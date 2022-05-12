Через санкції Росія використовує чіпи з холодильників у військовій техніці, – міністерка США

міністерка торгівлі США Джина Раймондо

Введені США санкції змушують Російську Федерацію використовувати комп’ютерні чіпи від посудомийних машин та холодильників у деякій військовій техніці.

Про це заявила міністерка торгівлі США Джина Раймондо, передає The Washington Post у четвер, 12 травня.

“У нас є повідомлення від українців, що коли вони знаходять російську військову техніку на землі, вона заповнена напівпровідниками, які вони дістали з посудомийних машин та холодильників”, – сказала вона.

Напередодні Раймондо виступила на слуханнях у Сенаті, наголосивши, що нещодавно вона зустрічалася з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Експорт технологій із США до Росії скоротився майже на 70% від часу введення санкцій наприкінці лютого, за словами Раймондо. Її департамент курує експортний контроль, що становить більшу частину пакету санкцій. Три десятки інших країн ухвалили аналогічні заборони на експорт, які також поширюються на Білорусь.

Зазначається, що історія про напівпровідники отримана від українських офіційних осіб, які розповіли, що коли розкривалися захоплені російські танки, було виявлено деталі холодильників та комерційного та промислового обладнання, які, мабуть, замінюють інші недоступні компоненти.

У своєму виступі в Сенаті Раймондо також вказала на нещодавні повідомлення про те, що два російські виробники танків були змушені призупинити виробництво через нестачу компонентів.

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