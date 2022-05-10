Чехія замінила Росію у Раді ООН з прав людини

Чехія увійшла до Ради ООН з прав людини після того, як Росію виключили із Ради через військову агресію проти України.
Про це йдеться у повідомленні Ради ООН у Twitter у вівторок, 10 травня.
“Генеральна Асамблея ООН обрала Чеську Республіку на місце у Раді з прав людини, яку Росія звільнила у квітні 2022 року”, – йдеться у повідомленні.
В МЗС Чехії зазначили, що скористаються цією можливістю для просування і захисту прав людини.
Great news! Czechia has been elected to the @UN_HRC!
On the Council, we will continue our work to promote and protect #HumanRights.
— Czech MFA (@CzechMFA) May 10, 2022
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