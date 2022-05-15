У ГУР порахували кадировських “тіктокерів” на війні в Україні

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У повномасштабному вторгненні в Україну брало участь близько 2,5 тисяч бойовиків із Чеченської Республіки РФ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

“Так звані “кадирівці” почали заходити на територію України в перші дні широкомасштабного військового вторгнення Росії. Основним їхнім завданням було залякування та геноцид українців.

Перебуваючи в другому ешелоні наступу, вони займалися обшуками помешкань, знущаннями із заручників та мирних мешканців, грабунками і розбоєм”, – зазначають у розвідці.

Та коли російські війська почали зазнавати перших масштабних втрат, “кадировцям” наказали залякувати вже своїх: зупиняти підрозділи окупантів, що відступали, і показово розстрілювати тих, хто відмовлявся воювати.

“З ганьбою відкинуті українськими воїнами від Києва та Чернігова, кадировські найманці перемістилися на Луганський та Маріупольський напрямки, де продовжили грабувати та знімати ролики про свої “подвиги” для TikTok”, – констатують розвідники.

“Показово, що, попри вдавані навченість, бойовий дух та оснащення кадировських тіктокерів, навіть поза зоною активних бойових дій, більшість із 2,5 тисячі найманців загинула, ще близько трьохсот отримали поранення та понад шістдесят втекли з України, покинувши зброю та амуніцію”, – зазначили в розвідці.

Нині окупанти з Чечні перемістилися на Луганський та Маріупольський напрямки, де продовжили грабувати та знімати ролики для мережі TikTok.

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