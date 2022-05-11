Кремль зреагував на ідею щодо приєднання Херсонщини до РФ

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що приєднання окупованої Херсонської області має відбутися “легітимно, як це було з Кримом”.
Про це у середу, 11 травня, пише російське агенство РИА Новости“.
“Безумовно, бути чи не бути такому зверненню (про приєднання регіону до Росії), мають вирішувати жителі Херсонської області – це перше. І визначати свою долю теж мають жителі області. Звичайно, це питання має бути чітко і ретельно вивірене та оцінене юристами та правовиками, тому що, звичайно, подібні доленосні рішення повинні мати абсолютно чітке юридичне підґрунтя, бути абсолютно легітимними, як це було з Кримом”, – сказав речник Путіна.
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