“Рано гроші витрачати”: в російських військових відбирають виплати за поранення на війні, – СБУ

Російських військових змушують повернути гроші, які ті отримали за легкі поранення під час війни в України.

Про це у понеділок, 16 травня, повідомив пресцентр Служби безпеки України з посиланням на нові перехоплення.

“25 березня пацаньонка в плече поранило, ну, легко, уламками просто трошки. Його відвезли в госпіталь. Через кілька днів виплатили три мільйони (російських рублів, – “Н”). А в квітня, 29 числа, він повернувся сюди назад, уже нормальний, зажив. І в нього ті три мільйони забрали, аргументуючи тим, що поранення легке”, – розповідає загарбник своїй матері.

Тож радить їй передати цю інформацію своєму знайомому є**ану, який також отримав поранення в Україні і вже планує витратити ці гроші.

“Не треба гроші витрачати поки. Тому що після війни будуть розбиватися, піднімати ступінь поранення. І в кого перший чи другий, будуть забирати половину суми, як мінімум”, – говорить окупант.

Як відзначили в СБУ, єдине грошове заохочення, яке залишилося в армії загарбників – виплати за смерть.

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