Президент нагородив нацгвардійців і “охоронців”

Президент Володимир Зеленський 30 квітня підписав указ про нагородження військовослужбовців Національної гвардії України.

Про це він заявив у зверненні увечері в суботу, 30 квітня.

За його словами, державними нагородами відзначені 133 нацгвардійці, з них 11 – посмертно.

Крім того, на сайті глави держави є також і другий указ – про нагородження військових за “забезпечення безпеки органів державної влади і посадових осіб” (див. наприкінці).

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №290/2022

Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня БЕРЕСТА Дмитра Геннадійовича — молодшого лейтенанта БОНДАРЕНКА Богдана Володимировича — капітана ГЛАДКОВА Вадима Сергійовича — підполковника ДАЦА Дмитра Геннадійовича — старшого лейтенанта ДРИНЯЄВА Антона Єгоровича — майора НОСКОВА Владислава Владиславовича — майора САВКУНОВА Дмитра Володимировича — капітана САМОЙЛОВА Валерія Валерійовича — капітана СЧАСТНОГО Вадима Руслановича — старшого лейтенанта ФРОЛОВА Олександра Артуровича — майора Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня ПІВНЕНКА Олександра Сергійовича — полковника РИБАЛЬЧЕНКА Данііла Аркадійовича (посмертно) — головного сержанта Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня БАБИЧЕВА Дениса Валерійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта БУКАРЬОВА Дмитра Євгеновича — підполковника ВАСИЛЕНКА Євгенія Юрійовича — полковника ВЕДМЕДЕНКА Артема Сергійовича — штаб-сержанта ВИШНЯКА Артема Ставровича — молодшого сержанта ВЛАСЕНКА Олега Анатолійовича — молодшого сержанта ВОДНЯ Романа Михайловича (посмертно) — головного сержанта ГАЛИЦЬКОГО Дениса Анатолійовича — солдата ГОЛУБЕНКА Артема Володимировича — старшого солдата ГОРОШОЧКА Едуарда Юрійовича (посмертно) — старшого солдата ГУНЬКА Ігоря Андрійовича — сержанта ДАНИЛЕНКА Ярослава Вікторовича — штаб-сержанта ДЖУРУ-СОКОЛОВСКОГО Станіслава Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата ДОНЦЯ Віталія Миколайовича — старшого солдата ЄМЦЯ Богдана Романовича — солдата ЄРЕМЄЄВА Сергія Євгенійовича — солдата ЄРМОШИНА Сергія Анатолійовича — майстер-сержанта ЖАРКОВА Михайла Валерійовича — капітана КАЛЕНЧУКА Михайла Станіславовича — молодшого сержанта КАРКАЧА Олексія Сергійовича — молодшого сержанта КОЗЮБЕНКА Олега Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата КОРОВКІНА Дмитра Вікторовича (посмертно) — солдата КРИВОШЕЄВА Валерія Олексійовича — сержанта КУЗЬМИЧА Анатолія Михайловича — головного сержанта КУЦОВА Романа Івановича — старшого солдата КУЧЕРЯВОГО Дмитра Володимировича — солдата ЛЄСНІЦУ Сергія Валерійовича (посмертно) — солдата ЛУЧЕЧКА Юрія Васильовича (посмертно) — солдата ЛЯШЕНКА Ігоря Олександровича — молодшого лейтенанта МАЛЬЧИКА Володимира Валерійовича — старшого сержанта МЕЗЕНЦЕВА Антона Олександровича — солдата МИХІЙКА Володимира Юрійовича — лейтенанта МУХУ Сергія Олександровича — старшого солдата НОЖЕЧКІНА Івана Сергійовича — молодшого сержанта ОКАТОВА Юрія Павловича — сержанта ПАВЛЕНКА Вадима Євгеновича — солдата ПОГОРІЛОГО Сергія Олександровича — сержанта ПОЛТАВСЬКОГО Іллю Євгенійовича — старшого солдата ПОТАПЧУКА Артема Сергійовича — солдата ПРЕДБОРСЬКОГО Дмитра Олександровича — солдата РОЗНЮКА Віталія Івановича (посмертно) — молодшого сержанта РОТЧУКА Сергія Васильовича — старшого сержанта СТРЕЛЬЦОВА Марка Володимировича — солдата СУХАРНІКОВА Геннадія Євгенійовича — молодшого сержанта СЯБРА Олександра Володимировича — солдата УШАКОВА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата ФІЛІНА Ігоря Костянтиновича — солдата ХАРЧЕНКА Івана Олександровича — сержанта ШУНЬКОВА Андрія Олександровича — солдата Нагородити медаллю “За військову службу Україні” БАРИЧЕВА Миколу Олеговича — старшого солдата БОРОЗЕНЦЯ Дмитрія Юрійовича — солдата БУДНІКА Євгена Миколайовича — штаб-сержанта ВАНДУ Івана Сергійовича — солдата ВЕРХОВЕНКА Антона Анатолійовича — підполковника ВʼЯЗОВЧЕНКА Андрія Миколайовича — солдата ГААСА Олександра Володимировича — солдата ГЛУХОВА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта ГОЛОВІНУ Маргариту Володимирівну — майора ГОРДІЄНКА Ігоря Юрійовича — старшого солдата ДАВИДЕНКА Олександра Володимировича — солдата ДАНЬШИНА Петра Володимировича — солдата ДЗЮБЕНКА Богдана Олександровича — солдата ДУТОВА Станіслава Петровича — лейтенанта ЖУРАВЛЯ Данила Сергійовича — солдата ЗАЖИРЕНКА Олександра Олександровича — старшого солдата ЗАЇЧЕНКА Віталія Васильовича — головного сержанта ЗАЙЦЯ Андрія Вікторовича — старшого лейтенанта ЗІКУНОВА Дениса Григоровича — старшого сержанта ІВАНЮКА Ігоря Руслановича — старшого солдата КАВАЦЕНКА Івана Олеговича — капітана КЛОДЧИКА Дмитра Валерійовича — майора КОНОНЕНКА Василя Васильовича — старшого солдата КОСТИРКІНА Олексія Миколайовича — сержанта КРАМАРЕНКА Ігоря Миколайовича — старшого сержанта КУЙКА Олександра Юрійовича — старшого сержанта КУСТОЛА Дениса Євгеновича — старшого сержанта КУЧЕРЕНКА Олександра Олександровича — солдата ЛАНТУХА Миколу Вікторовича — солдата ЛЕВАНДУ Дениса Миколайовича — підполковника ЛИСЕНКА Ярослава Геннадійовича — солдата ЛИТВИНА Ігоря Анатолійовича — головного сержанта ЛУКАШОВА Максима Юрійовича — старшого лейтенанта МЕНЩИКА Андрія Сергійовича — солдата МИКОЛЕНКА Святослава Ігоровича — старшого сержанта МІЩЕНКА Сергія Валерійовича — солдата МОРОЗОВА Дмитра Анатолійовича — молодшого сержанта НИЗОВОГО Івана Григоровича — штаб-сержанта НІЖЕНЦЯ Сергія В’ячеславовича — солдата НІКІТЕНКА Петра Володимировича — майора ОМЕЛЯНЕНКА Віталія Івановича — солдата ПАВЛЕНКА Антона Сергійовича — солдата ПАЩЕНКА Дмитра Григоровича — старшого солдата ПЕЛІШЕНКА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта ПЕЧЕРИЦЮ Максима Олександровича — старшого солдата ПОПОВА Євгена Володимировича — солдата РАДКЕВИЧА Дмитра Михайловича — підполковника РИЖУКА Олександра Леонідовича — майора РОЖКОВА Віталія Павловича — сержанта РОЗУМІЄНКА Андрія Валерійовича — солдата САВЕНКА Віталія Олександровича — молодшого сержанта САМОФАЛОВА Владислава Вікторовича — старшого солдата СЕРЕДНЬОГО Олександра Олександровича — солдата СЕРЕДУ Руслана Михайловича — молодшого сержанта СОБОЛЯ Сергія Олександровича — солдата СОЛОВЙОВА Вячеслава Валерійовича — старшого солдата СТАРОДУБОВА Андрія Миколайовича — солдата ТОПЧІЯ Андрія Вікторовича — сержанта ТРОФИМЕНКА Володимира Романовича — сержанта ХРАПАЧА Костянтина Андрійовича — солдата ЦИГАНКА Сергія Геннадійовича — старшого солдата ЧУМАЧЕНКА Геннадія Михайловича — старшого сержанта ШАПОВАЛА Олександра Леонідовича — старшого солдата ЯВОРСЬКОГО Віталія Сергійовича — старшого солдата ЯКИМЧУКА Володимира Миколайовича — старшого солдата Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” ГАВРИЛЕНКА Нікіту Васильовича — солдата ЗАЙЦЕВУ Галину Валеріївну — старшого сержанта ІЛЬЧЕНКА Валерія Сергійовича — підполковника ПЛАХОТУ Руслана Васильовича — капітана ЯЩЕНКА Вадима Юрійовича — капітана Нагородити медаллю “За врятоване життя” ЙОЛКІНА Євгена Олександровича — старшого лейтенанта медичної служби СУСА Артема Тарасовича — старшого лейтенанта медичної служби. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 30 квітня 2022 року

За вагомий особистий внесок у забезпечення безпеки органів державної влади і посадових осіб, зразкове виконання військового обов’язку та високий професіоналізм постановляю: Нагородити медаллю «За військову службу Україні» КРАВЦЯ Сергія Олександровича — полковника КУЧМУ Андрія Олександровича — підполковника СИТНИКА Євгена Олександровича — капітана Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни» БОЙКА Костянтина Сергійовича — капітана ЛУКАШУКА Михайла Михайловича — лейтенанта. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 30 квітня 2022 року

Державними нагородами відзначені ще 214 воїнів. 14 – посмертно Читайте також: