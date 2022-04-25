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Росія заявила про затримання “неонацистів”, які готували вбивство пропагандиста Соловйова

25/04/2022 15:34

Президент РФ Володимир Путін, а потім і ФСБ РФ заявили про затримання “неонацистів, які готували вбивство” відомого російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Про це в понеділок, 25 квітня, повідомляє РИА “Новости”.

“ФСБ спільно з СК затримано групу членів забороненої в Росії неонацистської терористичної організації “National Socialism/White Power”* (“Націонал-соціалізм/Біла сила, влада”*) — громадян Росії, які планували за завданням Служби безпеки України вбивство громадського діяча, відомого журналіста Володимира Соловйова”, – йдеться у повідомленні пресслужби ФСБ.

За твердженням російських силовиків, під час обшуків у затриманих “вилучили саморобну вибухівку, вісім “коктейлів Молотова”, шість пістолетів Макарова, обріз мисливської рушниці, гранату РГД-5, понад тисячу патронів різного калібру, наркотики групи, націоналістичну літературу та атрибутику”.

“Члени злочинної групи дають свідчення про підготовку вбивства Соловйова, після якого вони планували втекти за кордоном”, – заявили у ФСБ.

Повідомляється, що головне слідче управління СК РФ порушило кримінальну справу.

Про “запобігання замаху на відомого російського журналіста” заявив і Путін на розширеній колегії Генеральної прокуратури РФ.

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