЗАЧЕНКА Павла Анатолійовича — солдата
ЛЕУСА Дмитра Миколайовича — сержанта
МАТИКІНА Дмитра Костянтиновича — солдата
МЕЛЬНИЧУКА Віталія Валерійовича — старшого сержанта
МІСКІ Артема Григоровича — солдата
МІТЛИЦЬКОГО Сергія Сергійовича — старшого солдата
МОСКАЛЕНКА Миколу Михайловича — старшого солдата
ОЧЕРЕТЯНОГО Микиту В’ячеславовича — старшого солдата
ПОГРІБНОГО Ігоря Ігоровича — солдата
ПОТАЙЧУКА Сергія Олександровича — солдата
РЄЗНІКА Дмитра Васильовича — старшого солдата
РОЗДОБУДЬКА Миколу Олександровича — молодшого сержанта
САВІЦКАСА Миколу Юрійовича — молодшого сержанта
СІДОРСЬКОГО Віктора Леонідовича — старшого сержанта
СМІЛЯНСЬКОГО Артема Ігоровича — солдата
СОРОКУ Олександра Петровича — старшого сержанта
СТЕЦЕНКА Дмитра Михайловича — солдата
ТАНАНАЙСЬКОГО Миколу Віталійовича — солдата
ЧЕЛПАНОВА Кирила Олексійовича — сержанта
ЧЕРНОБАЯ Максима Сергійовича — солдата
ШЕВЦОВА Івана Андрійовича — солдата
ШМАГУНА Ігоря Анатолійовича — солдата
ШМІДТА Миколу Ігоровича — старшого лейтенанта
ШТЕФЮКА Миколу Олексійовича — лейтенанта
ЮХИМЕНКА Дмитра Андрійовича — солдата
ЯНУШЕВСЬКОГО Олександра Геннадійовича — старшого сержанта.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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