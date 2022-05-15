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“Ідіоти”: росіяни знову лізуть із переправою через Сіверський Донець

15/05/2022 00:34

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що, попри низку розгромів від ЗСУ, російські війська знову готуються переправлятися через річку Сіверський Донець у районі селища Білогорівка.

Про це він написав у Telegram ввечері в суботу, 14 травня.

“Рашисти готуються знову переправлятися через річку Сіверський Донець у Білогорівці… Ідіоти… Деякі ідіоти зрозуміли, чому їх туди посилають, і цілий батальйон відмовився йти в атаку, але скоро підтягнеться “свіжачок”, – розповів Гайдай.

За його даними, “2,5 тисячі одиниць важкої техніки вже йдуть в наш бік з раніше окупованих територій. Чекаємо чергову “підводну” серію у Білогорівці”.

Голова області додав, що в області готуються до двох великих наступів росіян на Сєвєродонецьк та прориву на трасу Лисичанськ-Бахмут з боку Попасної й Білогорівки.

Як відомо, на переправах через Сіверський Донець росіян громили вже кілька разів, а також зачищали на іншому березі вже після форсування ними річки.

Водночас Гайдай розповів про важкі умови для населення фронтової області під обстрілами: “Луганщина не живе, а виживає. Комунікацій немає. Люди не виходять з укриттів. Дізнатися, чи живі люди, родичі не можуть, мобільний зв‘язок відсутній. Це наша реальність. Тримає на плаву гуманітарка, вода, яку привозять ДСНС та віра в ЗСУ!”

Також голова ОВА повідомив, що 14 травня вдалося поновити евакуацію цивільних – у суботу вивезли 25 людей із Сєвєродонецька та Врубівки.

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