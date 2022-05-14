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Нова президентка Угорщини: Ми засуджуємо агресію Путіна й підтримуємо вступ України в ЄС

14/05/2022 19:28

Нова президентка Угорщини Каталін Новак засудила воєнну “агресію Путіна” проти України і заявила, що її країна “на боці безневинних жертв та правди”.

Про це Новак сказала під час церемонії інавгурації в суботу, 14 травня, з посиланням на telex повідомляє “Європейська правда“.

“Захмарене небо кидає тінь на життя – це війна. Це не віртуальна реальність відеогри, це не  Photoshop, не фільм про війну, це та сама кривава реальність… Реальний плач дітей, гуркіт танків, тріск гармат…” – сказала новообрана глава держави.

Вона перерахувала 10 пунктів, у яких виклала ставлення Угорщини до війни Росії проти України:

  • Ми засуджуємо путінську агресію, збройний напад на суверенну державу.
  • Ми назавжди кажемо “ні” всім зусиллям щодо відновлення Радянського Союзу.
  • Ми, угорці, хочемо миру тут і в сусідніх країнах, ми хочемо миру, а не війни.
  • Ми вимагаємо розслідування та покарання за воєнні злочини.
  • Ми не нейтральні, ми на боці безневинних жертв та правди. Ми виконуємо свої зобов’язання в ЄС та НАТО, та якщо угорські інтереси бажають цього, ми скажемо “ні”.
  • Ми ні в якому разі не готові відмовитися від нашого суверенітету, за який багато разів боролися, і ми постійно розвиваємо наші сили оборони.
  • Ми підтримуємо вступ України в ЄС.
  • Ми готові жертвувати заради миру і не перешкоджатимемо зусиллям наших союзників, але ми не погодимося на рішення, які вимагатимуть від угорців більших жертв, ніж шкода. завдана російському агресору.
  • Ми готові бути посередником між сторонами у війні.
  • Ми наполягаємо на забезпеченні прав угорців, які мешкають в Україні.

44-річна Новак – перша жінка-президент в історії Угорщини. Окрім того, наразі вона є наймолодшим президентом з усіх держав Євросоюзу.

Нова очільниця Угорщини замінила на посаді 63-річного Яноша Адера, який 9 травня завершив другу президентську каденцію.

Каталіна Новак обіймала посаду заступника лідера “Фідес” Віктора Орбана і була міністром у справах сім’ї, яка відповідала за програму економічної підтримки середнього класу, включаючи субсидії на житло, державні кредити на житло та зниження податків.

У грудні в інтерв’ю новинному сайту index.hu Новак відкинула звинувачення, що стане інструментом розширення влади Орбана.

“Ті, хто кажуть, що я буду просто маріонеткою на цій посаді, принижують не мене особисто, а жінок загалом. Вони не можуть вважати, що жінка може бути суверенним державним службовцем, здатним приймати самостійні рішення”, – наголосила тоді депутатка.

Президента в Угорщині обирає парламент. Попри статус глави держави, ця посада є переважно церемоніальною.

Під час голосування, що відбулося 10 березня, Новак підтримали 137 депутатів, тоді як кандидат від опозиції Пітер Рона отримав 51 голос.

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