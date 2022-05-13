Росіяни насильно вивозять мешканців Попасної в ОРЛО

Російські окупаційні війська під дулами автоматів вивозять мешканців захопленого міста Попасна Луганської області до непідконтрольних Україні Первомайська і Стаханова.
Про це у п’ятницю, 13 травня, повідомив начальник Попаснянської районної військової адміністрації Микола Ханатов в ефірі телемарафону, якого цитує “Укрінформ”
“Станом на 8 травня (коли до міста зайшли російські окупанти – ред.) у Попасній залишалося 1,5 тисячі людей. Всі, хто хотів вчасно виїхати з Попасної, мали таку можливість. Зараз окупант приїжджає в укриття, наставляє дуло автомата і забирає наших попаснян у Первомайськ і Стаханов, які вже 8 років окуповані”, – йдеться в повідомленні.
Насильна депортація – звичайна практика росіян на окупованих територій. Вони вивозять людей не лише в ОРДЛО, а й Росії, в тому числі й до найдальших куточків країни.
Наприклад, росіяни доставили 308 депортованих маріупольців, 90 з яких – діти, до Владивостока. Це понад 9,5 тисяч кілометрів.
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