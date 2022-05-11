Над Запоріжжям ЗСУ знищили ворожу ракету, зазнав руйнувань об’єкт інфраструктури

Про це в середу, 11 травня, повідомила пресслужба Запорізької ОВА.
“Сьогодні вранці ворог поцілив у Запоріжжя. Вдало відпрацювала наша ППО Сил оборони Запорізької області. Ракета розірвалася над інфраструктурним об’єктом в населеному пункті біля обласного центру”, – йдеться в дописі.
Об’єкт зазнав важких руйнувань. За попередньою інформацією постраждалих немає.
Подробиці обіцяють оприлюднити згодом.
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