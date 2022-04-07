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Генасамблея ООН вигнала Росію з Ради з прав людини

07/04/2022 19:15

Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй зупинила участь Російської Федерації у Раді ООН з прав людини.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба надвечір у четвер, 7 квітня.

“Щойно було призупинено право членства Росії у Раді ООН з прав людини. Військовим злочинцям не місце в органах ООН, які займаються захистом прав людини”, – написав він у твіттері.

Кулеба подякував усім державам-членам, які підтримали відповідну резолюцію Генасамблеї ООН та “обрали правильний бік історії”.

За таке рішення проголосували 93 країни-члени.

Проти — 24 (сама РФ, Алжир, Білорусь, Болівія, Бурунді, ЦАР, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Ефіопія, Габон, Іран, Казахстан, Киргизстан, Лаос, Малі, Нікарагуа, Сирія, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, В’єтнам, Зімбабве).

Напередодні майже 40 правозахисних організацій світу закликали виключити Росію з Ради ООН із прав людини. В ГА ООН за це виступили США та Велика Британія.

Останньою країною, яку виключали з Ради, була Лівія – в лютому 2011 року. До такого кроку вдалися через насильство проти протестувальників з боку сил, лояльних до тодішнього лідера країни Муаммара Каддафі. Каддафі вбили в жовтні 2011 року.

Рада ООН з прав людини – це міжнародний правозахисний орган у системі ООН. Утворена у 2006 на базі Комісії з прав людини, що діяла з 1946 року.

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