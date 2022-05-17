Home / Війна / Героями України стали офіцер 92 омбр та льотчик васильківської бригади, який загинув у повітряному бою 24 лютого

Героями України стали офіцер 92 омбр та льотчик васильківської бригади, який загинув у повітряному бою 24 лютого

17/05/2022 01:24

Президент Володимир Зеленський надав звання Героїв України двом воїнам. Це офіцер 92-ї чугуївської омбр, яка обороняє Харківщину, Кирило Агасиєв, та загиблий льотчик васильківської бригади ПС ЗСУ В’ячеслав Єрко.

Про це він сказав у зверненні в ніч із 16-го на 17 травня.

“Підписав укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначений 201 військовослужбовець Збройних сил України.

Звання Героя України присвоєно старшому лейтенанту Агасиєву Кирилу Яшару огли – командиру взводу 92-ї окремої механізованої бригади. Та ще підполковнику Єрку Вʼячеславу Володимировичу – командиру авіаційної ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації, посмертно”, – повідомив президент.

Як відомо, В’ячеслав Єрко із 40 брта загинув у перший же день російського вторгнення.

“24 лютого, страшна дата, яка назавжди закарбувалась в пам’яті кожного Українця. Російські окупанти розпочали цинічний  наступ на Україну. В’ячеслав Єрко був одним з перших, хто вступив у запеклий повітряний бій з ворожою авіацією. Справжній патріот своєї Батьківщини до останнього боронив рідну Київщину. У тому запеклому бою, спільними зусиллями наших пілотів, було збито п’ять ворожих літаків. Але, на жаль, для В’ячеслава цей бій став останнім”, – ішлося в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Читайте також:
Маємо надію, що вдасться зберегти життя оборонців Маріуполя, – Зеленський

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Маємо надію, що вдасться зберегти життя оборонців Маріуполя, – Зеленський

Всупереч анонсам, президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 16 травня присвятив полону/обміну українських захисників Маріуполя дуже небагато часу. “Завдяки діям українських військових – Збройних Сил України, розвідки; переговорної групи,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse