“Засипають пісок у танки, щоб не йти в атаку”: окупанти придумують лайфхаки, щоб вижити

Ілюстративне фото

Російські солдати придумали власні лайфхаки, щоб не йти в атаку і не померти на війні в Україні.

Про це в п’ятницю, 6 травня, інформує пресцентр Служби безпеки України із посиланням на перехоплення.

В одній із телефонних розмов російські загарбники між собою діляться хитрощами.

“Бійці в паливну систему пісок насипають, в танки, щоб не іти в атаку! Я тупі накази не виконую, відмовляюся просто”, – зазначив російський загарбник своєму товаришу.

Також він заявив, якщо дадуть команду наступати пішки, то він просто посилає командира.

Товариш здивовано перепитав, чи не карають за таку поведінку. І почувши “ні” у відповідь, замислився про повторення “лайфхака” у власному підрозділі.

Читайте також:

“Маленькими пачками везут, чтоб народ не ох*евал”: трупи росіян повертають в РФ вночі і невеликими партіями