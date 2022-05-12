СБУ запобігла теракту в Запоріжжі. ВІДЕО

Служба безпеки України запобігла теракту в Запоріжжі та затримала громадянина, що планував його здійснити.
Про це в четвер, 12 травня, інформує пресцентр СБУ.
Зловмисник хотів посіяти хаос та паніку в Запоріжжі, для чого спланував злочин на об’єкті масового скупчення людей у центрі міста.
“Вибуховий пристрій чоловік виготовив сам і замаскував його під милицю, у її порожнину вмонтував піропатрон, вибухову речовину, а для посилення ефекту ураження начинив вибухівку елементами вражальної дії: цвяхами та болтами”, – йдеться в повідомленні.
За два дні до запланованої дати теракту зловмисник, мешканець Дніпра, прибув у Запоріжжя із західного регіону.
СБУ вдалося розкрити злочинні наміри чоловіка та спрацювати на випередження. Зловмисник був затриманий у підпільному помешканні, вибухівка – знешкоджена.
Слідчо-оперативні дії тривають, затриманий дає покази.
Відпрацьовується версія причетності російських спецслужб до підготовки злочину.
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