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Вкрадене в Україні зерно росіяни вивозять в РФ, Крим та Сирію, – розвідка

10/05/2022 15:09

Продовжується вивезення окупантами викраденого в Україні продовольства на територію РФ та окупованого Криму. Нині частина вкраденого урожаю перебуває в Середземному морі.

Про це повідомляє у вівторок, 10 травня, Головне управління розвідки Міноборони.

В Пологах Запорізької області зерно та насіння соняшника, які знаходяться в сховищах, готують до транспортування у РФ. З Енергодару в напрямку Кам’янки під охороною військових виїхала колона російських КАМАЗів та DAF, завантажених зерном. Кінцевий пункт призначення колони – окупований Крим.

В селі Волохів Яр Харківської області колабораціоністи допомагають окупантам вивозити зерно з ангарів. Зерновози відправляються до російського кордону.

1500 тонн зернових вивезено зерновозами (Кримзернотранс) з Малої Лепетихи Херсонської області до окупованого Криму.

Є інформація, що окрім зерна окупанти вивозять в Крим великі об’єми викрадених в Україні овочів – буряк, картопля, капуста.

Наразі відомо, що значна частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажних суднах під російським прапором в акваторії Середземного моря. Найбільш вірогідна країна призначення вантажу – Сирія. Звідти контрабандою зерно може постачатись до інших країн Близького Сходу.

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