У Берліні рашисти побили знімальну групу “1+1”, – активіст

У столиці Німеччини у Трептов-парку, де розташований меморіал загиблим радянським воїнам, напали на знімальну групу українського телеканалу “1+1”.

Про це в понеділок, 9 травня, повідомив у фейсбуці громадський активіст Олександр Снідалов із посиланням на журналістку Наталію Фібріґ.

“Щойно в Трептов-парку рашисти побили українську знімальну групу “1+1″, яка фільмували сюжет про порушення під час заходів 9 травня. Ще раз: українських журналістів під час професійної діяльності побили в Берліні рашисти”, – написав Снідалов.

Він додав, що поліція Берліну була поруч і “не змогла цьому запобігти”, а також закликав “виходити на вулиці і поставити берлінській владі кілька питань“.

Нагадаємо, поліція федеральної землі Берлін у ФРН заборонила активістам використання української символіки під час пам’ятних заходів 8 і 9 травня.

Під заборону потрапили як прапори Росії, СРСР і так званих “ЛНР” і “ДНР”, так і прапори України. Також забороняється “грати та співати російські/українські марші або військові пісні”.

Серед інших заборон – демонстрація літер “V” або “Z”, які використовуються росіянами у війні проти України, георгіївських стрічок та іншої символіки та знаків на підтримку війни Росії проти України.

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