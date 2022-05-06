“Засипають пісок у танки, щоб не йти в атаку”: окупанти придумують лайфхаки, щоб вижити

Російські солдати придумали власні лайфхаки, щоб не йти в атаку і не померти на війні в Україні.
Про це в п’ятницю, 6 травня, інформує пресцентр Служби безпеки України із посиланням на перехоплення.
В одній із телефонних розмов російські загарбники між собою діляться хитрощами.
“Бійці в паливну систему пісок насипають, в танки, щоб не іти в атаку! Я тупі накази не виконую, відмовляюся просто”, – зазначив російський загарбник своєму товаришу.
Також він заявив, якщо дадуть команду наступати пішки, то він просто посилає командира.
Товариш здивовано перепитав, чи не карають за таку поведінку. І почувши “ні” у відповідь, замислився про повторення “лайфхака” у власному підрозділі.
Читайте також:
“Маленькими пачками везут, чтоб народ не ох*евал”: трупи росіян повертають в РФ вночі і невеликими партіями
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!