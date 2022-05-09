“Переможемо і рашизм!”: на вулицях окупованого Токмака масово з’явилися листівки до 9 травня. ФОТО

Фото: "Дом"

Мешканці окупованого Токмака в Запорізькій області напередодні 9 травня нагадали загарбникам, що вони на українській землі лише тимчасово.

Вони поширили містом листівки з написом “Перемогли нацизм – переможемо і рашизм”.

Про це вдень у понеділок, 9 травня, повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

< ► > Фото: пресслужба ГШ ЗСУ

“Мешканці окупованих територій хочуть жити у вільній Україні, а не бути рабами нацистської Росії Путіна. Дякуємо вам за сміливість. Скоро святкуватимемо справжній день нашої спільної перемоги!”, – йдеться в повідомленні.

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