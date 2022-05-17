Держдума РФ хоче заборонити обмін бійців “Азова”

Держдума РФ у середу розгляне проєкт ухвали про заборону обміну так званих “нацистських злочинців”, а Верховний суд РФ 26 травня розгляне визнання українського батальйону “Азов” терористичною організацією.

Про це у вівторок, 17 травня, пише агентство “РИА-Новости”.

Депутати Держдуми підтримали пропозицію голови комітету Держдуми з оборони Андрія Картаполова розглянути в середу проєкт ухвали про “недопущення обміну нацистських злочинців”.

Раніше речник Держдуми В’ячеслав Володін під час пленарного засідання у вівторок заявив, що “нацистські злочинці” не повинні підлягати обміну, і Росія робить все для того, щоб вони постали перед судом.

Він доручив думському комітету з оборони підготувати постанову, яка відображатиме пропозицію про неможливість обміну полонених з батальйону “Азов”.

Водночас Верховний суд Росії 26 травня розгляне справу про визнання українського батальйону “Азов” терористичною організацією, повідомляється на сайті Мін’юсту.

“Мін’юст Росії інформує, що адміністративна справа про визнання українського воєнізованого націоналістичного об’єднання “Азов” (інші використовувані найменування: батальйон “Азов”, полк “Азов”) терористичною організацією та забороною його діяльності на території Російської Федерації призначено до судового розгляду на 26 травня будівлі Верховного суду Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Поранених бійців, яких евакуювали з “Азовсталі”, обміняють на полонених з РФ, – Верещук

Як інформувала “Новинарня“, після опівночі 17 травня Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив заяву під назвою “Гарнізон “Маріуполь” виконав поставлене бойове завдання”.

У ній ідеться про те, що було віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на “Азовсталі”, зберегти життя особового складу. 53 важкопоранених військовослужбовців уже доставлено до медичного закладу у Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки (обидва населені пункти – на окупованій території під контролем т.зв. “ДНР”). Військові з Оленівки ще мають бути обміняні.

“Заходи з порятунку оборонців, які залишаються на території “Азовсталі”, тривають”, – зазначено в повідомленні.

Раніше в понеділок, о 20-й годині, командир полку НГУ “Азов” та гарнізону Маріуполя Денис Прокопенко “Редіс” виступив зі спеціальним зверненням та заявив, що задля збереження життів увесь Маріупольський гарнізон виконує “затверджене рішення вищого військового командування” і сподівається на підтримку українського народу.

“Коли ти виконав поставлену задачу та зберіг максимальну кількість особового складу. Це і є вища планка управління військами. Тим більше, коли твоє рішення затверджене вищим військовим керівництвом”, – сказав Редіс.

Увечері агенція Reuters з посиланням на свідка на місці подій поінформувала, що з “Азовсталі” виїхали близько 10 автобусів з українськими захисниками.

Близько 21-ї години російські телеграм-канали повідомили, що перших важко поранених українських військовослужбовців з “Азовсталі” привезли до ОРДО.

Перед тим близько 16-ї години російське міністерство оборони повідомило про досягнення домовленості з українською стороною щодо вивезення поранених українських військових із заблокованого комбінату “Азовсталь” у Маріуполі на тимчасово окуповану територію Донецької області, в Новоазовськ.

Згідно з цією інформацією, у районі “Азовсталі” запроваджено режим тиші та відкрито гуманітарний коридор. По ньому поранені українські військовослужбовці доставляються до медичного закладу в окупованому Новоазовську (ОРДО).

Читайте також:

“Маріупольський гарнізон виконує рішення командування”: Прокопенко виступив зі зверненням

“Азов” показав відео боїв на “Азовсталі”

“Операції в середньовічних умовах”: як виживає український польовий шпиталь в оточеному Маріуполі

Про цинізм влади, сором втечі й неможливість полону:

захисники Маріуполя дали пресконференцію з оточеної ворогом “Азовсталі”