“Ідіоти”: росіяни знову лізуть із переправою через Сіверський Донець

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що, попри низку розгромів від ЗСУ, російські війська знову готуються переправлятися через річку Сіверський Донець у районі селища Білогорівка.

Про це він написав у Telegram ввечері в суботу, 14 травня.

“Рашисти готуються знову переправлятися через річку Сіверський Донець у Білогорівці… Ідіоти… Деякі ідіоти зрозуміли, чому їх туди посилають, і цілий батальйон відмовився йти в атаку, але скоро підтягнеться “свіжачок”, – розповів Гайдай.

За його даними, “2,5 тисячі одиниць важкої техніки вже йдуть в наш бік з раніше окупованих територій. Чекаємо чергову “підводну” серію у Білогорівці”.

Голова області додав, що в області готуються до двох великих наступів росіян на Сєвєродонецьк та прориву на трасу Лисичанськ-Бахмут з боку Попасної й Білогорівки.

Як відомо, на переправах через Сіверський Донець росіян громили вже кілька разів, а також зачищали на іншому березі вже після форсування ними річки.

Водночас Гайдай розповів про важкі умови для населення фронтової області під обстрілами: “Луганщина не живе, а виживає. Комунікацій немає. Люди не виходять з укриттів. Дізнатися, чи живі люди, родичі не можуть, мобільний зв‘язок відсутній. Це наша реальність. Тримає на плаву гуманітарка, вода, яку привозять ДСНС та віра в ЗСУ!”

Також голова ОВА повідомив, що 14 травня вдалося поновити евакуацію цивільних – у суботу вивезли 25 людей із Сєвєродонецька та Врубівки.

Читайте також:

У 80-й бригаді розповіли, як дев’ять разів нищили понтонну переправу окупантів через Сіверський Донець