СБУ запобігла теракту в Запоріжжі. ВІДЕО

Служба безпеки України запобігла теракту в Запоріжжі та затримала громадянина, що планував його здійснити.

Про це в четвер, 12 травня, інформує пресцентр СБУ.

Зловмисник хотів посіяти хаос та паніку в Запоріжжі, для чого спланував злочин на об’єкті масового скупчення людей у центрі міста.

“Вибуховий пристрій чоловік виготовив сам і замаскував його під милицю, у її порожнину вмонтував піропатрон, вибухову речовину, а для посилення ефекту ураження начинив вибухівку елементами вражальної дії: цвяхами та болтами”, – йдеться в повідомленні.

За два дні до запланованої дати теракту зловмисник, мешканець Дніпра, прибув у Запоріжжя із західного регіону.

СБУ вдалося розкрити злочинні наміри чоловіка та спрацювати на випередження. Зловмисник був затриманий у підпільному помешканні, вибухівка – знешкоджена.

Слідчо-оперативні дії тривають, затриманий дає покази.

Відпрацьовується версія причетності російських спецслужб до підготовки злочину.

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