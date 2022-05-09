Росія фіксує більшість своїх загиблих солдатів як зниклих безвісти, щоб не платити компенсації

Військове керівництво Росії фіксує більшість своїх загиблих солдатів як зниклих безвісти, їх родини не отримають компенсацій.
Такі виплати передбачені нещодавнім указом президента РФ Володимира Путіна. Йдеться про про виплату 3 млн рублів родичам поранених російських військових і 5 млн рублів – родичам загиблих.
Про це в понеділок, 9 травня, інформує Центр протидії дезінформації при РНБО.
“Ці гучні обіцянки мали б позитивно вплинути на мобілізацію, оскільки за такі гроші багато рашистів готові ризикнути життям. Але за цими заявами є гірка реальність, в якій РФ записує більшість вбитих солдатів як таких, що пропали безвісти, щоб не виплачувати цю компенсацію”, – йдеться в повідомленні.
Показовим щодо цього прикладом став загиблий на крейсері “Москва” солдат-строковик Єгор Шкребець, якого прокуратура РФ офіційно визнала зниклим безвісти.
Читайте також:
МВС отримало понад 32 тис. звернень від росіян щодо розшуку військових РФ в Україні
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!