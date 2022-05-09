Воїни 81 оаембр показали ефектні кадри знищення ворожої техніки й окупантів. ВІДЕО

Українські десантники показали кадри успішного виконання бойового завдання зі знищення техніки і російських окупантів на одному з напрямків фронту.
Про це ввечері в понеділок, 9 травня, повідомила пресслужба 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ.
“На відео зафіксовані результати успішного виконання бойового завдання воїнів розвідувального та артилерійського підрозділів нашої бригади зі знищення техніки та живої сили російських окупантів”, – йдеться в повідомленні.
“Наші предки разом із союзниками перемогли нацизм, переможемо і рашизм! Сьогодні ми не лише захищаємо свою рідну землю, а і весь демократичний народ вільної Європи від агресії російських загарбників. Ми обов’язково здобудемо Перемогу!”, – впевнені десантники.
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