У Варшаві затримали журналістку Ірину Земляну, яка під час перформансу облила фарбою посла РФ

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Під час акції у столиці Польщі була затримана українська активістка, медіаекспертка і тренерка з безпеки для журналістів у Інституті Масової Інформації Ірина Земляна.

Про це вона заявила вдень у понеділок, 9 травня, у ефірі “Радіо НВ”.

Перед затриманням поліцією Земляна розповідала про те, як українські активісти облили червоною фарбою посла Росії Сергія Андрєєва.

Ірина Земляна під час відповіді на питання Олексія Тарасова повідомила, що її намагаються затримати. Далі вона сказала, що її ведуть до автозака.

Ведучий повідомив, що активістку просто під час ефіру “затримали представники польської поліції”.

Цю інформацію Ірина Земляна підтвердила виданню “Детектор медіа”.

Щодо самої акції, то активістка перед тим зазначила, що готувала цей перфоманс уже давно.

“Ми тримали всі деталі цієї акції в секреті. Ми ніде це не афішували й збиралися облитися червоною фарбою перед послом дуже вузьким колом активістів. І сьогодні посол Росії, попри те, що бачив акцію українців, прийшов покласти квіти. Тоді я та ще кілька українців, розірвали на собі кульки зі штучною кров’ю. Ми були прямо перед ним, і, звичайно ж, випадково влучило і на нього“, – розповіла Ірина Земляна.

Нагадаємо, 9 травня у Варшаві українські активісти перешкодили послу Росії покласти квіти до пам’ятника радянським солдатам. Вони облили дипломата штучною кров’ю.

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