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Війська РФ готуються до наступу на Сєверодонецьк, Соледар і Бахмут, – ГШ

14/05/2022 19:54

Російські війська перегруповуються на трьох напрямках, за підтримки авіації й артилерії штурмують лінію зіткнення на Донеччині та зосереджують основні зусилля на підготовці до наступу в напрямку Сєверодонецька, Соледара і Бахмута.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00 суботи, 14 травня.

“Противник продовжує ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Агресор здійснює вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ. Найбільша активність окупантів зберігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Донецькому напрямку угруповання противника зосереджує основні зусилля на підготовці до наступальних дій у напрямках населених пунктів Сєверодонецьк, Соледар та Бахмут, здійснює поповнення запасів та перегрупування підрозділів. На зазначеному напрямку переміщено до двох батальйонних тактичних груп. Ворог проводить штурмові дії уздовж лінії зіткнення за підтримки авіації та артилерії. Має частковий успіх в районі Авдіївки“, – зазначають у Генштабі.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка змін не зазнала, противник активних дій не проводив.

Водночас на території Гомельської області Білорусі зафіксовано роботи з розмінування місцевості в районах колишнього базування підрозділів РФ.

На Харківському напрямку загарбники основні зусилля зосередили на утриманні зайнятих позицій, контролі маршрутів постачання по автошляхах на північ та схід від Харкова, а також недопущенні просування українських військ у напрямку державного кордону.

На Словʼянському напрямку триває перегрупування російських підрозділів, створення запасів матеріально-технічних засобів.

На Лиманському та Сєвєродонецькому напрямках противник проводить перегрупування військ. Відзначено посилення угруповання силами до батальйонної тактичної групи в районі залізничної станції “Новий Айдар”.

У Маріуполі ворог продовжує блокування українських підрозділів у районі заводу “Азовсталь”, завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів, проводить штурмові дії.

На Запорізькому напрямку противник зосередив основні зусилля на артилерійських обстрілах позицій ЗСУ.

На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Агресор зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, поповненні боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, інженерному облаштуванні позицій, здійснює артилерійські обстріли позицій українських військ.

Також ворог і надалі намагається наростити військову присутність на острові Зміїний й посилює систему протиповітряної оборони, поки кораблі Чорноморського флоту РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів виконують завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки й вогневої підтримки на приморському напрямку.

Окрім того, як укотре нагадують у Генштабі, залишається загроза завдання рашистами ракетно-бомбових ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.

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