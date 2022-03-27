У захопленні Маріуполя бере участь чеченський організатор убивства Нємцова, – ЗМІ

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В окупації Маріуполя російськими військами бере участь чеченський найманець, якого вважають організатором вбивства опозиційного політика Бориса Нємцова.

Про це 27 березня повідомило російське видання “Медіазона“.

Напередодні прокремлівський глава Чечні Рамзан Кадиров виклав у телеграмі відео про участь так званих “кадировців” у боях в місті Маріуполь на Донеччині, на якому присутній фігурант справи про вбивство Нємцова, колишній офіцер чеченського батальйону “Север” національної гвардії із системи МВС Росії Руслан Геремєєв.

За словами Кадирова, Геремєєв керує “його підрозділом”, який “за допомогою всесильного Аллаха (…) захопив адміністративний центр” Маріуполя.

На відео Геремєєв на тлі розбитої адмінбудівлі, на якій висить чеченський прапор із зображенням Кадирова-старшого, промовляє молитву в оточенні чеченських бійців, після чого проголошує промову зі словами “Ахмат сила!” Один із найманців дає автоматну чергу в небо.

Як пише “Медіазона”, адвокат сім’ї Нємцова Вадим Прохоров називав Геремєєва справжнім організатором убивства політика, хоча Слідчий комітет РФ оголосив у розшук як підозрюваного в організації вбивства лише його особистого водія Руслана Мухудінова.

Самого Геремєєва у справі про вбивство Нємцова не допитували: слідчий говорив у суді, що стукав у двері будинку Геремеєвих, але ніхто не відчинив.

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