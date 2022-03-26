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У Маріуполі – бої в центрі міста, окупанти почали “зачистки” західної частини

26/03/2022 13:57

У Маріуполі тривають вуличні бої в центральних районах. Інформацію про це підтверджує Генеральний штаб ЗСУ.

Також відомо, що російські окупанти почали “зачистки” в західній частині міста.

“На Донецькому напрямку противник (…) продовжував спроби штурму міста Маріуполь, наносив авіаційні удари та здійснював артилерійські обстріли по об’єктах цивільної та військової інфраструктури. Намагався здійснити просування з метою зайняття центральної частини міста”, – ідеться у зведенні ГШ станом на 12-ту годину суботи, 26 березня.

В західній частині міста, яка вже перебуває під контролем окупантів, почалися зачистки. Про це інформує місцевий сайт 0629 з посиланням на мешканців Маріуполя.

“Росіяни почали ходити по квартирах будинків, що вціліли, проводять перепис населення. Коли ніхто не відчиняє, вони просто ламають двері. Проводять обшуки. Питають у місцевих, хто тут “нацисти”, хто служив в ЗСУ, хто за Україні, де живуть їхні батьки і таке інше”, – йдеться в інформації.

Пресслужба полку НГУ “Азов”, який обороняє місто, ще 24 березня сповіщала, що “путінські ординці захопили храм Покрова Божої Матері (РПЦвУ) в Маріуполі та ведуть з вікон церковної установи вогонь”.

“Окупанти не по-православному ставляться навіть до святинь Московського патріархату”, – ішлося в повідомленні.

Як відомо, храм Покрови Божої Матері Московського патріархату, який вражає своїми розмірами, розташований у центрі Маріуполя – він стоїть на одній із найвищих точок міста. У радіусі кількох сотень метрів від нього – розбомблена будівля драмтеатру, стара водонапірна вежа – ще один символ міста, міська рада.

Про взяття будівлі міськради Маріуполя російські окупанти заявляли також 24 березня.

Напередодні стало відомо, що мер Маріуполя Вадим Бойченко виїхав із блокадного міста, оскільки там немає зв’язку, але він перебуває в контакті з владою і військовими для порятунку цивільних мешканців.

Бійці полку НГУ “Азов”, морські піхотинці ЗСУ та інші воїни сил оборони продовжують бойові дії в інших районах міста, завдаючи ворогу великих втрат.
Зокрема, 25 березня пресслужба “Азова” показала трупи знищених росіян на вулицях.

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Україна

У Маріуполі – бої в центрі міста, окупанти почали “зачистки” західної частини

У Маріуполі тривають вуличні бої в центральних районах. Інформацію про це підтверджує Генеральний штаб ЗСУ. Також відомо, що російські окупанти почали “зачистки” в західній частині міста. “На Донецькому напрямку...

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