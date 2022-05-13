Глава Пентагону і міністр оборони РФ поговорили вперше від початку війни в Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін провів переговори із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Глави оборонних відомств мали розмову вперше від початку широкомасштабної війни Росії проти України.

Це була перша розмова Остіна з Шойгу з 18 лютого, йдеться в заяві офіційного представника Пентагону Джона Кірбі.

“13 травня міністр оборони Ллойд Дж. Остін III вперше з 18 лютого провів розмову з міністром оборони Росії Сергеєм Шойгу”, – йдеться у заяві Кірбі.

Наголошується, що під час розмови Остін закликав Шойгу до негайного припинення вогню в Україні та “наголосив на важливості збереження ліній зв’язку”.

У російському Міноборони, своєю чергою, повідомляють, що “обговорено актуальні питання міжнародної безпеки, включаючи ситуацію в Україні”.

Там наголошують, що “розмова відбулася з ініціативи американської сторони”.

Минулого місяця Остін заявив, що Вашингтон хоче “побачити Росію ослабленою до такої міри, що вона не зможе робити те, що робила під час вторгнення в Україну”. Читайте також:

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