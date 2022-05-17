Рашисти з жахом очікують на нові поставки іноземної зброї Україні, – СБУ

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Російські загарбники заздрять, що в українських військових є “Байрактари” і з жахом очікують на нові поставки іноземної зброї Збройним силам України.

Про це в вівторок, 17 травня, інформує пресцентр Служби безпеки України з посиланням на нове аудіоперехоплення.

Так, у розмові зі своїм товаришем російський контрактник, який воює на Запоріжжі, бажає для своєї армії таких самих ударних безпілотних літальних апаратів.

“Вони “пташку” запустили, вона літає, все бачить, наводить, і вони х***рять по нас. Працюють вночі. Їхні “пташки” політали, просвітили, координати скинули, а ті нас в**бали нас “Ураганами”, “Смерчами”, – говорить окупант і додає, що в армії РФ “нічого такого й близько немає”.

Він сам насміхається з фрази про “велич” РФ, бо навіть прості квадрокоптери загарбники просять у спонсорів.

Російські військові з жахом слідкують за новинами про нові поставки іноземної зброї на потреби ЗСУ: “Пацани там по новинах читали: поляки Україні поставили чи то 2 000, чи то 200 одиниць танків. Ну, зараз вони будуть оснащувати… Це буде просто жопа”.

“Напевно, ці окупанти ще не читали новин про нові гармати і ленд-ліз. Тож попереду у них багато відкриттів. Не тільки в новинах, але і на полі бою”, – додають в СБУ.

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