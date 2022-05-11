ППО збила російську ракету над Одещиною

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Сили протиповітряної оборони України збили російську крилату ракету над Одеською областю. Про це повідомляє міськрада Одеси з посиланням на оперативне командування “Південь” у середу, 11 травня. “По Одеській області завдано чергового ракетного удару. З ворожого літака випущена крилата ракета, яка над морем влучно збита силами ППО”, – йдеться у повідомленні. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук