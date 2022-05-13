РФ використовує в Україні надзвукові ракети типу Х-22, бо її авіація зазнає втрат, – Залужний

Причиною переходу російських окупантів до тактики масованого використання надзвукових протикорабельних крилатих ракет є відмова від застосування авіації, яка зазнає втрат.
Про це в п’ятницю, 13 травня, заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
За його словами, щоденно ворог випускає від 10 до 14 крилатих ракет по об’єктах цивільної інфраструктури.
Ці дані Залужний озвучив під час телефонної розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
“Останнім часом Росія вдається до тактики масованого використання надзвукових протикорабельних крилатих ракет типу Х-22 по зазначених об’єктах. Так, минулої доби по Кременчуцькому нафтопереробному заводу противник застосував 12 крилатих ракет, дві з яких вдалося збити з ПЗРК “Стінгер”. Однією з причин переходу противником до цієї тактики є відмова від застосування авіації, яка несе великі втрати”, – написав Залужний.
Під час телефонної розмови генерал Міллі також запитав, що для Залужного означає перемога.
“Це насправді важливе питання. Для мене перемога – це знищення ворога, який знаходиться на нашій землі, і звільнення всіх захоплених ним територій”, – написав Головнокомандувач ЗСУ.
Також він поінформував генерала Міллі про оперативну обстановку, яка, за його словами, залишається складною. “Однак наш настрій бойовий, і ми націлені лише на Перемогу”, – наголосив Залужний.
Головнокомандувач ЗСУ висловив вдячність народу та уряду США за надану допомогу. “Ми ведемо суворий облік та контроль за використанням наданих матеріальних засобів. Ми готові поділитися всіма матеріалами з Посольством Сполучених Штатів, щойно воно повернеться до України”, – наголосив Залужний.
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