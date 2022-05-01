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Президент нагородив нацгвардійців і “охоронців”

01/05/2022 01:10

Президент Володимир Зеленський 30 квітня підписав указ про нагородження військовослужбовців Національної гвардії України.

Про це він заявив у зверненні увечері в суботу, 30 квітня.

За його словами, державними нагородами відзначені 133 нацгвардійці, з них 11 – посмертно.

Крім того, на сайті глави держави є також і другий указ – про нагородження військових за “забезпечення безпеки органів державної влади і посадових осіб” (див. наприкінці).

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №290/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БЕРЕСТА Дмитра Геннадійовича — молодшого лейтенанта

БОНДАРЕНКА Богдана Володимировича — капітана

ГЛАДКОВА Вадима Сергійовича — підполковника

ДАЦА Дмитра Геннадійовича — старшого лейтенанта

ДРИНЯЄВА Антона Єгоровича — майора

НОСКОВА Владислава Владиславовича — майора

САВКУНОВА Дмитра Володимировича — капітана

САМОЙЛОВА Валерія Валерійовича — капітана

СЧАСТНОГО Вадима Руслановича — старшого лейтенанта

ФРОЛОВА Олександра Артуровича — майора

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ПІВНЕНКА Олександра Сергійовича — полковника

РИБАЛЬЧЕНКА Данііла Аркадійовича (посмертно) — головного сержанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

БАБИЧЕВА Дениса Валерійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта

БУКАРЬОВА Дмитра Євгеновича — підполковника

ВАСИЛЕНКА Євгенія Юрійовича — полковника

ВЕДМЕДЕНКА Артема Сергійовича — штаб-сержанта

ВИШНЯКА Артема Ставровича — молодшого сержанта

ВЛАСЕНКА Олега Анатолійовича — молодшого сержанта

ВОДНЯ Романа Михайловича (посмертно) — головного сержанта

ГАЛИЦЬКОГО Дениса Анатолійовича — солдата

ГОЛУБЕНКА Артема Володимировича — старшого солдата

ГОРОШОЧКА Едуарда Юрійовича (посмертно) — старшого солдата

ГУНЬКА Ігоря Андрійовича — сержанта

ДАНИЛЕНКА Ярослава Вікторовича — штаб-сержанта

ДЖУРУ-СОКОЛОВСКОГО Станіслава Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

ДОНЦЯ Віталія Миколайовича — старшого солдата

ЄМЦЯ Богдана Романовича — солдата

ЄРЕМЄЄВА Сергія Євгенійовича — солдата

ЄРМОШИНА Сергія Анатолійовича — майстер-сержанта

ЖАРКОВА Михайла Валерійовича — капітана

КАЛЕНЧУКА Михайла Станіславовича — молодшого сержанта

КАРКАЧА Олексія Сергійовича — молодшого сержанта

КОЗЮБЕНКА Олега Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

КОРОВКІНА Дмитра Вікторовича (посмертно) — солдата

КРИВОШЕЄВА Валерія Олексійовича — сержанта

КУЗЬМИЧА Анатолія Михайловича — головного сержанта

КУЦОВА Романа Івановича — старшого солдата

КУЧЕРЯВОГО Дмитра Володимировича — солдата

ЛЄСНІЦУ Сергія Валерійовича (посмертно) — солдата

ЛУЧЕЧКА Юрія Васильовича (посмертно) — солдата

ЛЯШЕНКА Ігоря Олександровича — молодшого лейтенанта

МАЛЬЧИКА Володимира Валерійовича — старшого сержанта

МЕЗЕНЦЕВА Антона Олександровича — солдата

МИХІЙКА Володимира Юрійовича — лейтенанта

МУХУ Сергія Олександровича — старшого солдата

НОЖЕЧКІНА Івана Сергійовича — молодшого сержанта

ОКАТОВА Юрія Павловича — сержанта

ПАВЛЕНКА Вадима Євгеновича — солдата

ПОГОРІЛОГО Сергія Олександровича — сержанта

ПОЛТАВСЬКОГО Іллю Євгенійовича — старшого солдата

ПОТАПЧУКА Артема Сергійовича — солдата

ПРЕДБОРСЬКОГО Дмитра Олександровича — солдата

РОЗНЮКА Віталія Івановича (посмертно) — молодшого сержанта

РОТЧУКА Сергія Васильовича — старшого сержанта

СТРЕЛЬЦОВА Марка Володимировича — солдата

СУХАРНІКОВА Геннадія Євгенійовича — молодшого сержанта

СЯБРА Олександра Володимировича — солдата

УШАКОВА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ФІЛІНА Ігоря Костянтиновича — солдата

ХАРЧЕНКА Івана Олександровича — сержанта

ШУНЬКОВА Андрія Олександровича — солдата

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

БАРИЧЕВА Миколу Олеговича — старшого солдата

БОРОЗЕНЦЯ Дмитрія Юрійовича — солдата

БУДНІКА Євгена Миколайовича — штаб-сержанта

ВАНДУ Івана Сергійовича — солдата

ВЕРХОВЕНКА Антона Анатолійовича — підполковника

ВʼЯЗОВЧЕНКА Андрія Миколайовича — солдата

ГААСА Олександра Володимировича — солдата

ГЛУХОВА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта

ГОЛОВІНУ Маргариту Володимирівну — майора

ГОРДІЄНКА Ігоря Юрійовича — старшого солдата

ДАВИДЕНКА Олександра Володимировича — солдата

ДАНЬШИНА Петра Володимировича — солдата

ДЗЮБЕНКА Богдана Олександровича — солдата

ДУТОВА Станіслава Петровича — лейтенанта

ЖУРАВЛЯ Данила Сергійовича — солдата

ЗАЖИРЕНКА Олександра Олександровича — старшого солдата

ЗАЇЧЕНКА Віталія Васильовича — головного сержанта

ЗАЙЦЯ Андрія Вікторовича — старшого лейтенанта

ЗІКУНОВА Дениса Григоровича — старшого сержанта

ІВАНЮКА Ігоря Руслановича — старшого солдата

КАВАЦЕНКА Івана Олеговича — капітана

КЛОДЧИКА Дмитра Валерійовича — майора

КОНОНЕНКА Василя Васильовича — старшого солдата

КОСТИРКІНА Олексія Миколайовича — сержанта

КРАМАРЕНКА Ігоря Миколайовича — старшого сержанта

КУЙКА Олександра Юрійовича — старшого сержанта

КУСТОЛА Дениса Євгеновича — старшого сержанта

КУЧЕРЕНКА Олександра Олександровича — солдата

ЛАНТУХА Миколу Вікторовича — солдата

ЛЕВАНДУ Дениса Миколайовича — підполковника

ЛИСЕНКА Ярослава Геннадійовича — солдата

ЛИТВИНА Ігоря Анатолійовича — головного сержанта

ЛУКАШОВА Максима Юрійовича — старшого лейтенанта

МЕНЩИКА Андрія Сергійовича — солдата

МИКОЛЕНКА Святослава Ігоровича — старшого сержанта

МІЩЕНКА Сергія Валерійовича — солдата

МОРОЗОВА Дмитра Анатолійовича — молодшого сержанта

НИЗОВОГО Івана Григоровича — штаб-сержанта

НІЖЕНЦЯ Сергія В’ячеславовича — солдата

НІКІТЕНКА Петра Володимировича — майора

ОМЕЛЯНЕНКА Віталія Івановича — солдата

ПАВЛЕНКА Антона Сергійовича — солдата

ПАЩЕНКА Дмитра Григоровича — старшого солдата

ПЕЛІШЕНКА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта

ПЕЧЕРИЦЮ Максима Олександровича — старшого солдата

ПОПОВА Євгена Володимировича — солдата

РАДКЕВИЧА Дмитра Михайловича — підполковника

РИЖУКА Олександра Леонідовича — майора

РОЖКОВА Віталія Павловича — сержанта

РОЗУМІЄНКА Андрія Валерійовича — солдата

САВЕНКА Віталія Олександровича — молодшого сержанта

САМОФАЛОВА Владислава Вікторовича — старшого солдата

СЕРЕДНЬОГО Олександра Олександровича — солдата

СЕРЕДУ Руслана Михайловича — молодшого сержанта

СОБОЛЯ Сергія Олександровича — солдата

СОЛОВЙОВА Вячеслава Валерійовича — старшого солдата

СТАРОДУБОВА Андрія Миколайовича — солдата

ТОПЧІЯ Андрія Вікторовича — сержанта

ТРОФИМЕНКА Володимира Романовича — сержанта

ХРАПАЧА Костянтина Андрійовича — солдата

ЦИГАНКА Сергія Геннадійовича — старшого солдата

ЧУМАЧЕНКА Геннадія Михайловича — старшого сержанта

ШАПОВАЛА Олександра Леонідовича — старшого солдата

ЯВОРСЬКОГО Віталія Сергійовича — старшого солдата

ЯКИМЧУКА Володимира Миколайовича — старшого солдата

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

ГАВРИЛЕНКА Нікіту Васильовича — солдата

ЗАЙЦЕВУ Галину Валеріївну — старшого сержанта

ІЛЬЧЕНКА Валерія Сергійовича — підполковника

ПЛАХОТУ Руслана Васильовича — капітана

ЯЩЕНКА Вадима Юрійовича — капітана

Нагородити медаллю “За врятоване життя”

ЙОЛКІНА Євгена Олександровича — старшого лейтенанта медичної служби

СУСА Артема Тарасовича — старшого лейтенанта медичної служби.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

30 квітня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №289/2022
Про відзначення державними нагородами України

За вагомий особистий внесок у забезпечення безпеки органів державної влади і посадових осіб, зразкове виконання військового обов’язку та високий професіоналізм постановляю:

Нагородити медаллю «За військову службу Україні»

КРАВЦЯ Сергія Олександровича — полковника

КУЧМУ Андрія Олександровича — підполковника

СИТНИКА Євгена Олександровича — капітана

Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»

БОЙКА Костянтина Сергійовича — капітана

ЛУКАШУКА Михайла Михайловича — лейтенанта.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

30 квітня 2022 року
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