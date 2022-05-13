Home / Війна / Глава Пентагону і міністр оборони РФ поговорили вперше від початку війни в Україні

Глава Пентагону і міністр оборони РФ поговорили вперше від початку війни в Україні

13/05/2022 18:55

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін провів переговори із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Глави оборонних відомств мали розмову вперше від початку широкомасштабної війни Росії проти України.

Це була перша розмова Остіна з Шойгу з 18 лютого, йдеться в заяві офіційного представника Пентагону Джона Кірбі.

“13 травня міністр оборони Ллойд Дж. Остін III вперше з 18 лютого провів розмову з міністром оборони Росії Сергеєм Шойгу”, – йдеться у заяві Кірбі.

Наголошується, що під час розмови Остін закликав Шойгу до негайного припинення вогню в Україні та “наголосив на важливості збереження ліній зв’язку”.

У російському Міноборони, своєю чергою, повідомляють, що “обговорено актуальні питання міжнародної безпеки, включаючи ситуацію в Україні”.

Там наголошують, що “розмова відбулася з ініціативи американської сторони”.

Минулого місяця Остін заявив, що Вашингтон хоче “побачити Росію ослабленою до такої міри, що вона не зможе робити те, що робила під час вторгнення в Україну”.

Читайте також:
Шойгу вперше за понад два тижні з’явився публіці і назвав нову головну мету “спецоперації” в Україні

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Місця масових поховань навколо Маріуполя все збільшуються, – “Схеми”

Місця масових поховань біля Маріуполя Донецької області продовжують збільшуватись. Про це в п’ятницю, 12 травня, повідомляє проєкт “Схеми” (“Радіо Свобода”). Найбільші зміни супутник Planet Labs зафіксував у травні у...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse