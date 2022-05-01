Президент нагородив нацгвардійців і “охоронців”

Президент Володимир Зеленський 30 квітня підписав указ про нагородження військовослужбовців Національної гвардії України.
Про це він заявив у зверненні увечері в суботу, 30 квітня.
За його словами, державними нагородами відзначені 133 нацгвардійці, з них 11 – посмертно.
Крім того, на сайті глави держави є також і другий указ – про нагородження військових за “забезпечення безпеки органів державної влади і посадових осіб” (див. наприкінці).
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БЕРЕСТА Дмитра Геннадійовича — молодшого лейтенанта
БОНДАРЕНКА Богдана Володимировича — капітана
ГЛАДКОВА Вадима Сергійовича — підполковника
ДАЦА Дмитра Геннадійовича — старшого лейтенанта
ДРИНЯЄВА Антона Єгоровича — майора
НОСКОВА Владислава Владиславовича — майора
САВКУНОВА Дмитра Володимировича — капітана
САМОЙЛОВА Валерія Валерійовича — капітана
СЧАСТНОГО Вадима Руслановича — старшого лейтенанта
ФРОЛОВА Олександра Артуровича — майора
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ПІВНЕНКА Олександра Сергійовича — полковника
РИБАЛЬЧЕНКА Данііла Аркадійовича (посмертно) — головного сержанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
БАБИЧЕВА Дениса Валерійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта
БУКАРЬОВА Дмитра Євгеновича — підполковника
ВАСИЛЕНКА Євгенія Юрійовича — полковника
ВЕДМЕДЕНКА Артема Сергійовича — штаб-сержанта
ВИШНЯКА Артема Ставровича — молодшого сержанта
ВЛАСЕНКА Олега Анатолійовича — молодшого сержанта
ВОДНЯ Романа Михайловича (посмертно) — головного сержанта
ГАЛИЦЬКОГО Дениса Анатолійовича — солдата
ГОЛУБЕНКА Артема Володимировича — старшого солдата
ГОРОШОЧКА Едуарда Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
ГУНЬКА Ігоря Андрійовича — сержанта
ДАНИЛЕНКА Ярослава Вікторовича — штаб-сержанта
ДЖУРУ-СОКОЛОВСКОГО Станіслава Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
ДОНЦЯ Віталія Миколайовича — старшого солдата
ЄМЦЯ Богдана Романовича — солдата
ЄРЕМЄЄВА Сергія Євгенійовича — солдата
ЄРМОШИНА Сергія Анатолійовича — майстер-сержанта
ЖАРКОВА Михайла Валерійовича — капітана
КАЛЕНЧУКА Михайла Станіславовича — молодшого сержанта
КАРКАЧА Олексія Сергійовича — молодшого сержанта
КОЗЮБЕНКА Олега Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
КОРОВКІНА Дмитра Вікторовича (посмертно) — солдата
КРИВОШЕЄВА Валерія Олексійовича — сержанта
КУЗЬМИЧА Анатолія Михайловича — головного сержанта
КУЦОВА Романа Івановича — старшого солдата
КУЧЕРЯВОГО Дмитра Володимировича — солдата
ЛЄСНІЦУ Сергія Валерійовича (посмертно) — солдата
ЛУЧЕЧКА Юрія Васильовича (посмертно) — солдата
ЛЯШЕНКА Ігоря Олександровича — молодшого лейтенанта
МАЛЬЧИКА Володимира Валерійовича — старшого сержанта
МЕЗЕНЦЕВА Антона Олександровича — солдата
МИХІЙКА Володимира Юрійовича — лейтенанта
МУХУ Сергія Олександровича — старшого солдата
НОЖЕЧКІНА Івана Сергійовича — молодшого сержанта
ОКАТОВА Юрія Павловича — сержанта
ПАВЛЕНКА Вадима Євгеновича — солдата
ПОГОРІЛОГО Сергія Олександровича — сержанта
ПОЛТАВСЬКОГО Іллю Євгенійовича — старшого солдата
ПОТАПЧУКА Артема Сергійовича — солдата
ПРЕДБОРСЬКОГО Дмитра Олександровича — солдата
РОЗНЮКА Віталія Івановича (посмертно) — молодшого сержанта
РОТЧУКА Сергія Васильовича — старшого сержанта
СТРЕЛЬЦОВА Марка Володимировича — солдата
СУХАРНІКОВА Геннадія Євгенійовича — молодшого сержанта
СЯБРА Олександра Володимировича — солдата
УШАКОВА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата
ФІЛІНА Ігоря Костянтиновича — солдата
ХАРЧЕНКА Івана Олександровича — сержанта
ШУНЬКОВА Андрія Олександровича — солдата
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
БАРИЧЕВА Миколу Олеговича — старшого солдата
БОРОЗЕНЦЯ Дмитрія Юрійовича — солдата
БУДНІКА Євгена Миколайовича — штаб-сержанта
ВАНДУ Івана Сергійовича — солдата
ВЕРХОВЕНКА Антона Анатолійовича — підполковника
ВʼЯЗОВЧЕНКА Андрія Миколайовича — солдата
ГААСА Олександра Володимировича — солдата
ГЛУХОВА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта
ГОЛОВІНУ Маргариту Володимирівну — майора
ГОРДІЄНКА Ігоря Юрійовича — старшого солдата
ДАВИДЕНКА Олександра Володимировича — солдата
ДАНЬШИНА Петра Володимировича — солдата
ДЗЮБЕНКА Богдана Олександровича — солдата
ДУТОВА Станіслава Петровича — лейтенанта
ЖУРАВЛЯ Данила Сергійовича — солдата
ЗАЖИРЕНКА Олександра Олександровича — старшого солдата
ЗАЇЧЕНКА Віталія Васильовича — головного сержанта
ЗАЙЦЯ Андрія Вікторовича — старшого лейтенанта
ЗІКУНОВА Дениса Григоровича — старшого сержанта
ІВАНЮКА Ігоря Руслановича — старшого солдата
КАВАЦЕНКА Івана Олеговича — капітана
КЛОДЧИКА Дмитра Валерійовича — майора
КОНОНЕНКА Василя Васильовича — старшого солдата
КОСТИРКІНА Олексія Миколайовича — сержанта
КРАМАРЕНКА Ігоря Миколайовича — старшого сержанта
КУЙКА Олександра Юрійовича — старшого сержанта
КУСТОЛА Дениса Євгеновича — старшого сержанта
КУЧЕРЕНКА Олександра Олександровича — солдата
ЛАНТУХА Миколу Вікторовича — солдата
ЛЕВАНДУ Дениса Миколайовича — підполковника
ЛИСЕНКА Ярослава Геннадійовича — солдата
ЛИТВИНА Ігоря Анатолійовича — головного сержанта
ЛУКАШОВА Максима Юрійовича — старшого лейтенанта
МЕНЩИКА Андрія Сергійовича — солдата
МИКОЛЕНКА Святослава Ігоровича — старшого сержанта
МІЩЕНКА Сергія Валерійовича — солдата
МОРОЗОВА Дмитра Анатолійовича — молодшого сержанта
НИЗОВОГО Івана Григоровича — штаб-сержанта
НІЖЕНЦЯ Сергія В’ячеславовича — солдата
НІКІТЕНКА Петра Володимировича — майора
ОМЕЛЯНЕНКА Віталія Івановича — солдата
ПАВЛЕНКА Антона Сергійовича — солдата
ПАЩЕНКА Дмитра Григоровича — старшого солдата
ПЕЛІШЕНКА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта
ПЕЧЕРИЦЮ Максима Олександровича — старшого солдата
ПОПОВА Євгена Володимировича — солдата
РАДКЕВИЧА Дмитра Михайловича — підполковника
РИЖУКА Олександра Леонідовича — майора
РОЖКОВА Віталія Павловича — сержанта
РОЗУМІЄНКА Андрія Валерійовича — солдата
САВЕНКА Віталія Олександровича — молодшого сержанта
САМОФАЛОВА Владислава Вікторовича — старшого солдата
СЕРЕДНЬОГО Олександра Олександровича — солдата
СЕРЕДУ Руслана Михайловича — молодшого сержанта
СОБОЛЯ Сергія Олександровича — солдата
СОЛОВЙОВА Вячеслава Валерійовича — старшого солдата
СТАРОДУБОВА Андрія Миколайовича — солдата
ТОПЧІЯ Андрія Вікторовича — сержанта
ТРОФИМЕНКА Володимира Романовича — сержанта
ХРАПАЧА Костянтина Андрійовича — солдата
ЦИГАНКА Сергія Геннадійовича — старшого солдата
ЧУМАЧЕНКА Геннадія Михайловича — старшого сержанта
ШАПОВАЛА Олександра Леонідовича — старшого солдата
ЯВОРСЬКОГО Віталія Сергійовича — старшого солдата
ЯКИМЧУКА Володимира Миколайовича — старшого солдата
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
ГАВРИЛЕНКА Нікіту Васильовича — солдата
ЗАЙЦЕВУ Галину Валеріївну — старшого сержанта
ІЛЬЧЕНКА Валерія Сергійовича — підполковника
ПЛАХОТУ Руслана Васильовича — капітана
ЯЩЕНКА Вадима Юрійовича — капітана
Нагородити медаллю “За врятоване життя”
ЙОЛКІНА Євгена Олександровича — старшого лейтенанта медичної служби
СУСА Артема Тарасовича — старшого лейтенанта медичної служби.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
За вагомий особистий внесок у забезпечення безпеки органів державної влади і посадових осіб, зразкове виконання військового обов’язку та високий професіоналізм постановляю:
Нагородити медаллю «За військову службу Україні»
КРАВЦЯ Сергія Олександровича — полковника
КУЧМУ Андрія Олександровича — підполковника
СИТНИКА Євгена Олександровича — капітана
Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»
БОЙКА Костянтина Сергійовича — капітана
ЛУКАШУКА Михайла Михайловича — лейтенанта.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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