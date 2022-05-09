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Росія фіксує більшість своїх загиблих солдатів як зниклих безвісти, щоб не платити компенсації

09/05/2022 20:24

Військове керівництво Росії фіксує більшість своїх загиблих солдатів як зниклих безвісти, їх родини не отримають компенсацій.

Такі виплати передбачені нещодавнім указом президента РФ Володимира Путіна. Йдеться про про виплату 3 млн рублів родичам поранених російських військових і 5 млн рублів – родичам загиблих.

Про це в понеділок, 9 травня, інформує Центр протидії дезінформації при РНБО.

“Ці гучні обіцянки мали б позитивно вплинути на мобілізацію, оскільки за такі гроші багато рашистів готові ризикнути життям. Але за цими заявами є гірка реальність, в якій РФ записує більшість вбитих солдатів як таких, що пропали безвісти, щоб не виплачувати цю компенсацію”, – йдеться в повідомленні.

Показовим щодо цього прикладом став загиблий на крейсері “Москва” солдат-строковик Єгор Шкребець, якого прокуратура РФ офіційно визнала зниклим безвісти.

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