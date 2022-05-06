У Повітряних силах розповіли, як з’явилася легенда про “Привида Києва”

Українські пілоти, які захищали і захищають українське небо, зробили все можливе, щоб про них вигадували легенди. “Привид Києва”, який захищає столицю з першого дня війни, – це передусім льотчики 40-ї бригади тактичної авіації, яка базується поблизу столиці.

Про це на брифінгу в п’ятницю, 6 травня, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Пілоти зробили все для того, щоб народ створив цей образ. Привид Києва — так охрестили вже п’ятого чи шостого пілота, деяких посмертно… Цей образ українського супергероя вже потрапляє на обкладинки журналів, біг-борди, банківські картки з ним. Це людей надихає, і цей образ – передусім льотчиків 40-ї бригади тактичної авіації, яка дислокується поблизу Києва, виконує завдання передусім із захисту неба столиці, державних об’єктів. І саме військові льотчики є прообразом цього Привида. Ми говоримо так — усі ми Привиди, ми з’являємося там, де ворог нас не чекає, і нехай нас бояться”, – сказав Ігнат.

Він розповів, що в перші дні війни, коли в небі над Києвом, навколо Києва, на Житомирщині, Сумщині точилися шалені бої, ймовірно саме на камери киян потрапили якісь відеокадри. Люди почали писати в соцмережах про месника за Київ, висловлювали припущення, що це одна людина.

“В соцмережах будь-який пост, вдало написаний, може стати вірусним і бути підхопленим. Ми бачили, що люди хочуть бачити таких супергероїв в небі, і цей супергерой за два-три дні набув такого розголосу в соцмережах. Ми трішечки масла у вогонь підлили, написали: подивіться, що виробляє цей хлопець. І цього було достатньо, щоб люди, так би мовити, закохалися в цього супергероя і примножували його здобутки, що вже 40-50 літаків на рахунку цього Привида. Зрозуміло, що це неможливо”, – сказав Ігнат.

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