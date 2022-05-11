ППО збила російську ракету над Одещиною

Сили протиповітряної оборони України збили російську крилату ракету над Одеською областю.
Про це повідомляє міськрада Одеси з посиланням на оперативне командування “Південь” у середу, 11 травня.
“По Одеській області завдано чергового ракетного удару. З ворожого літака випущена крилата ракета, яка над морем влучно збита силами ППО”, – йдеться у повідомленні.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 77 – 11.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!