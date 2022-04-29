Державними нагородами відзначені ще 214 воїнів. 14 – посмертно

Уже 27: до Києва повернулися посольства Британії та Нідерландів

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс повернулася до Києва після більш як двох місяців перебування в евакуації. Про це дипломатка повідомила у Twitter у п’ятницю, 29 квітня. “Це...