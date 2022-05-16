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Уряд Швеції затвердив заявку на вступ до НАТО

16/05/2022 16:56

Уряд Швеції затвердив рішення про те, що країна після десятиліть нейтралітету подасть заявку на членство в Північноатлантичному альянсі.

Про це в понеділок, 16 травня, оголосила прем’єр-міністр країни Магдалена Андерссон, передає SVT.

“Ми залишаємо одну епоху і переходимо до іншої. Ми повідомимо НАТО, що хочемо стати членом Альянсу”, – заявила прем’єр Андерссон на пресконференції.

“У Швеції є багато чого варто захищати, а Швецію найкраще захищати в НАТО”, – сказала вона.

Напередодні заявку на членство в НАТО схвалила правляча соціал-демократична партія Швеції. Майже всі партії в парламенті країни висловили свою підтримку такому рішенню.

Нагадаємо, 15 травня про рішення вступити в НАТО оголосила влада Фінляндії.

Як очікується, Швеція та Фінляндія подадуть заявку на вступ разом (17 травня). Обидві країни зважились змінити свій нейтральний статус після вторгнення РФ в Україну та зростання загрози з боку Росії для інших європейських країн.
Країни НАТО готові якнайшвидше провести ратифікацію заявок на членство від Фінляндії та Швеції.

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