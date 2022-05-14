Нова президентка Угорщини: Ми засуджуємо агресію Путіна й підтримуємо вступ України в ЄС

Каталіна Новак на церемонії інавгурації, 14 травня 2022 року

Нова президентка Угорщини Каталін Новак засудила воєнну “агресію Путіна” проти України і заявила, що її країна “на боці безневинних жертв та правди”.

Про це Новак сказала під час церемонії інавгурації в суботу, 14 травня, з посиланням на telex повідомляє “Європейська правда“.

“Захмарене небо кидає тінь на життя – це війна. Це не віртуальна реальність відеогри, це не Photoshop, не фільм про війну, це та сама кривава реальність… Реальний плач дітей, гуркіт танків, тріск гармат…” – сказала новообрана глава держави.

Вона перерахувала 10 пунктів, у яких виклала ставлення Угорщини до війни Росії проти України:

Ми засуджуємо путінську агресію , збройний напад на суверенну державу.

, збройний напад на суверенну державу. Ми назавжди кажемо “ні” всім зусиллям щодо відновлення Радянського Союзу.

всім зусиллям щодо відновлення Радянського Союзу. Ми, угорці, хочемо миру тут і в сусідніх країнах, ми хочемо миру, а не війни.

Ми вимагаємо розслідування та покарання за воєнні злочини.

Ми не нейтральні, ми на боці безневинних жертв та правди. Ми виконуємо свої зобов’язання в ЄС та НАТО, та якщо угорські інтереси бажають цього, ми скажемо “ні” .

. Ми ні в якому разі не готові відмовитися від нашого суверенітету, за який багато разів боролися, і ми постійно розвиваємо наші сили оборони.

Ми підтримуємо вступ України в ЄС .

. Ми готові жертвувати заради миру і не перешкоджатимемо зусиллям наших союзників, але ми не погодимося на рішення, які вимагатимуть від угорців більших жертв, ніж шкода. завдана російському агресору.

на рішення, які вимагатимуть від угорців більших жертв, ніж шкода. завдана російському агресору. Ми готові бути посередником між сторонами у війні.

між сторонами у війні. Ми наполягаємо на забезпеченні прав угорців, які мешкають в Україні.

44-річна Новак – перша жінка-президент в історії Угорщини. Окрім того, наразі вона є наймолодшим президентом з усіх держав Євросоюзу.

Нова очільниця Угорщини замінила на посаді 63-річного Яноша Адера, який 9 травня завершив другу президентську каденцію.

Каталіна Новак обіймала посаду заступника лідера “Фідес” Віктора Орбана і була міністром у справах сім’ї, яка відповідала за програму економічної підтримки середнього класу, включаючи субсидії на житло, державні кредити на житло та зниження податків.

У грудні в інтерв’ю новинному сайту index.hu Новак відкинула звинувачення, що стане інструментом розширення влади Орбана. “Ті, хто кажуть, що я буду просто маріонеткою на цій посаді, принижують не мене особисто, а жінок загалом. Вони не можуть вважати, що жінка може бути суверенним державним службовцем, здатним приймати самостійні рішення”, – наголосила тоді депутатка.

Президента в Угорщині обирає парламент. Попри статус глави держави, ця посада є переважно церемоніальною.

Під час голосування, що відбулося 10 березня, Новак підтримали 137 депутатів, тоді як кандидат від опозиції Пітер Рона отримав 51 голос.

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