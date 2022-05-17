Над Миколаївщиною збили російську крилату ракету

Над Миколаївською областю підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування “Південь” збив російську крилату ракету.
Про це вранці в вівторок, 17 травня, інформує пресслужба Командування ПС ЗСУ.
“Вночі 17 травня у небі над Миколаївщиною підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування «Південь» збив російську крилату ракету, яка була випущена стратегічним бомбардувальником, що атакував Україну з Каспійського напрямку”, – ідеться у повідомленні.
Ракета рухалася у напрямку західних регіонів України.
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