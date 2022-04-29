Державними нагородами відзначені ще 214 воїнів. 14 – посмертно

На сайті президента опублікували черговий указ глави держави про нагородження військовослужбовців ЗС України, які відзначилися у відбитті російського вторгнення.
Автом від 28 квітня відзначені 214 воїнів, чоловіків та жінок. Із них 14 — посмертно.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
БАБАНІНА Володимира Олександровича — підполковника
ВЕСНІНА Володимира Андрійовича — майора
ГАСПАРЯНА Сергія Сергійовича — підполковника
ЛАВРИНЕНКА Олександра Петровича — полковника
МАДЯРА Юрія Федоровича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
АВРАМЧУКА Ігоря Миколайовича — старшого лейтенанта
БЄЛЬСКУ Олену Ігорівну — лейтенанта
БИВШУКА Артура Васильовича — лейтенанта
БІЛЬШЕВИЧА Дмитра Вячеславовича — капітана
БОВКУНА Олега Петровича — майора
БОЛЕХАНА Володимира Михайловича — майора
БОЛЄХОВСЬКОГО Андрія Валерійовича — підполковника
БОРЕЙКА Ігоря Петровича — майора
БУГАЙЧУКА В’ячеслава Віталійовича (посмертно) — підполковника
ГЕРУСА Ігоря Павловича — полковника
ГОЛУБКА Максима Геннадійовича — полковника
ГРИГОРЕНКА Євгенія Анатолійовича — майора
ГРИЦЕНКА Антона Олександровича — майора
КВАНЧИАНІ Ельварда Едуардовича — лейтенанта
КОЧМАРІВСЬКОГО Романа Миколайовича — капітана
ЛИЩЕНКА Василя Вікторовича — підполковника
ЛУК’ЯНЧУКА Богдана Васильовича — майора
ОСТАПЕНКА Михайла Юрійовича — капітана
ПАНЗИГУ Ігоря Борисовича — старшого лейтенанта
ПИПКУ Володимира Володимировича — підполковника
САМОЙЛОВА Максима Андрійовича — старшого лейтенанта
ТКАЧУКА Романа Валерійовича — підполковника
ЦВЄТКОВА Сергія Анатолійовича — капітана
ЦИМБАЛІСТОГО Андрія Дмитровича — підполковника
ШУЛЬГУ Максима Івановича — майора
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ГАЛАНЗОВСЬКОГО Павла Костянтиновича — старшого сержанта
ГРУЗДЕНКА Володимира Ярославовича — головного сержанта
КАРПОВА Дмитра Миколайовича — старшого сержанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АЛХІМОВА Андрія Олександровича — молодшого сержанта
БІЛОКУРА Олександра Ігоровича — солдата
БІЛОШКУРЕНКА Михайла Володимировича — головного сержанта
БЛІНОВА Костянтина Вікторовича — молодшого сержанта
БОДУНА Олександра Сергійовича — молодшого сержанта
БОНДАРЯ Олександра Юрійовича — капітана
БРЕЙДУ Олега Євгеновича — солдата
БРИЖАТЕНКА Олексія Вікторовича — солдата
БУРЛАКУ Ігоря Ігоровича — солдата
ВАКУЛУ Олексія Анатолійовича — старшого сержанта
ВАЩЕНКА Данила Ігоровича — солдата
ВЕЛИКОГО Олександра Васильовича (посмертно) — солдата
ВОЙТЕНКА Ярослава Андрійовича — солдата
ГЕЙКА Владислава Петровича — старшого сержанта
ГОНЧАРЕНКА Юрія Вікторовича — солдата
ГОРІНА Олексія Сергійовича — солдата
ДЕЯКА Андрія Івановича — старшого сержанта
ЖУГАНОВА Івана Юрійовича — старшого сержанта
ЗАЙЧЕНКА Юрія Леонідовича — штаб-сержанта
КЛІМЧЕНКА Романа Геннадійовича — підполковника
КЛЮЧНИКОВА Костянтина Володимировича — солдата
КОВАЛЕНКА Віталія Олександровича — солдата
КОВРИЖНИХ Сергія Анатолійовича — старшого сержанта
КОКУРІНА Вадима Володимировича (посмертно) — солдата
КОПАНІШИНА Костянтина Богдановича (посмертно) — молодшого сержанта
КРАВЧЕНКА Євгенія Євгенійовича (посмертно) — старшого сержанта
КРУТЯ Едуарда Ігоровича — солдата
КУЗЬМИЧА Ігоря Романовича — старшого лейтенанта
КУЛІКОВА Олександра Ігоровича — сержанта
ЛАШТАБУ Олександра Валерійовича — майора
ЛУПАНОВА Сергія Валерійовича — солдата
ЛЮБЧИКА Анатолія Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
ЛЯСКУ Анатолія Миколайовича — майора
МАКАРЕНКА Сергія Івановича — майора
МАЛОГО Антона Ігоровича — головного сержанта
МАНУІЛЬЧИКА Юрія Федоровича — старшого сержанта
МАРЦЕНЮКА Івана Петровича — головного сержанта
МАУЛЯ Ігоря Юрійовича — старшого сержанта
МЕЛЬНИКА Олександра Васильовича — старшого сержанта
МОРУЖЕНКА Вадима Леонідовича (посмертно) — молодшого сержанта
МУДРАКА Євгенія Сергійовича — старшого сержанта
НАГОРНОГО Олексія Ігоровича — солдата
ПАНЧУКА Володимира Володимировича — молодшого сержанта
ПИСАРЕНКА Володимира Сергійовича — старшого сержанта
ПІКУЛУ Кирила Володимировича (посмертно) — старшого сержанта
ПОЛІЩУКА Дмитра Віталійовича — старшого сержанта
ПРОХОЖАЯ Юрія Олександровича — солдата
ПРОХОРЕНКА Івана Васильовича — солдата
РАЙКОВА Анатолія Олександровича — старшого сержанта
РАПІНУ Олександра Григоровича (посмертно) — солдата
РОГОВЕНКА Павла Леонідовича — молодшого сержанта
РОНЖИНА Євгенія Сергійовича — капітана
РУБАНА Сергія Васильовича — старшого сержанта
САЛІНКА Гліба Олександровича — солдата
САМАРА Петра Олеговича — старшого сержанта
СВЄШНІКОВА Ярослава Володимировича — солдата
СЕІТОВА Валерія Олеговича — старшого сержанта
СЕРДЮКА Арсена Ашотовича — солдата
СИТНИКА Григорія Олексійовича — полковника
СИТНИКА Дмитра Олексійовича — майора
СКІБЕНКА Богдана Денисовича — молодшого сержанта
СМУЖАНИЦЮ Юрія Олександровича — старшого сержанта
СОЛЕЦЬКОГО Віталія Олександровича — старшого сержанта
СОРОКУ Василя Романовича — штаб-сержанта
СТЕПАНЕНКА Владислава Валерійовича (посмертно) — солдата
СТРЕЛЬЦОВА Максима Геннадійовича — головного сержанта
ТАРАНА Віталія Васильовича — капітана
ТОДАВЧИЧА Богдана Васильовича — солдата
ТУНА Дмитра Степановича — молодшого сержанта
ТУРКЕВИЧА Валентина Валерійовича — солдата
ТУРОВА Сергія Васильовича — сержанта
УСА Вадима Віталійовича — солдата
УСЕНКА Миколу Олександровича — солдата
ЦИНАЙКА Миколу Івановича — старшого сержанта
ЧЕМЕРИСА Романа Олексійовича — сержанта
ЧУМАКА Вадима Аркадійовича — старшого сержанта
ШАПАРЯ Ернеста Олеговича — молодшого сержанта
ШЕВЧЕНКА Едуарда Васильовича — солдата
ШИЛОВА Григорія Івановича — старшого сержанта
ШИНКАРЕНКА Петра Васильовича — головного сержанта
ШКАРАНА Віктора Борисовича — старшого сержанта
ШПАКА Сергія Вікторовича — молодшого сержанта
ШТУРГУНА В’ячеслава Геннадійовича (посмертно) — старшого сержанта
ЯКОВЛЕВА Артема Сергійовича — старшого сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
ВАТАМАНЮКА Валерія Валентиновича — підполковника
ГОРДІЄНКА Сергія Григоровича — майора
ЄВСТРАТА Сергія Сергійовича — лейтенанта
ЗАПОРОЖЦЯ Романа Вікторовича — капітана
ЗРОБКА Богдана Степановича — лейтенанта
КАВУ Ярослава Олександровича — капітана
МАНИКА Вадима Павловича — старшого лейтенанта
МАРУЩАКА Ігоря Богдановича — капітана
МИХАЙЛЕНКА Володимира Михайловича — підполковника
ПОЛИВЯНОГО Віктора Віталійовича — полковника
ПОЛІЩУКА Владислава Сергійовича — лейтенанта
ПТАЩЕНКА Віталія Васильовича — полковника
ФЕДОРИШИНА Петра Петровича — лейтенанта
ШЕНДРИКОВА Максима Сергійовича — капітана
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АРТЮХА Владислава Олександровича — старшого сержанта
БАБЕНКА Сергія Ігоровича — лейтенанта
БОНДАРЕНКА Анатолія Віталійовича — старшого сержанта
БОНДАРЦЯ Владислава Володимировича — старшого сержанта
БУТЕНКА Сергія Олександровича — капітана
ВОЖЕЛОВСЬКОГО Олега Сергійовича — штаб-сержанта
ВОЙТКА Миколу Федоровича — старшого сержанта
ВОЛВЕНКА Дениса Юрійовича — старшого сержанта
ВОЛИНЦЯ Тараса Васильовича — майора
ВОСТРІКОВА Анатолія Віталійовича — солдата
ГАЛИЦЬКОГО Миколу Миколайовича — сержанта
ГЕНДЕРА Миколу Ярославовича — старшого лейтенанта
ГОБЕЛЯКА Анатолія Ігоровича — капітана
ГОРБАТЮКА Ярослава Сергійовича — сержанта
ГРОСЯ Олексія Олеговича — старшого лейтенанта
ДАЦЮКА Миколу Сергійовича — старшого лейтенанта
ДВОРНІКА Олександра Івановича — майора
ДУДНИКА Павла Миколайовича — старшого сержанта
ДЯДИКА Дмитра Миколайовича — старшого сержанта
ЗАРЕМБУ Олександра Миколайовича — старшого сержанта
ЗІНІНА Олександра Андрійовича — солдата
ІСАЄВА Ростислава Олександровича — старшого лейтенанта
КАРАБАНОВА Руслана Миколайовича — старшого лейтенанта
КАРАСЬОВА Максима Олександровича — старшого лейтенанта
КОБРИНА Петра Михайловича — солдата
КОМАРА Дмитра Сергійовича — сержанта
КОСІКА Дмитра Вікторовича — солдата
КРИЖАНОВСЬКОГО Віктора Григоровича — старшого сержанта
КУТЯ Віталія Володимировича — старшого лейтенанта
ЛИКОВА Богдана Сергійовича — старшого лейтенанта
ЛІННИКА Володимира Віталійовича — старшого сержанта
ЛУБЯНЕЦЬКОГО Володимира Валерійовича — штаб-сержанта
ЛЮЛЬКУ Сергія Вікторовича — старшого сержанта
МАЙОРАЧУКА Івана Володимировича — сержанта
МАКОВСЬКОГО Віталія Ігоровича — старшого лейтенанта
МАЦІПУРУ Миколу Петровича — старшого сержанта
МИТНИКА Андрія Юрійовича — солдата
МИТЧИКА Сергія Олександровича — старшого лейтенанта
НАЗАРЕНКА Юрія Михайловича — старшого матроса
ОСАДЧУКА Владислава Миколайовича — старшого лейтенанта
ПАНКУЛА Олександра Миколайовича — підполковника
ПАНТЕЛЕЙЧУКА Максима Сергійовича — солдата
ПЛАСТОВЦЯ Віктора Сергійовича — старшого сержанта
ПОПЕНКА Максима Валерійовича — полковника
ПОПЛАВСЬКОГО Костянтина Олександровича — старшого матроса
ПОСТОЯ Євгенія Дмитровича — головного сержанта
РАДІЄВСЬКОГО Гната Вікторовича — старшого сержанта
РИБАЧУКА Віктора Михайловича — майстер-сержанта
РОГОВОГО Романа Сергійовича — старшого сержанта
РУДОМАНА Олександра Сергійовича — старшого сержанта
САВАНЧУКА Олександра Олександровича — солдата
СЕЛЕЗЕНЕВА Ігоря Миколайовича — старшого сержанта
СЯКІНА Дениса Владиславовича — молодшого сержанта
ТЕРЕЩЕНКА Сергія Івановича — солдата
ТЕСЛЮ Дмитра Олександровича — старшого матроса
ТІГІШВІЛІ Сергія Джамбуловича — матроса
ТОРЧИНОВИЧА Назара Михайловича — старшого лейтенанта
УГРИНОВСЬКОГО Романа Ігоровича — солдата
ХАЦЬОЛУ Анатолія Вікторовича — солдата
ЦИМБАЛЯКА Віталія Володимировича — старшого лейтенанта
ШАТРОВСЬКОГО Владислава Олександровича — майора
ШИШКІНА Олександра Івановича — капітана
ЮЗВУ Валерія Сергійовича — сержанта
ЮНГУ Андрія Володимировича — капітана
ЯНКА Дмитра Євгенійовича — капітана
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
АЛІЛУЄНКА Віталія Івановича — головного сержанта
АРТЕМЕНКА Артема Олександровича — старшого сержанта
БАТИЧКА Андрія Олександровича — штаб-сержанта
КАЗАРІНА Максима Сергійовича — молодшого сержанта
КОВАЛЬЧИКА Андрія Тарасовича — старшого сержанта
ЛЯЛЮКА Вадима Миколайовича (посмертно) — сержанта
МИСЬКА Віталія Леонідовича — старшину
ПАРХОМЧИКА Сергія Миколайовича — солдата
ПЕЧЕНОГО Миколу Миколайовича — солдата
САФРОНОВА Максима Сергійовича — солдата
СЕРБІНА Василя Ігоровича — старшого сержанта
ТАГАНА Володимира Сергійовича — солдата
ХАХВУ Давида Аслановича — сержанта
ЧЕРНЮКА Віктора Миколайовича (посмертно) — солдата
ШАПОВАЛОВА Владислава Ігоровича (посмертно) — солдата
ШЕВЧЕНКА Єгора Миколайовича — старшого сержанта
ЯНДОЛУ Віктора Петровича — капітана
Нагородити медаллю “За врятоване життя”
КОСТЮК Жанну Олександрівну — старшого сержанта.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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