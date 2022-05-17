Героями України стали офіцер 92 омбр та льотчик васильківської бригади, який загинув у повітряному бою 24 лютого

Президент Володимир Зеленський надав звання Героїв України двом воїнам. Це офіцер 92-ї чугуївської омбр, яка обороняє Харківщину, Кирило Агасиєв, та загиблий льотчик васильківської бригади ПС ЗСУ В’ячеслав Єрко.
Про це він сказав у зверненні в ніч із 16-го на 17 травня.
“Підписав укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначений 201 військовослужбовець Збройних сил України.
Звання Героя України присвоєно старшому лейтенанту Агасиєву Кирилу Яшару огли – командиру взводу 92-ї окремої механізованої бригади. Та ще підполковнику Єрку Вʼячеславу Володимировичу – командиру авіаційної ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації, посмертно”, – повідомив президент.
Як відомо, В’ячеслав Єрко із 40 брта загинув у перший же день російського вторгнення.
“24 лютого, страшна дата, яка назавжди закарбувалась в пам’яті кожного Українця. Російські окупанти розпочали цинічний наступ на Україну. В’ячеслав Єрко був одним з перших, хто вступив у запеклий повітряний бій з ворожою авіацією. Справжній патріот своєї Батьківщини до останнього боронив рідну Київщину. У тому запеклому бою, спільними зусиллями наших пілотів, було збито п’ять ворожих літаків. Але, на жаль, для В’ячеслава цей бій став останнім”, – ішлося в повідомленні Генштабу ЗСУ.
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