Уряд Швеції затвердив заявку на вступ до НАТО

Уряд Швеції затвердив рішення про те, що країна після десятиліть нейтралітету подасть заявку на членство в Північноатлантичному альянсі.
Про це в понеділок, 16 травня, оголосила прем’єр-міністр країни Магдалена Андерссон, передає SVT.
“Ми залишаємо одну епоху і переходимо до іншої. Ми повідомимо НАТО, що хочемо стати членом Альянсу”, – заявила прем’єр Андерссон на пресконференції.
“У Швеції є багато чого варто захищати, а Швецію найкраще захищати в НАТО”, – сказала вона.
Напередодні заявку на членство в НАТО схвалила правляча соціал-демократична партія Швеції. Майже всі партії в парламенті країни висловили свою підтримку такому рішенню.
Нагадаємо, 15 травня про рішення вступити в НАТО оголосила влада Фінляндії.
Як очікується, Швеція та Фінляндія подадуть заявку на вступ разом (17 травня). Обидві країни зважились змінити свій нейтральний статус після вторгнення РФ в Україну та зростання загрози з боку Росії для інших європейських країн.
Країни НАТО готові якнайшвидше провести ратифікацію заявок на членство від Фінляндії та Швеції.
Читайте також:
Ердоган виступає проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!