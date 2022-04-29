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Державними нагородами відзначені ще 214 воїнів. 14 – посмертно

29/04/2022 23:51

На сайті президента опублікували черговий указ глави держави про нагородження військовослужбовців ЗС України, які відзначилися у відбитті російського вторгнення.

Автом від 28 квітня відзначені 214 воїнів, чоловіків та жінок. Із них 14 — посмертно.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №284/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

БАБАНІНА Володимира Олександровича — підполковника

ВЕСНІНА Володимира Андрійовича — майора

ГАСПАРЯНА Сергія Сергійовича — підполковника

ЛАВРИНЕНКА Олександра Петровича — полковника

МАДЯРА Юрія Федоровича — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

АВРАМЧУКА Ігоря Миколайовича — старшого лейтенанта

БЄЛЬСКУ Олену Ігорівну — лейтенанта

БИВШУКА Артура Васильовича — лейтенанта

БІЛЬШЕВИЧА Дмитра Вячеславовича — капітана

БОВКУНА Олега Петровича — майора

БОЛЕХАНА Володимира Михайловича — майора

БОЛЄХОВСЬКОГО Андрія Валерійовича — підполковника

БОРЕЙКА Ігоря Петровича — майора

БУГАЙЧУКА В’ячеслава Віталійовича (посмертно) — підполковника

ГЕРУСА Ігоря Павловича — полковника

ГОЛУБКА Максима Геннадійовича — полковника

ГРИГОРЕНКА Євгенія Анатолійовича — майора

ГРИЦЕНКА Антона Олександровича — майора

КВАНЧИАНІ Ельварда Едуардовича — лейтенанта

КОЧМАРІВСЬКОГО Романа Миколайовича — капітана

ЛИЩЕНКА Василя Вікторовича — підполковника

ЛУК’ЯНЧУКА Богдана Васильовича — майора

ОСТАПЕНКА Михайла Юрійовича — капітана

ПАНЗИГУ Ігоря Борисовича — старшого лейтенанта

ПИПКУ Володимира Володимировича — підполковника

САМОЙЛОВА Максима Андрійовича — старшого лейтенанта

ТКАЧУКА Романа Валерійовича — підполковника

ЦВЄТКОВА Сергія Анатолійовича — капітана

ЦИМБАЛІСТОГО Андрія Дмитровича — підполковника

ШУЛЬГУ Максима Івановича — майора

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ГАЛАНЗОВСЬКОГО Павла Костянтиновича — старшого сержанта

ГРУЗДЕНКА Володимира Ярославовича — головного сержанта

КАРПОВА Дмитра Миколайовича — старшого сержанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АЛХІМОВА Андрія Олександровича — молодшого сержанта

БІЛОКУРА Олександра Ігоровича — солдата

БІЛОШКУРЕНКА Михайла Володимировича — головного сержанта

БЛІНОВА Костянтина Вікторовича — молодшого сержанта

БОДУНА Олександра Сергійовича — молодшого сержанта

БОНДАРЯ Олександра Юрійовича — капітана

БРЕЙДУ Олега Євгеновича — солдата

БРИЖАТЕНКА Олексія Вікторовича — солдата

БУРЛАКУ Ігоря Ігоровича — солдата

ВАКУЛУ Олексія Анатолійовича — старшого сержанта

ВАЩЕНКА Данила Ігоровича — солдата

ВЕЛИКОГО Олександра Васильовича (посмертно) — солдата

ВОЙТЕНКА Ярослава Андрійовича — солдата

ГЕЙКА Владислава Петровича — старшого сержанта

ГОНЧАРЕНКА Юрія Вікторовича — солдата

ГОРІНА Олексія Сергійовича — солдата

ДЕЯКА Андрія Івановича — старшого сержанта

ЖУГАНОВА Івана Юрійовича — старшого сержанта

ЗАЙЧЕНКА Юрія Леонідовича — штаб-сержанта

КЛІМЧЕНКА Романа Геннадійовича — підполковника

КЛЮЧНИКОВА Костянтина Володимировича — солдата

КОВАЛЕНКА Віталія Олександровича — солдата

КОВРИЖНИХ Сергія Анатолійовича — старшого сержанта

КОКУРІНА Вадима Володимировича (посмертно) — солдата

КОПАНІШИНА Костянтина Богдановича (посмертно) — молодшого сержанта

КРАВЧЕНКА Євгенія Євгенійовича (посмертно) — старшого сержанта

КРУТЯ Едуарда Ігоровича — солдата

КУЗЬМИЧА Ігоря Романовича — старшого лейтенанта

КУЛІКОВА Олександра Ігоровича — сержанта

ЛАШТАБУ Олександра Валерійовича — майора

ЛУПАНОВА Сергія Валерійовича — солдата

ЛЮБЧИКА Анатолія Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЛЯСКУ Анатолія Миколайовича — майора

МАКАРЕНКА Сергія Івановича — майора

МАЛОГО Антона Ігоровича — головного сержанта

МАНУІЛЬЧИКА Юрія Федоровича — старшого сержанта

МАРЦЕНЮКА Івана Петровича — головного сержанта

МАУЛЯ Ігоря Юрійовича — старшого сержанта

МЕЛЬНИКА Олександра Васильовича — старшого сержанта

МОРУЖЕНКА Вадима Леонідовича (посмертно) — молодшого сержанта

МУДРАКА Євгенія Сергійовича — старшого сержанта

НАГОРНОГО Олексія Ігоровича — солдата

ПАНЧУКА Володимира Володимировича — молодшого сержанта

ПИСАРЕНКА Володимира Сергійовича — старшого сержанта

ПІКУЛУ Кирила Володимировича (посмертно) — старшого сержанта

ПОЛІЩУКА Дмитра Віталійовича — старшого сержанта

ПРОХОЖАЯ Юрія Олександровича — солдата

ПРОХОРЕНКА Івана Васильовича — солдата

РАЙКОВА Анатолія Олександровича — старшого сержанта

РАПІНУ Олександра Григоровича (посмертно) — солдата

РОГОВЕНКА Павла Леонідовича — молодшого сержанта

РОНЖИНА Євгенія Сергійовича — капітана

РУБАНА Сергія Васильовича — старшого сержанта

САЛІНКА Гліба Олександровича — солдата

САМАРА Петра Олеговича — старшого сержанта

СВЄШНІКОВА Ярослава Володимировича — солдата

СЕІТОВА Валерія Олеговича — старшого сержанта

СЕРДЮКА Арсена Ашотовича — солдата

СИТНИКА Григорія Олексійовича — полковника

СИТНИКА Дмитра Олексійовича — майора

СКІБЕНКА Богдана Денисовича — молодшого сержанта

СМУЖАНИЦЮ Юрія Олександровича — старшого сержанта

СОЛЕЦЬКОГО Віталія Олександровича — старшого сержанта

СОРОКУ Василя Романовича — штаб-сержанта

СТЕПАНЕНКА Владислава Валерійовича (посмертно) — солдата

СТРЕЛЬЦОВА Максима Геннадійовича — головного сержанта

ТАРАНА Віталія Васильовича — капітана

ТОДАВЧИЧА Богдана Васильовича — солдата

ТУНА Дмитра Степановича — молодшого сержанта

ТУРКЕВИЧА Валентина Валерійовича — солдата

ТУРОВА Сергія Васильовича — сержанта

УСА Вадима Віталійовича — солдата

УСЕНКА Миколу Олександровича — солдата

ЦИНАЙКА Миколу Івановича — старшого сержанта

ЧЕМЕРИСА Романа Олексійовича — сержанта

ЧУМАКА Вадима Аркадійовича — старшого сержанта

ШАПАРЯ Ернеста Олеговича — молодшого сержанта

ШЕВЧЕНКА Едуарда Васильовича — солдата

ШИЛОВА Григорія Івановича — старшого сержанта

ШИНКАРЕНКА Петра Васильовича — головного сержанта

ШКАРАНА Віктора Борисовича — старшого сержанта

ШПАКА Сергія Вікторовича — молодшого сержанта

ШТУРГУНА В’ячеслава Геннадійовича (посмертно) — старшого сержанта

ЯКОВЛЕВА Артема Сергійовича — старшого сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького

ВАТАМАНЮКА Валерія Валентиновича — підполковника

ГОРДІЄНКА Сергія Григоровича — майора

ЄВСТРАТА Сергія Сергійовича — лейтенанта

ЗАПОРОЖЦЯ Романа Вікторовича — капітана

ЗРОБКА Богдана Степановича — лейтенанта

КАВУ Ярослава Олександровича — капітана

МАНИКА Вадима Павловича — старшого лейтенанта

МАРУЩАКА Ігоря Богдановича — капітана

МИХАЙЛЕНКА Володимира Михайловича — підполковника

ПОЛИВЯНОГО Віктора Віталійовича — полковника

ПОЛІЩУКА Владислава Сергійовича — лейтенанта

ПТАЩЕНКА Віталія Васильовича — полковника

ФЕДОРИШИНА Петра Петровича — лейтенанта

ШЕНДРИКОВА Максима Сергійовича — капітана

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АРТЮХА Владислава Олександровича — старшого сержанта

БАБЕНКА Сергія Ігоровича — лейтенанта

БОНДАРЕНКА Анатолія Віталійовича — старшого сержанта

БОНДАРЦЯ Владислава Володимировича — старшого сержанта

БУТЕНКА Сергія Олександровича — капітана

ВОЖЕЛОВСЬКОГО Олега Сергійовича — штаб-сержанта

ВОЙТКА Миколу Федоровича — старшого сержанта

ВОЛВЕНКА Дениса Юрійовича — старшого сержанта

ВОЛИНЦЯ Тараса Васильовича — майора

ВОСТРІКОВА Анатолія Віталійовича — солдата

ГАЛИЦЬКОГО Миколу Миколайовича — сержанта

ГЕНДЕРА Миколу Ярославовича — старшого лейтенанта

ГОБЕЛЯКА Анатолія Ігоровича — капітана

ГОРБАТЮКА Ярослава Сергійовича — сержанта

ГРОСЯ Олексія Олеговича — старшого лейтенанта

ДАЦЮКА Миколу Сергійовича — старшого лейтенанта

ДВОРНІКА Олександра Івановича — майора

ДУДНИКА Павла Миколайовича — старшого сержанта

ДЯДИКА Дмитра Миколайовича — старшого сержанта

ЗАРЕМБУ Олександра Миколайовича — старшого сержанта

ЗІНІНА Олександра Андрійовича — солдата

ІСАЄВА Ростислава Олександровича — старшого лейтенанта

КАРАБАНОВА Руслана Миколайовича — старшого лейтенанта

КАРАСЬОВА Максима Олександровича — старшого лейтенанта

КОБРИНА Петра Михайловича — солдата

КОМАРА Дмитра Сергійовича — сержанта

КОСІКА Дмитра Вікторовича — солдата

КРИЖАНОВСЬКОГО Віктора Григоровича — старшого сержанта

КУТЯ Віталія Володимировича — старшого лейтенанта

ЛИКОВА Богдана Сергійовича — старшого лейтенанта

ЛІННИКА Володимира Віталійовича — старшого сержанта

ЛУБЯНЕЦЬКОГО Володимира Валерійовича — штаб-сержанта

ЛЮЛЬКУ Сергія Вікторовича — старшого сержанта

МАЙОРАЧУКА Івана Володимировича — сержанта

МАКОВСЬКОГО Віталія Ігоровича — старшого лейтенанта

МАЦІПУРУ Миколу Петровича — старшого сержанта

МИТНИКА Андрія Юрійовича — солдата

МИТЧИКА Сергія Олександровича — старшого лейтенанта

НАЗАРЕНКА Юрія Михайловича — старшого матроса

ОСАДЧУКА Владислава Миколайовича — старшого лейтенанта

ПАНКУЛА Олександра Миколайовича — підполковника

ПАНТЕЛЕЙЧУКА Максима Сергійовича — солдата

ПЛАСТОВЦЯ Віктора Сергійовича — старшого сержанта

ПОПЕНКА Максима Валерійовича — полковника

ПОПЛАВСЬКОГО Костянтина Олександровича — старшого матроса

ПОСТОЯ Євгенія Дмитровича — головного сержанта

РАДІЄВСЬКОГО Гната Вікторовича — старшого сержанта

РИБАЧУКА Віктора Михайловича — майстер-сержанта

РОГОВОГО Романа Сергійовича — старшого сержанта

РУДОМАНА Олександра Сергійовича — старшого сержанта

САВАНЧУКА Олександра Олександровича — солдата

СЕЛЕЗЕНЕВА Ігоря Миколайовича — старшого сержанта

СЯКІНА Дениса Владиславовича — молодшого сержанта

ТЕРЕЩЕНКА Сергія Івановича — солдата

ТЕСЛЮ Дмитра Олександровича — старшого матроса

ТІГІШВІЛІ Сергія Джамбуловича — матроса

ТОРЧИНОВИЧА Назара Михайловича — старшого лейтенанта

УГРИНОВСЬКОГО Романа Ігоровича — солдата

ХАЦЬОЛУ Анатолія Вікторовича — солдата

ЦИМБАЛЯКА Віталія Володимировича — старшого лейтенанта

ШАТРОВСЬКОГО Владислава Олександровича — майора

ШИШКІНА Олександра Івановича — капітана

ЮЗВУ Валерія Сергійовича — сержанта

ЮНГУ Андрія Володимировича — капітана

ЯНКА Дмитра Євгенійовича — капітана

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

АЛІЛУЄНКА Віталія Івановича — головного сержанта

АРТЕМЕНКА Артема Олександровича — старшого сержанта

БАТИЧКА Андрія Олександровича — штаб-сержанта

КАЗАРІНА Максима Сергійовича — молодшого сержанта

КОВАЛЬЧИКА Андрія Тарасовича — старшого сержанта

ЛЯЛЮКА Вадима Миколайовича (посмертно) — сержанта

МИСЬКА Віталія Леонідовича — старшину

ПАРХОМЧИКА Сергія Миколайовича — солдата

ПЕЧЕНОГО Миколу Миколайовича — солдата

САФРОНОВА Максима Сергійовича — солдата

СЕРБІНА Василя Ігоровича — старшого сержанта

ТАГАНА Володимира Сергійовича — солдата

ХАХВУ Давида Аслановича — сержанта

ЧЕРНЮКА Віктора Миколайовича (посмертно) — солдата

ШАПОВАЛОВА Владислава Ігоровича (посмертно) — солдата

ШЕВЧЕНКА Єгора Миколайовича — старшого сержанта

ЯНДОЛУ Віктора Петровича — капітана

Нагородити медаллю “За врятоване життя”

КОСТЮК Жанну Олександрівну — старшого сержанта.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

28 квітня 2022 року
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Редактор:

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