Артилерія ДШВ і “сухопутки” знищили російську батарею ЗРК “Бук” разом з обслугою. ВІДЕО

Скріншот із відео

Українські військовослужбовці знищили російську батарею зенітних ракетних комплексів “Бук”.

Відео поширила пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у вівторок, 17 травня.

“На відео зафіксовано, як воїни артилеристи 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 4-ї окремої танкової бригади, 27-ї окремої реактивно-артилерійської бригади, фахівці Житомирського військового інститут ім. С.П. Корольова знищують самохідно-зенітний ракетний комплекс “Бук” разом з обслугою. Дуже гарно горять ЗРК ворогів. Видовище на яке можна дивитися вічно”, – йдеться в повідомленні.

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков так прокоментував цю військову операцію:

“ДШВ ЗСУ нагадали гарно, що подавляти ворожу ППО можна і ракетно-артилерійськими ударами, а не лише поєднанням РЕБ і протирадіолокаційних ракет, як це звикли робити США із часів В’єтнаму. Тому дайте нам М270 і М142 і наші бійці прорідять інтегровану ППО ворога настільки, щоб пілотована і безпілотна авіація могла бути більш активно задіяною в ударах в глибині ворожої оборони”, – написав він у своєму телеграм-каналі.

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