Кількість біженців з України перевищила 6 мільйонів, – ООН

Агентство ООН у справах біженців повідомило у четвер, що кількість людей, які втекли з України, рятуючись від війни Росії, перевищило 6 мільйонів людей, що є найсерйознішою кризою з біженцями в Європі з часів закінчення Другої світової війни.
Про це в четвер, 12 травня, повідомило агентство Reuters.
Згідно з останнім звітом Міжнародної організації з міграції (МОМ), вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого, викликало масове переміщення людей, у тому числі понад 8 мільйонів українців перемістилися усередині країни.
Дані ООН показали, що 6,03 мільйона людей залишили Україну станом на середу.
Більшість біженців потрапили до Європейського Союзу через прикордонні пункти у Польщі, Словаччині, Угорщині та Румунії, де добровольці та уряди намагалися допомогти їм знайти житло та надати підтримку.
Кордон з Польщею перетнули понад 3,3 мільйона людей, переважно жінки та діти.
За оцінками уряду Польщі, близько половини з них можуть залишитися в країні на триваліший термін, що створює проблеми для ринку житла, шкіл та систем охорони здоров’я.
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