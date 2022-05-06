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У Берліні на 8-9 травня заборонили українську символіку

06/05/2022 22:43

У Німеччині влада федеральної землі Берлін заборонила прапори України та іншу українську символіку, а також російську і радянську, під час пам’ятних заходів 8 та 9 травня.

Про такий документ від поліції Берліна 6 травня повідомляє “Європейська правда”.

Українські активісти планували провести мирну акцію в Берліні та згадати жертв Другої світової війни, в якій загинули мільйони українців.

У коментарі “ЄП” віцепрезидент українсько-німецької асоціації “Ukraine Future” Ганна Прайне-Косач розповіла, що два тижні тому українська громада у Берліні домовилася с місцевою владою про проведення акції та отримала дозвіл. Очікувалося, що віддати шану загиблим у Берліні зберуться близько 20 тисяч українців, проведення демонстрації не планувалося.

Але ввечері 6 травня поліція Берліна надіслала організаторам документ, в якому вказано про заборону використання будь-якої символіки України під час відвідування пам’яток Другої світової війни. Також на об’єктах заборонено перебування будь-яких представників українських організацій.

Документ датований 4 травня, але відправлений був тільки сьогодні. Враховуючи, що попереду вихідні дні, оскаржити його буде складно.

Прайне-Косач зазначила, що наразі організатори шукають юридичні шляхи скасувати заборону на використання української символіки.

До міської влади Берліна було подано заявки на проведення близько 50 демонстрацій та заходів 8-9 травня, через що влада визначила низку обмежень у 15 районах, ймовірно, побоюючись виникнення конфліктних ситуацій.

Під заборону потрапили як прапори Росії, СРСР і так званих “ЛНР” і “ДНР”, так і прапори України. Також забороняється “грати та співати російські/українські марші або військові пісні”.
Серед інших заборон – демонстрація літер “V” або “Z”, які використовуються росіянами у війні проти України, георгіївських стрічок та іншої символіки та знаків на підтримку війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що 8 травня канцлер ФРН Олаф Шольц виступить із телезверненням до громадян Німеччини. Темами звернення стануть війна в Україні і 77-ма річниця закінчення Другої світової війни в Європі.
Президент України Володимир Зеленський закликав канцлера Шольца зробити “потужний крок” та відвідати Київ 9 травня.

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