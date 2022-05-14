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В Україні випустили гральні карти з російськими воєнними злочинцями. Залужний схвалив

14/05/2022 12:13

Волонтери розвідувальної спільноти InformNapalm та військове керівництво України випустили дві колоди карт з російськими воєнними злочинцями, політиками та пропагандистами.

Про це в п’ятницю, 13 травня, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у фейсбуці.

“Рівно 20 років тому, у 2002 році, Центральне командування армії США випустило список розшукуваних воєнних злочинців у вигляді колоди карт, граючи в які військові США запам’ятовували свої цілі.

У 2022 році волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm продовжили цю традицію та за підтримки військового керівництва України, зокрема, і моєї, випустили дві колоди карт воєнних злочинців РФ та російських політиків і пропагандистів.

Тож, спільними зусиллями військових та волонтерів, зусиллями всіх людей доброї волі світу карта рашизму буде неодмінно битою, як на полі бою, так і в інформаційній площині”, – наголосив Залужний.

У спільноті InformNapalm зазначили, що “перша – для використання виключно серед військових, яка має здебільшого військові цілі, а друга – це колода для цивільного використання, персонажами якої є політики та пропагандисти РФ”.

“Друга колода більш публічна і має більш психологічний ефект, наприклад, в ній “шістками” вказані маріонеткові ватажки “ЛНР” і “ДНР”, та інші колаборанти типу Анатолія Шарія, чирвовою “десяткою” став Ілля Кива, валетом – Рамзан Кадиров (головний гон-дон Путіна по Чеченській Республіці), бубнова дама – Ольга Скабєєва, а чирвова – Володимир Соловйов.

В непублічну військову колоду карт входять російські офіцери, деякі генерали та полковники, включаючи командира 64 омсбр ЗС РФ, яка скоювала воєнні злочини у Бучі і якого виявили шляхом OSINT, ідентифікували та зробили відомим і підсанкційним саме волонтери InformNapalm”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, колоду карт “Бий падлюку” з бойовиками і сепаратистами “ДНР/ЛНР” українські волонтери випустили 2017 року, і вона виявилася дуже дієвою.

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